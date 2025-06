Ministryní spravedlnosti bude Eva Decroix. Fiala svolává Bezpečnostní radu státu

Fiala uvedl, že o nominaci již jednal s prezidentem Petrem Pavlem, který návrhu vyhověl. Jmenování Decroix do funkce má proběhnout v úterý 10. června. Decroix by měla resort vést až do říjnových sněmovních voleb, tedy zhruba čtyři měsíce.

Pád Blažka nastal poté, co vyšlo najevo, že ministerstvo spravedlnosti přijalo dar ve formě bitcoinů od podnikatele odsouzeného na devět let za provozování nelegálního virtuálního tržiště, kde se obchodovalo mimo jiné s drogami. Blažek dar přijal s argumentem, že jde o získání prostředků pro stát, později ale uznal, že jednal neuváženě a že by dnes postupoval jinak.

Spolu s Blažkem odchází také jeho náměstek Radomír Daňhel, který byl osobně přítomen u otevření digitální peněženky. Daňhelův konec potvrdilo samotné ministerstvo krátce po Fialově prohlášení.

Eva Decroix, která práva vystudovala ve Francii, poděkovala premiérovi za důvěru na sociální síti X a slíbila, že své další kroky oznámí až po oficiálním jmenování do funkce. Její úkol nebude jednoduchý – bude muset obnovit důvěru v ministerstvo, které se ocitlo v centru podezření na možné zneužití státní moci.

Premiér v této souvislosti oznámil, že svolá Bezpečnostní radu státu, která se bude kauzou zabývat. Zajímají ho informace tajných služeb i připravenost státu na nové formy kyberkriminality. Podle jeho slov není možné připustit, aby veřejnost pochybovala o integritě státu a jeho institucí.

Fiala se zároveň ostře vymezil vůči opozici a médiím, které podle něj šíří spekulace, že vláda nebo ODS mohla výměnou za dar přispět ke krytí kriminální činnosti. „Nešiřte to, není to pravda,“ uvedl s důrazem premiér.

Premiér také vysvětlil, že se o bitcoinech dozvěděl až po uzavření darovací smlouvy, a to během neformálního rozhovoru s tehdejším ministrem. Blažek ho prý ujišťoval, že vše je v pořádku.