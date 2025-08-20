Případ vraždy na Kolínsku začal autonehodou, uvedla policie. Podezřelým je cizinec

Policie se v úterý poprvé obsáhleji vyjádřila k případu pondělní vraždy seniorky na Kolínsku. Případ začal pro strážce zákona dopravní nehodou, kdy za volantem auta seděl cizinec, jemuž ale nepatřilo. Kriminalisté nyní zjišťují, zdali je dotyčný pachatelem násilného trestného činu. 

Středočeská policie potvrdila, že kriminalisté od pondělního odpoledne prověřují vraždu v Ratenicích na Kolínsku, kdy obětí byla osmasedmdesátiletá žena. Policejní mluvčí Vlasta Suchánková uvedla, že zadržení podezřelého předcházela dopravní nehoda v sousední Vrbové Lhotě, kde řidič osobního vozu naboural další tři vozidla.

"V době, kdy ji policisté řešili, projížděl kolem muž, který poznal vozidlo své matky. Snažil se jí proto zavolat, ale byla nekontaktní. Proto i s policejní hlídkou jeli do místa jejího bydliště, kde policisté ženu nalezli bez známek života, kdy nebylo pochyb o násilné smrti," popsala mluvčí. 

Havarované auto řídil sedmadvacetiletý cizinec, jehož policisté zadrželi a umístili do cely. Muži hrozí obvinění ze zvlášť závažného zločinu vraždy. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení.

"Již od pondělního dne provádějí kriminalisté prvotní procesní úkony. V rámci těchto úkonů prošetřují i příčinnou souvislost s odcizením vozidla sedmadvacetiletým cizincem a smrtí osmasedmdesátileté ženy," dodala Suchánková. 

