Režisérka Eva Toulová představuje první záběry z Deníku shopaholičky

„Štěstí si za peníze nekoupíš, ale nové boty ano!“ hlásá Barbora Seidlová coby hlavní hrdinka v nové romantické komedie režisérky Evy Toulové s názvem Deník shopaholičky. Hvězdně obsazený snímek ze světa nakupování, slev a výprodejů vstoupí do kin 11. prosince 2025. Na první záběry z něj se ale můžete podívat už nyní:
Deník shopaholičky, v pořadí sedmý celovečerní film režisérky Evy Toulové, je humorným náhledem do světa instantních nákupů, hledání laciného zboží a drahocenných vztahů, jejichž hodnota s dobou narůstá. „Nákupy posedlá čtyřicátnice ujíždí na slevových akcích s takovou vášní, že ani nepostřehne, jak si její muž nachází během jejího nákupního maratonu mladší model. Se zhrzeným egem a bez kreditky úspěšného manžela začíná Klára od nuly. Hledá novou práci, nového partnera, ale především samu sebe,“ představuje Eva Toulová romantickou komedii ze současnosti, do které kromě Barbory Seidlové obsadila například Veroniku Žilkovou, Lukáše Langmajera, Václava Vydru, Petra Vondráčka, Igora Bareše, Miru Noska, Václava Upíra Krejčího, Barboru Mottlovou a řadu dalších známých hereckých tváří. Jednu z rolí si zahrála sama režisérka, která je i autorkou scénáře.
Barboru Seidlovou obsadila filmařka do hlavní role už podruhé a spolupráci s ní si nemůže vynachválit. „Můžu říct, že pro Barču je role opravdová výzva, protože hraje úplný protipól toho, kým je ve skutečnosti. Nadchla mě ale svojí poctivou hereckou přípravou a nahlížením na tvorbu postavy natolik, že jsem si s ní přála pracovat znovu. Je neuvěřitelně uvěřitelná, přirozená a průpravu, kterou si na každou roli dělá, jsem snad u žádného herce nezažila. Je pro mě nesmírná radost a čest s ní spolupracovat,“ popisuje Eva Toulová spolupráci s herečkou, která byla za roli v životopisném dramatu Havel nominovaná na Českého lva.
Deník shopaholičky je unikátní v tom, že je tvořen převážně ženskými tvůrkyněmi. Jeho natáčení začalo loni a vznikal na několika místech České republiky. Filmařky zavítaly do Třebíče, Jihlavy, Velkého Meziříčí nebo Prahy. Romantickou komedii z nákupního prostředí uvidí diváci na plátnech už letos, do kin ji uvede 11. prosince Bontonfilm.
