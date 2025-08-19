Rusové se nebrání jednání s Ukrajinci, deklaroval Lavrov

Lucie Podzimková

19. srpna 2025 14:03

Sergej Lavrov
Sergej Lavrov Foto: Russian Foreign Ministry Press Service

Rusové se nebrání dvoustrannému či trojstrannému jednání s ukrajinskými představiteli v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyplývá to ze slov ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Informovala o nich ruská státní agentura TASS

"Neodmítáme jakýkoliv formát, ať už bilaterální či trilaterální. Prezident (Putin) to opakovaně zmiňoval," řekl Lavrov v úterý v rozhovoru pro ruskou televizi Rossiya-24. Zdůraznil, že žádné jednání se nesmí konat jenom pro média. "Budeme vždy podporovat seriózní přístup," prohlásil ministr.

Šéf ruské diplomacie zmínil, že jakákoliv interakce nejvýše postavených figur, zejména prezidentů obou válčících zemí, musí být extrémně dobře naplánovaná. 

Lavrovovy výroky přicházejí po pátečním přijetí Putina na Aljašce, kde jednal s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Trump pak v pondělí hostil v Bílém domě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a několik vybraných evropských státníků. 

Zelenskyj po rozhovorech připustil, že je připraven setkat se s Putinem v jakékoli formě, tedy nebude klást podmínky k tomu, aby setkání vůbec mohlo proběhnout. Summit ve Washingtonu okomentoval i na sociální síti X. 

"Byl to opravdu značný krok k ukončení války a k zajištění bezpečnosti Ukrajiny a našich lidí. Již pracujeme na konkrétním obsahu bezpečnostních záruk. Dnes pokračujeme v koordinaci na úrovni lídrů. Budou diskuze, připravujeme relevantní formáty. Budeme pracovat i zítra," uvedl ukrajinský prezident v úterý. 

před 28 minutami

Válka asi potrvá ještě roky, varuje Svoboda. Evropa a USA jsou dva vyděšení v letadle, jímž zmítají turbulence

