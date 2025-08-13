Litva se obává ruského útoku. Vycvičí tisíce dětí i dospělých v používání dronů

Litva, která má 2,8 milionu obyvatel a sousedí s ruskou enklávou Kaliningrad a Běloruskem, se snaží posílit svou obranu proti potenciální hrozbě ze strany Ruska. V rámci snahy o posílení „civilního odporu“ zahájila vláda iniciativu, která má naučit desítky tisíc lidí ovládat drony. Vláda chce do roku 2028 vycvičit více než 22 000 lidí, uvedl The Guardian.
Vládní program je společným projektem ministerstev obrany a školství. Jeho cílem je poskytnout školení v oblasti dronů 15 500 dospělým a 7 000 dětem. Výuka bude uzpůsobena různým věkovým skupinám. Děti ve věku od osmi do deseti let se budou učit sestavovat a pilotovat jednoduché drony, zatímco starší studenti se naučí navrhovat a vyrábět díly pro pokročilejší stroje a létat s nimi.
V Litvě i sousedním Estonsku panuje zvýšená pohotovost od chvíle, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Pocit ruské hrozby se projevil i nedávným vypovězením ruského diplomata z Estonska. Podle estonského ministra zahraničí Marguse Tsahkna to bylo kvůli „neustálému zasahování“ do státních záležitostí.
Litevská vláda plánuje na vybavení, které zahrnuje drony s pohledem z první osoby (FPV), řídicí systémy a mobilní aplikace, vynaložit 3,3 milionu eur. Cílem je otevřít devět výcvikových center pro drony v různých částech země. Tři z nich budou otevřeny už letos v září, a to v městech Jonava, Tauragė a Kėdainiai. Zbylých šest center má být hotových do roku 2028.
Výuku bude zajišťovat Litevská střelecká unie ve spolupráci s Litevskou agenturou pro neformální vzdělávání. Ta bude mít na starost školení dětí v základních a středních školách. Výcvik bude probíhat v kurzech, které budou otevřené veřejnosti a budou se konat převážně o víkendech.
Litva se na dronovou technologii zaměřuje intenzivně. V červenci došlo ke dvěma incidentům, kdy na její území přilétly dva údajně ruské drony z Běloruska. Kvůli tomu Litva posílila své schopnosti v oblasti bezpilotních letounů, včetně systémů pro boj proti dronům.
Podobné incidenty se objevily i v sousedních pobaltských státech. Tyto narušení vzdušného prostoru jsou vnímána jako součást hybridní války, kterou Moskva vede s cílem otestovat obranyschopnost NATO a vyvolat v pobaltských zemích neklid.
Litevská ministryně obrany Dovilė Šakalienė zdůraznila, že cílem je zvýšit připravenost obyvatelstva na obranu země. Zkušenosti z války na Ukrajině ukázaly, že drony hrají v moderních konfliktech zásadní roli. Proto Litva investuje do této technologie a vzdělávání.
Litva není jediná země, která se soustředí na obranu pomocí dronů. Další evropské státy, včetně Francie, rovněž plánují vyrábět drony přímo na Ukrajině, aby posílily její obranyschopnost.
Výcvik dětí v ovládání dronů je i v Rusku kontroverzním tématem. Tamní programy, které údajně využívají videohry k výcviku dětí v konstrukci a testování vojenské techniky, vyvolaly řadu diskusí.
