Finsko zasáhla tragédie. Mladý poslanec si vzal život v parlamentu

Lucie Podzimková

19. srpna 2025 15:28

Eemeli Peltonen
Eemeli Peltonen Foto: Instagram Eemeli Peltonen

Tragédie se v úterý stala ve finském parlamentu. Ve věku 30 let zemřel poslanec Eemeli Peltonen. Podle dostupných informací spáchal sebevraždu. Upřímnou soustrast rodině zesnulého vyjádřil i premiér. 

O úmrtí poslance informoval web Yle, který se odkazuje na informaci od tiskové kanceláře parlamentu. Představitelé zákonodárného sboru vyjádřili upřímnou soustrast rodině zesnulého politika.

Podle informací bulvárního listu Iltalehti spáchal Peltonen v parlamentní budově sebevraždu. Helsinská policie k případu uvedla, že krátce po 11. hodině přijala tísňové volání. V tuto chvíli nepanuje podezření z trestného činu, tragická událost se vyšetřuje. 

Finský premiér Petteri Orpo potvrdil, že došlo k úmrtí poslance. "Dostali jsme opravdu šokující zprávu z parlamentu. Jeden z našich kolegů zemřel v jeho prostorech. Je to velmi smutná zpráva," uvedl předseda vlády a kondoloval rodině zesnulého. 

Peltonen se stal poslancem teprve předloni, v parlamentu byl členem správního a právního výboru. Politologii se věnoval i během vysokoškolských studií. 

