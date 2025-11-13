Mezi ruským ministerstvem zahraničí a italským deníkem Corriere della Sera došlo ke sporu ohledně rozhovoru s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, který nebyl zveřejněn. Ruská strana to označuje za cenzuru, zatímco vedení italského deníku tvrdí, že Moskva předložila „nezměrný text plný obvinění a propagandistických tezí“ a odmítla novinářský dialog.
Ruské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek 13. listopadu oznámilo agentuře TASS, že Corriere della Sera odmítl rozhovor s Lavrovem publikovat. Podle ministerstva Lavrov poskytl „vyčerpávající odpověď“ na každou z otázek deníku. Údajným důvodem odmítnutí italského listu bylo vysvětlení, že Lavrovova slova „obsahují příliš mnoho sporných tvrzení, která musí být ověřena nebo objasněna, a jejich zveřejnění by přesáhlo rozumné meze“.
Ministerstvo navrhlo, aby byla zkrácená verze rozhovoru zveřejněna v tištěném vydání a plný text na webu, ale i tento návrh byl odmítnut. Ruská strana to proto považuje za cenzuru. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová k tomu dodala, že Corriere della Sera byl ochoten zveřejnit pouze třetinu Lavrovova rozhovoru, přičemž cenzuře podléhal nejen rozsah, ale i obsah ministrových odpovědí. Zacharovová uvedla, že skutečné důvody, proč deník materiál nezveřejnil, jsou očividně politické.
Vedení deníku Corriere della Sera okamžitě na tato obvinění reagovalo vlastním prohlášením. Deník potvrdil, že ministerstvo zahraničí na předem zaslané otázky odpovědělo „nezměrným textem plným obvinění a propagandistických tezí“. Na žádost deníku o možnost uskutečnit skutečný rozhovor s kontradikcí a konfrontovat body, které vyžadovaly hlubší prozkoumání, ministerstvo kategoricky odpovědělo zamítavě.
Vyjádření deníku naznačuje, že ruská strana se domnívala, že může na italský deník uplatňovat stejná kritéria jako v Rusku, kde byla svoboda informací potlačena. Vedení Corriere della Sera závěrem uvedlo, že pokud bude chtít ministr Lavrov poskytnout rozhovor podle zásad svobodné a nezávislé žurnalistiky, budou vždy k dispozici.
Rusko , Itálie , Sergej Lavrov
Venezuela oznámila, že spouští „masivní mobilizaci“ vojenského personálu, zbraní a techniky jako reakci na posilování amerických válečných lodí a jednotek v Karibském moři. Podle ministra obrany Vladimira Padrina Lópeze budou pozemní, letecké, námořní a záložní síly provádět cvičení až do středy. Ministr popsal toto nasazení jako odpověď na „imperialistickou hrozbu“ představovanou americkým posilováním.
Zdroj: Libor Novák