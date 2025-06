Jermak v e-mailové komunikaci prohlásil, že oblek si oblékl na žádost samotného prezidenta. Během napjatého setkání s Trumpem se prý soustředil výhradně na to, jak přesvědčit americkou stranu, že zastavení Ruska je v jejich strategickém zájmu. Vůbec nedal najevo, že by měl ambice převzít vedení, ačkoli by někteří tvrdili, že právě on by to zvládl lépe.

Bývalý filmový producent, jehož tvorbu tvořily například akční snímky a kriminální thrillery, dnes patří k nejbližším a nejvlivnějším lidem ukrajinského prezidenta. Při květnových jednáních v Istanbulu stál v čele diplomatických rozhovorů se západními spojenci, zatímco ruští zástupci vyslali jen marginální delegaci. Hlavním cílem Jermaka při této cestě bylo prosazení bezpodmínečného příměří a koordinace společných pozic se zeměmi jako USA, Velká Británie, Francie či Německo.

V tomto týdnu míří Jermak do Washingtonu, kde hodlá využít nelibosti Trumpa vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, vyvolané nedávnými masivními útoky na ukrajinská města. Podle jednoho z jeho poradců je hlavním cílem této návštěvy rozšíření sankcí proti Rusku.

Kritici však spekulují, že Jermak využívá zahraniční mise ke zviditelnění a budování vlastní politické budoucnosti. Ten to jednoznačně odmítá a tvrdí, že do politiky vstoupil se Zelenským a odejde s ním. Údajně ho nezajímají funkce ani osobní kariéra, ale jen pomoc prezidentovi při plnění jeho ústavních povinností.

Ani odpůrci Jermaka však nezpochybňují, že je efektivní vyjednavač. Někteří opoziční poslanci přiznávají, že dokáže mnohem lépe číst Trumpovo okolí než samotný Zelenskyj. Kritici však tvrdí, že prezident nepochopil proměnu americké politické scény a stále komunikuje jako v dobách, kdy byl v Bílém domě Joe Biden.

Otázkou zůstává, kdo vlastně Jermak skutečně je. Někteří ho líčí jako manipulátora či dokonce šedou eminenci, jiní mu připisují až okultní vliv na prezidenta. Přestože se o něm šíří různá obvinění, včetně neprokázaného podezření ze spolupráce s ruskou rozvědkou, většina těchto spekulací stojí na nepodložených domněnkách. To, co je jisté, je jeho schopnost přesně vnímat myšlení Zelenského a nabízet mu jednoduchá a účelná řešení.

Bývalí ministři, kteří s Jermakem spolupracovali, tvrdí, že má výjimečný psychologický instinkt a ví, co prezident chce slyšet. Podle nich si v prezidentské kanceláři vytvořil mocenské centrum, ze kterého byly systematicky odstraněny osobnosti s vlastními názory nebo ambicemi.

Když Jermak v roce 2019 nastoupil do Zelenského týmu, nikdo ho příliš neznal. Všichni ostatní spolupracovníci měli s prezidentem dlouholeté vztahy – z dob společného působení ve studiu Kvartal 95 nebo při tvorbě televizního seriálu „Sluha národa“. Přesto byli postupně odsunuti, zatímco Jermak si upevnil pozici. Napomohla mu k tomu například úspěšná výměna válečných zajatců v září 2019, po které se jeho vliv začal prudce zvyšovat.

Dnes má Jermak v kanceláři prezidenta téměř neomezený vliv. Obklopil se lidmi loajálními pouze jemu, včetně neoficiálních poradců, někteří z nichž byli v minulosti vyšetřováni kvůli korupci. Jediným vysoce postaveným činitelem, který si udržel relativní nezávislost, je šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov.

Zelenského styl vládnutí je často označován za autoritativní a založený spíše na osobní důvěře než na institucích. Kritici se obávají, že systém založený na loajalitě a improvizaci oslabuje demokratické struktury a připravuje půdu pro koncentrovanou moc. Mezi těmi, kdo varují před touto situací, je i Daria Kaleniuk z protikorupčního centra, která tvrdí, že hlavním problémem Ukrajiny už nejsou oligarchové ani korupce, ale právě styl vládnutí.

Jermak tato obvinění odmítá a tvrdí, že kancelář prezidenta funguje jako efektivní tým, jehož cílem je rychlé rozhodování během války. Podle něj je iluzí si myslet, že lze veškerou moc centralizovat, a zdůrazňuje, že ukrajinská společnost by autoritářství nikdy netolerovala.

Navzdory kontroverzím má Jermak na svém kontě řadu úspěchů, zejména v oblasti sankční politiky vůči Rusku. Pro mnoho jeho stoupenců je právě jeho rozhodnost a schopnost domluvit se se Západem klíčová v době, kdy země čelí existenciální hrozbě.

Přesto se objevují hlasy, že Jermak by mohl časem usilovat o vlastní politickou dráhu. Podle bývalých kolegů mu jde především o uznání a vliv. Ačkoli veřejně říká, že nemá politické ambice, jeho chování podle nich svědčí o opaku.

Politolog Ruslan Bortnik však tvrdí, že bez Zelenského nemá Jermak budoucnost. Nemá podle něj podporu veřejnosti ani politických elit. Ať už se situace vyvine jakkoli, v současnosti má Jermak v rukou velký kus ukrajinské budoucnosti.