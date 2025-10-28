Lukašenko se ohradil proti krokům Litvy. Uzavření hranic nazval „šíleným hazardem“

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko ostře kritizoval rozhodnutí Litvy uzavřít hranice mezi oběma státy. Tento krok, který přišel po vlně narušení litevského vzdušného prostoru balóny, označil za "absurdní" a "šílený hazard". Lukašenko, jeden z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina, je přesvědčen, že jde o malichernost.
Litva se k tomuto razantnímu kroku odhodlala poté, co minulý týden balóny způsobily uzavření letišť a značné narušení dopravy. Jen v neděli večer zaznamenaly litevské úřady šestašedesát objektů, které směřovaly z Běloruska do Litvy. Lukašenko se ohradil, že se nejedná o žádné mimořádné pašování.
Litevská premiérka Inga Ruginienė v pondělí uvedla, že balóny, které jsou zjevně používány k pašování cigaret, představují "hybridní útok". Premiérka slíbila, že Litva bude reagovat s "nejpřísnějšími opatřeními", včetně sestřelení těchto objektů.
Ruginienė navíc nevyloučila ani svolání článku 4 NATO. Tento článek by měl zahájit naléhavá jednání mezi členskými zeměmi aliance kvůli ohrožení bezpečnosti členského státu. Přibližně 680 kilometrů dlouhá litevská hranice s Běloruskem byla prozatímně uzavřena až do středečního zasedání vlády.
Očekává se, že výsledkem tohoto jednání bude uzavření hranice na neurčito. Přechod však nadále zůstane povolen diplomatům a občanům Evropské unie opouštějícím Bělorusko. Evropské země od Dánska po Estonsko se v posledních týdnech potýkají s problémy, jak bránit své nebe.
Tyto potíže souvisejí s řadou narušení vzdušného prostoru drony a letouny, které mají spojitost s Ruskem. Dánská premiérka Mette Frederiksenová již minulý měsíc prohlásila, že kontinent se ocitl v "hybridní válce".
Litva, která sousedí jak s Běloruskem, tak s ruskou Kaliningradskou exklávou, si minulý týden také předvolala ruského diplomata kvůli údajnému narušení svého vzdušného prostoru dvěma ruskými letouny ve čtvrtek.
Litevské ministerstvo obrany uvedlo, že stíhačka Suchoj SU-30 a tanker IL-78 z Kaliningradu proletěly litevským vzdušným prostorem v délce 700 metrů, než jej po 18 sekundách opustily. K incidentu došlo pravděpodobně během cvičného doplňování paliva ve vzduchu. Litevské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského chargé d’affaires a vydalo „důrazný protest“, ve kterém vyzvalo Moskvu k okamžitému vysvětlení a přijetí nezbytných opatření, aby se takové incidenty neopakovaly.
Ruské ministerstvo obrany narušení popřelo, s tím, že lety byly prováděny v přísném souladu s pravidly používání vzdušného prostoru nad ruským územím a letadla hranice jiných států nepřekročila. Ministr zahraničních věcí Litvy, Kęstutis Budrys, v pondělí zdůraznil, že nedávná narušení by neměla být vnímána jako izolované případy. Uvedl, že se jedná o „promyšlené provokace, jejichž cílem je destabilizovat, rozptylovat [a] testovat odhodlání NATO“.
Všechny tři pobaltské země, které jsou členy NATO a výrazně podporují Ukrajinu, se v poslední době staly terčem narušení svého území ruskými drony či letouny. Evropský letecký provoz v posledních týdnech opakovaně narušily hlášení o dronech a dalších vzdušných incidentech, a to i na letištích v Kodani, Mnichově a v Pobaltí. Moskva dřívější zapojení do těchto incidentů popřela.
Související
Litva schválila sestřelování balonů z Běloruska
Rusové chtěli v Evropě útočit bombami skrytými v poštovních balících
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Lukašenko se ohradil proti krokům Litvy. Uzavření hranic nazval „šíleným hazardem“
před 1 hodinou
CNN: Proč brát možnost, že Trump bude vládnout i ve třetím funkčním období, vážně?
před 3 hodinami
Hurikán Melissa je jednou z nejsilnějších bouří v historii. Mohou za to člověkem způsobené změny počasí?
před 4 hodinami
Živě Na Jamajku se řítí nejsilnější bouře na světě. Hurikán Melissa je dvakrát rychlejší než auto na dálnici
před 5 hodinami
Češti politici si na Vítkově za přeletu gripenů připomněli vznik státu
před 7 hodinami
Trump v Japonsku promlouval k vojákům na palubě letadlové lodi. Pozval na ni nově zvolenou premiérku
před 8 hodinami
Počasí do konce podzimních prázdnin: V týdnu se oteplí
včera
Jamajka se připravuje na katastrofu. Hurikán Melissa se řítí rychlostí 280 km/h
včera
Může být Trump prezidentem potřetí?
včera
Trump si Nobelovku zaslouží, spojil evropské rozvědky, vtipkují zpravodajci. Kvůli USA spolupracují víc než kdy dřív
včera
Joe Biden varuje před „temnými dny“ pro Ameriku
včera
Jordánský král varuje: Mezinárodní jednotky nebudou chtít v Gaze vynucovat mír
včera
Litva schválila sestřelování balonů z Běloruska
včera
Okamura v čele Sněmovny otestuje zralost české demokracie. Extremismus se dostane do centra politického dění
včera
Trump dorazil do Asie. Chce se setkat s Kim Čong-unem
včera
Prezident Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády
včera
Dmitriev: Ukrajina, Rusko a USA jsou na dosah dohody o ukončení války
včera
Babiš jednal s Pavlem na Hradě o nové vládě. Vše funguje podle plánu, tvrdí
včera
Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla
včera
Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody
Spojené státy a Čína našly shodu na rámcové podobě obchodní dohody, která by se měla probírat během setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Tito dva lídři se chystají jednat koncem tohoto týdne v Jižní Koreji. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta se obě velmoci snaží zabránit další eskalaci obchodní války, která probíhá mezi dvěma největšími ekonomikami světa.
Zdroj: Libor Novák