Po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, o němž byl natočen film The Apprentice: Příběh Trumpa, se hraného snímku o své osobě dočká i jeho ruský protějšek Vladimir Putin. Současného šéfa Kremlu bude hrát známý britský herec, který má na svém kontě i nominace na Oscara.
Jak upozornila Nexta na sociální síti X, snímek nazvaný The Wizard of the Kremlin (Kouzelník z Kremlu) bude mít právě dnes, tedy v neděli 31. srpna světovou premiéru na prestižním filmovém festivalu v italských Benátkách.
Film natočil režisér Olivier Assayas a do hlavní role současného ruského prezidenta obsadil slavného britského herce Juda Lawa, jenž má na svém kontě dvě nominace na Oscara za role ve filmech Talentovaný pan Ripley a Návrat do Cold Mountain. Sekundovat mu bude Paul Dano v roli Vadima Baranova, prezidentova poradce.
Putin se v srpnu vrátil z izolace způsobené přes tři roky trvající ruskou invazí na sousední Ukrajinu zpátky na mezinárodní diplomatickou scénu, když ho americký prezident Trump pozval k jednání na Aljašce. Washington totiž zintenzivnil diplomatické snahy o mírové řešení konfliktu. Šéf Bílého domu se následně sešel i s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským a vybranými evropskými státníky.
Zelenskyj v uplynulých dnech obvinil Rusko z toho, že dělá všechno možné, aby znemožnilo klíčovou schůzku mezi ním a Putinem. Rusové ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova vzkázali, že Putin bude na jednání připravený, až bude jasně stanovena jeho agenda.
Trump již zmínil dva možné scénáře, pokud se nepodaří dosáhnout míru. Washington buď odejde od jednacího stolu, anebo uplatní další sankce na ruskou ekonomiku. "Udělám rozhodnutí, velmi důležité rozhodnutí, zdali uvalíme masivní sankce či masivní cla nebo obojí, anebo neuděláme nic a řekneme, že je to jejich válka," nechal se slyšet.
Související
Kam se podělo americké ultimátum? EU tlačí na Trumpa, aby přitvrdil proti Putinovi
Macron dal Putinovi ultimátum: Pokud se do pondělí neozve, můžeme zavést další sankce
Vladimír Putin , Jude Law , filmy , Rusko
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Putin se vyrovná Trumpovi. V Benátkách má premiéru film o ruském prezidentovi
před 1 hodinou
Nastává dílčí změna ohledně důchodů. Jednu agendu přebírá ministerstvo vnitra
před 2 hodinami
PŘEHLED: Nový školní rok klepe na dveře. Víme, kdy bude volno i vysvědčení
před 3 hodinami
Počasí příští týden: Letní teploty vydrží, tropů se ale nedočkáme
včera
Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná
včera
Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně
včera
Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy
včera
Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu
včera
Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur
včera
Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii
včera
Nemáme na souši co dělat? Vědci díky freediverům zjišťují, že člověk by možná měl žít v moři
včera
Co se zmrazenými ruskými stamiliardami? EU finišuje plán, jak je poskytnout Ukrajině
včera
Mimořádná zpráva Izraelská armáda při náletu zabila premiéra a ministry jemenské rebelující vlády
včera
Francie odhalila novou strategii ruské armády, používá ji proti Ukrajině
včera
"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině
včera
Na Ukrajině byl zavražděn bývalý šéf ukrajinského parlamentu, oznámil Zelenskyj
včera
Kam se podělo americké ultimátum? EU tlačí na Trumpa, aby přitvrdil proti Putinovi
včera
USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN
včera
Většina cel, které Trump zavedl, je nelegálních, rozhodl soud v USA
včera
Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico
Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.
Zdroj: Libor Novák