Začalo natáčení filmu Deník shopaholičky. Režisérka prozradila, čím bude unikátní

Režisérka Eva Toulová se rozhodla uvést v život dlouholetou myšlenku – natočit čistě ženský film od žen ženám a obsadila do všech tvůrčích postů nového filmu Deník Shopaholičky ženské tvůrkyně. „Ženské a mužské přemýšlení je rozdílné. Často poznám, když ženskou postavu píše muž, protože si řeknu – tohle by přece žena neudělala. Už dlouho jsem si říkala, jaké by to bylo natočit film jen se ženami, pro ženy – a konečně na to uzrál ten správný čas.“ uvedla Eva Toulová.

Romantická komedie ze současnosti je humorným náhledem do světa instantních nákupů, hledání laciného zboží, a drahocenných vztahů, jejichž hodnota s dobou narůstá. „Nákupy posedlá čtyřicátnice ujíždí na slevových akcích s takovou vášní, že ani nepostřehne, jak si její muž nachází během jejího nákupního maratonu mladší model. Se zhrzeným egem a bez kreditky úspěšného manžela, začíná Klára znovu od piky. Hledá novou práci, nového muže, ale především samu sebe. Návrat k rodinným kořenům je ale náročný. Rodiče žijí ve svém maloměstském světě a se svoji mladší silně ekologicky smýšlející sestrou si být vzdálenější nemůžou. Po četných hádkách se sestry sází o to, jak dlouho vydrží shopaholička Klára „přežít“ s denním rozpočtem 100 Kč na den. Sázka, která se zdála jako banalita, přerůstá oběma sestrám hlavu. Najíst se, nakoupit a ještě zajít na rande na slepo s omezeným rozpočtem, je větší oříšek, než se zprvu zdálo a Klára si sahá na skutečné dno. Soutěživá shopaholička ale hodlá vyhrát, ať to stojí cokoli, protože ona sázky nikdy neprohrává!“ přibližuje autorka Eva Toulová děj filmu.

Báru Seidlovou obsadila režisérka do hlavní role už podruhé a spolupráci s ní si nemůže vynachválit. „Můžu říct, že pro Barču je role opravdová výzva, protože hraje úplný protipól toho, kým je ve skutečnosti. Můžu ale říct, že mě na předešlém natáčení Krtkova Světa nadchla svojí poctivou hereckou přípravou a nahlížením na tvorbu postavy natolik, že jsem si s ní přála pracovat znovu. Je neuvěřitelně uvěřitelná, přirozená a průpravu, kterou si na každou roli dělá, jsem v tuzemských meřítkách nezažila. Je pro mě nesmírná radost a čest s ní spolupracovat.“ pochvaluje si režisérka spolupráci s Bárou Seidlovou.

Snímek z nákupního prostředí mohou diváci navštívit v kinech ještě letos. Premiéra romantické komedie je stanovená na 11. prosince pod distribuční společností Bontonfilm. Ještě předtím, ale nejplodnější režisérku čeká uvedení jejího dřívějšího snímku – hraného dramatu s názvem Krtkův Svět, který má premiéru v kinech 5. června. Film inspirovaný reálnou kauzou výstavby dětského parku láká hvězdným obsazením v podobě Davida Novotného, Bolka Polívky, Igora Bareše, Báry Seidlové, Ladislava Freje, Oldřicha Navrátila, Valerie Zawadské, Zuzany Bubílkové, Jaroslava Satoranského a dalších známých jmen.