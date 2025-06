Paris Saint Germain ovládl nevídaným způsobem finále Ligy mistrů. Deklasoval v něm Inter

Prakticky od úvodního výkopu bylo vidět na fotbalistech Paris Saint Germain, že jsou daleko více namotivovaní k tomu vyhrát slavný ušatý pohár, na který tak dlouho čekají. Z jejich strany bylo daleko více ofenzivních pokusů a akcí, na což milánští nedokázali a ani vůbec nestíhali adekvátně reagovat. Proto tak nebylo divu, že právě Pařížanům se podařilo otevřít skóre finále už po dvanácti minutách hry, kdy se Vitinhovi společně s Douém povedlo vyšachovat svými přihrávkami v pokutovém území celou milánskou defenzivu a nakonec míč dopravit k Hakimímu, pro nějž už zbývalo přesně trefit prázdnou branku, 1:0. Protože tento Maročan dříve v Interu působil, z respektu k soupeřům tak trefu neslavil.

Jestli byli po tomto gólu milánští opaření, pak po druhém ještě více zaskočeni. Osm minut na to totiž bylo už 2:0 pro PSG, když se Doué tentokrát z přihrávajícího hráče stylizoval do skórujícího, přičemž po další pěkné rychlé protiakci mu ještě navíc pomohl svou nešťastnou tečí bránící Dimarco.

Přestože po půlhodině hry se Inter Milán začal konečně pomalu dostávat do zápasu, přičemž byl blízko ke snížení hlavičkující Thuram ve 37. minutě, francouzský celek přeci jen měl nadále více ze hry. I proto tak ke konci první půle opět výrazně zahrozil, když tehdy zblízka hlavičkoval Kvaracchelija, ale taktéž neuspěl.

Jak skončil první poločas, tak ten druhý poločas i začal. Právě Kvaracchelija v jeho úvodu opět zblízka nezvýšil. Proto se tak mohl Inter opět nadechovat k naději na zdramatizování zápasu, jenže ta zhasla definitivně v 63. minutě. Tehdy přes Dembélého patičku míč zamířil opěr do osvědčené spolupráce Vitinha-Doué s tím, že druhý jmenovaný se dostal do úniku, na jehož konci zamířil přesně k přední tyči branky, kterou hájil Sommer. Mimochodem, tento dvacetiletý křídelník Doué se tak stal prvním fotbalistou v historii, který má podíl hned na třech gólech v rámci finále Ligy mistrů.

Mladý hrdina pak po finále ke svému výkonu řekl následující: "Jsem rád, že jsem mohl takhle pomoct. Vyhrát takovým způsobem je neuvěřitelné. Nemám slov, je to úplně šílené, jsem strašně šťastný."

Do konce zápasu už byl od té doby na hřišti jen jeden tým. V 73. minutě se nejprve na 4:0 podařilo konečně skórovat Kvaratskheliovi, jenž tak byl dalším Pařížanem, který unikl milánské defenzivě, tentokrát po Dembélého kolmé přihrávce, a vše nakonec završil v 86. minutě Mayulu svým zakončením z úhlu.

Pařížany tak už nebude strašit noční můra v podobě prohraného finále Ligy mistrů z roku 2020, v němž tehdy nestačili na Bayern Mnichov. Symbolicky právě na stadionu tohoto bavorského velkoklubu se tak po pěti letech konečně mohli ze zisku slavné trofeje radovat.

A radost rozhodně neskrýval kapitán Marquinhos, jenž ze všech Pařížanů nejvíc v minulosti prožil při snaze dostat se kýžené ušaté trofeji. "Po tomhle jsme všichni toužili, celých těch dvanáct let. Strašně jsme chtěli konečně Ligu mistrů vyhrát, dali jsme do toho úplně všechno. Jsem naprosto vyčerpaný, ale dokázali jsme to. Jsem hrdý na celý tým i na naše fanoušky, kteří nás hnali dopředu. Teď si společně užijeme oslavy," řekl dojatě.

Fotbalisté PSG po zápase dávali najevo, že za tento historický triumf pro PSG může především kouč Luis Enrique. "V PSG změnil úplně všechno. Hlavně způsob, jakým je fotbal vnímán. Trofej si zaslouží víc než kdokoli jiný," řekl konkrétně Hakimí, přičemž Doué ho doplnil: "Skvělý trenér na taktiku i mentalitu a také neuvěřitelný člověk. Je radost s ním pracovat."

"Zapsat se do historie – to byl od začátku náš cíl," zahájil svůj komentář k vítězství v soutěži španělský stratég, který tak navázal na to, co se mu povedlo s Barcelonou před deseti lety. Tehdy triumf v Lize mistrů oslavoval ještě s dcerou Xanou, která však v roce 2019 zemřela kvůli rakovině. Proto je jeho příběh ohromně silný. "Dokázali jsme se vypořádat s tlakem. I já jsem musel zvládnout své emoce, abych pomohl hráčům. Ale teď si odvezeme trofej do Paříže a můžeme si to užít," pokračoval muž, jenž slavil v tričku s obrázkem své dcery Xany a jemuž dceru Xanu připomněli svým choreem po finále i fanoušci PSG.

To trenér Interu Inzaghi byl očividně zklamaný z druhé finálové prohry v Lize mistrů během tří let. Před dvěma lety totiž nestačil jeho tým na Manchester City. "Nebyl to můj Inter a hráči to sami vědí nejlépe. Narazili jsme na silnější tým, který si zasloužil vyhrát. Končíme sezonu s nulou na kontě trofejí, ale přesto jsem hrdý na cestu, kterou jsme urazili. Na rozhodování o budoucnosti je ještě moc brzy," uvedl kouč, o němž se spekuluje, zda nyní nezamíří do Saúdské Arábie, nebo jestli zůstane v Interu.

Následovaly divoké oslavy. Na stadionu v Mnichově i ve Francii

Dalo se očekávat, že historické a dlouho očekávané vítězství bude mohutně oslaveno. I když ve francouzském pojetí pořádně hlučně a mnohokrát daleko za hranou. Až tak, že oslavy měly fatální následky. Krátce po rozdání medailí a trofeje se dostali přes veškerá opatření fanoušci Pařížanů na hrací plochu a tak museli rázem na ni vejít i těžkooděnci, kteří je zase po čase zatlačili zpátky. Mezitím však stačili fanoušci utrhnout několik kusů mnichovského trávníku.

To však není nic proti tomu, co se dělo v ten večer a noc ve Francii, kde hlásila tamní policie, že při oslavách bylo zadrženo až 559 lidí a 192 lidí pak bylo zraněno. Dva lidé pak přišli dokonce o život, jednak sedmnáctiletý mladík v Daxu na jihozápadě země, jenž byl ubodán, jednak v Paříži v patnáctém obvodě zemřel muž na skútru po srážce s autem. V Grenoblu na jihovýchodě Francie pak najelo auto do davu slavících fanoušků, přičemž ale nemělo jít o úmysl.

Konečný výsledek finále fotbalové Ligy mistrů UEFA v Mnichově (31.5.2025):

Paris St. Germain – Inter Milán 5:0 (2:0)

Branky: 20. a 63. Doué, 12. Hakimí, 73. Kvaracchelija, 86. Mayulu. Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (všichni Rum.) – Higler (video, Niz.). ŽK: Zalewski, Doué, Hakimí – Thuram, Acerbi, Inzaghi (trenér). Diváci: 64 500



PSG: Donnarumma – Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes (79. Hernández) – Neves (84. Zaïre-Emery), Vitinha, Ruiz (84. Mayulu) – Doué (67. Barcola), Dembélé, Kvaratskhelia (84. Ramos). Trenér: Enrique



Inter: Sommer – Pavard (54. Bisseck, 62. Darmian), Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu (70. Asllani), Mchitarjan (62. Augusto), Dimarco (54. Zalewski) – L. Martínez, Thuram. Trenér: Inzaghi