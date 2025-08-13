Sbormistr na Vlny nenaváže. Filmoví akademici překvapili volbou dokumentu

Česko bude v kategorii mezinárodní celovečerní film na 98. ročníku cen americké filmové akademie Oscar reprezentovat dokumentární film Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Informovala o tom Česká filmová a televizní akademie (ČFTA).
Formálně odvážný dokument o identitě, svobodě a vnitřním vzdoru sleduje život fotografky Libuše Jarcovjákové – výrazné umělkyně, která se navzdory době i okolí rozhodla být sama sebou. Z jejích soukromých deníků a tisíců analogových snímků vznikl originální snímek, jenž zachycuje underground 80. let v Československu, dramatický útěk do Západního Berlína i exkluzivní focení pro módní špičky v Tokiu. Ve světové premiéře byl snímek uveden v loňském roce na festivalu Berlinale a letos získal Českého lva za nejlepší dokumentární film.
V letošním roce došlo ke změně statutu pro výběr kandidáta na Oscara za Českou republiku. Nově probíhalo hlasování dvoukolově. V prvním kole vybrala komise prezídia ČFTA z filmů přihlášených producenty tři snímky, konkrétně film Sbormistr, Karavan a Ještě nejsem, kým chci být. O finálním výběru pak ve druhém kole od 8. července do 8. srpna mohli hlasovat všichni členové akademie ČFTA splňující podmínky AMPAS. Celkem hlasovalo 194 akademiků.
V loňském roce vybrali akademici jako kandidáta na Oscara za Českou republiku film Jiřího Mádla Vlny, který postoupil do užšího výběru. Ikonickou zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film: Obchod na korze (1965) Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a Kolja (1996) Jana Svěráka.
Šestice dalších filmů se pak probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří má panenko Miloše Formana (1968), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a naposledy Želary Ondřeje Trojana (2003). Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Holland Šarlatán.
Slavnostní vyhlášení 98. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 15. března 2026. Shortlist výběru 15 zahraničních filmů Akademie zveřejní 16. prosince letošního roku a nominace budou následně oznámeny 22. ledna 2026.
12. července 2025 21:02
Zdroj: Libor Novák