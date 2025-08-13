Balaštíková končí na kandidátce ANO. Měla se pokusit objednat vraždu psa

Poslankyně ANO Margita Balaštíková čelí podezření, že se v roce 2023 pokusila objednat zabití psa partnerky svého tehdejšího manžela. Z tohoto jednání ji usvědčuje uniknutá nahrávka, kterou zřejmě pořídil právě její bývalý manžel. Předseda hnutí Andrej Babiš zdůraznil, že poslankyně nebude na kandidátce hnutí ANO pro podzimní sněmovní volby. Balaštíková obvinění popírá a tvrdí, že nahrávka je podvrh.
Server Seznam Zprávy ve středu informoval, že poslankyně Balaštíková (ANO) se měla opakovaně pokusit objednat zabití psa, který patřil nové partnerce jejího tehdejšího manžela. Podle serveru měl její plány nahrávat právě bývalý manžel Josef Balaštík.
Na zveřejněné nahrávce Balaštíková říká: „Kdy domluvíš, aby jí zastřelili toho psa?“ Muž, se kterým hovořila, jí odpovídá, že vraždu psa má provést jistý „Horst“, který „nesnáší zvířata“, a dodává: „To lidi dělají za peníze, takové věci.“
Když Balaštíková namítla, že za takovou službu nechce platit, muž reagoval: „Jo, ale řekněme, že na děcko a na nájem musí vydělávat stejně jako já. Takže on se tím živí.“ Na to poslankyně odpověděla: „Když to udělá pro tebe, tak to stojí tolik? Říkals mě, že to uděláš zadarmo – a už je to tady.“
Seznam Zprávy k článku zveřejnily také nahrávku, na níž se dialog odehrává.
Předseda hnutí ANO Babiš oznámil, že Balaštíková nebude na kandidátce strany pro podzimní sněmovní volby. Uvedl, že považuje její jednání za naprosto nepřijatelné a že musí okamžitě skončit. Podle svých slov si Babiš neumí představit, že by byl někdo něčeho takového schopen. Připomněl, že sám chová čtyři psy a že on i celé hnutí dlouhodobě podporují ochranu zvířat, spolupracují s ochránci a jeho nadace financuje záchranné stanice i útulky.
Balaštíková figurovala na druhém místě kandidátky hnutí ANO ve Zlínském kraji. Po zveřejnění kauzy však zřejmě přijde nejen o tuto pozici, ale i o členství ve svém domovském hnutí.
„Nikdy jsem nikoho nehledala ani nekontaktovala, aby udělal něco tak hrozného. Nahrávka je podvrh. Tento druh špíny na sobě opravdu, již vzhledem ke svým dětem a vnukům, nenechám, a budu se bránit. Tohle je klasický případ článku psaného na objednávku – bez ověření faktů. Pokud je pravdou, že Policie se celou záležitostí zabývá, což ovšem doposud nevím, tak očekávám, že se seznámím s tím, co jsem údajně říkala,“ reagovala Balaštíková na svém facebookovém profilu.
Související
Volby by ovládlo hnutí ANO, Spolu ztrácí kvůli bitcoinové aféře. Piráti a Stačilo! mají rekordní úspěch
Schillerová si neúspěch u Ústavního soudu vyložila po svém. Mluví o dobré zprávě
Hnutí ANO , Margita Balaštíková
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Izraelské armáda operuje na Západním břehu Jordánu. Uzavírá obchody, omezuje pohyb lidí
před 1 hodinou
Balaštíková končí na kandidátce ANO. Měla se pokusit objednat vraždu psa
před 2 hodinami
Záhadné žhářské útoky, migrace, sabotáže. Polsko stojí ve frontové linii proti ruské hybridní válce
před 2 hodinami
Tropické počasí začíná. Nová výstraha zvyšuje stupeň nebezpečí
před 2 hodinami
Zelenskyj míří do Berlína. S Merzem, Ruttem, Trumpem a dalšími lídry bude jednat o summitu s Putinem
před 3 hodinami
Ruská armáda prorazila ukrajinskou obrannou linii v Doněcké oblasti
před 4 hodinami
Zelenskyj odmítá dát Putinovi Donbas. Bez referenda ani nemůže
před 4 hodinami
Alza klame zákazníky? Firmám aktivně nabízí služby, které nemohou využít
před 5 hodinami
Přípravy na summit Trumpa s Putinem vrcholí. Lidé na Aljašce nabízí jako místo schůzky své domy
před 6 hodinami
Počasí: O víkendu se mírně ochladí, tropické teploty ale zůstanou
včera
Sparta s Araratem prohrávala, ale duel nakonec ovládla. Ostrava viděla vítěznou přestřelku s Austrií
včera
Chorý předvedl jeden z dalších blikanců. Za úder do rozkroku dostal šestizápasový trest
včera
Před 195 lety se narodil Heinrich Mattoni, po němž nese jméno minerální voda
včera
Územní ústupky ve prospěch Ruska povedou ke třetí světové válce, varuje Zelenskyj
včera
Do Washingtonu dorazila Trumpem povolaná Národní garda
včera
Třináctiletý český chlapec, který se ztratil v Německu, je po smrti
včera
Gazu zasypávají nové letecké útoky. Západ volá po okamžitém ukončení
včera
Panika na Ukrajině: Lidé se bojí, že je Trump daruje Rusku
včera
Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí
včera
Sto dní v úřadu: Merz je pod tlakem světového dění, mezi tím se mu v Německu kupí problémy
Německý kancléř Friedrich Merz se ocitá ve složité situaci, kdy musí řešit domácí i zahraniční problémy. Po 100 dnech v úřadu čelí tlaku ze strany rostoucí pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) a zároveň se snaží udržet pohromadě svou koaliční vládu se Sociálně demokratickou stranou (SPD). Osud jeho vlády a tradiční Křesťansko-demokratické unie (CDU) závisí na tom, jak se mu podaří čelit výzvám ze strany AfD, která chce ovládnout německou politiku.
Zdroj: Libor Novák