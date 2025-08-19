Když byl Zelenskyj v Bílém domě, Rusové opět útočili. Činili se i Ukrajinci

Rusko v noci na úterý zaútočilo proti ukrajinskému území celkem 270 drony a raketami, Ukrajinci odpověděli útokem proti rafinerii společnosti Lukoil ve Volgogradu. Informovali o tom ukrajinští a ruští představitelé jen několik hodin poté, co se prezident Volodymyr Zelenskyj a další evropští lídři setkali s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, aby hledali cestu k ukončení války na Ukrajině.
Ruské útoky se zaměřily na energetickou a dopravní infrastrukturu v průmyslovém městě Kremenčuk v Poltavské oblasti. „Bylo slyšet desítky explozí. V důsledku toho zůstalo bez elektřiny více než 1400 domů a více než 100 podniků,“ informoval starosta města Vitalij Malecký, podle kterého chce ruský vůdce Vladimir Putin „zničit Ukrajinu“. Napsal o tom americký list New York Times.
O obětech útoku dosud nejsou žádné zprávy. Odehrály se ale den poté, co po ruských útocích na ukrajinská města a vesnice poblíž frontové linie zahynulo až 14 lidí a desítky dalších byly zraněny. „Útoky ukázaly, jak důležité je zajistit mír s pevnými bezpečnostními zárukami. To opět ukazuje, jak důležité je ukončit zabíjení,“ zdůraznil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
V noci na úterý naopak zaútočili také Ukrajinci proti ropné rafinerii ruské společnosti Lukoil ve Volgogradu. „Síly ruského ministerstva obrany odrážejí masivní útok bezpilotních letounů na území Volgogradské oblasti,“ uvedl v noci gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bocharov.
Podle něj na jihu města v důsledku pádu úlomků bezpilotního letounu vzplanula střecha jedné z budov volgogradské nemocnice č. 16 a rafinérie. „Hasiči pracují na místě, aby oheň lokalizovali a uhasili. Podle předběžných údajů nejsou žádné oběti,“ upřesnil s tím, že se ropná rafinerie a nemocnice nacházejí několik kilometrů od sebe.
Ukrajinský generální štáb útok potvrdil s tím, že údery dronů způsobily rozsáhlé požáry. Informoval o tom ukrajinský server Kyiv Post.
Německá policie pokročila s vyšetřováním případu úmrtí třináctiletého Čecha v Sasku. Pitva podle strážců zákona potvrdila, že došlo k tragické nehodě. Důkazy o možném cizím zavinění nejsou.
Zdroj: Lucie Podzimková