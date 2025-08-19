EU připraví další sankce, kdyby Putin nechtěl válku ukončit, prozradil Fiala

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je kromě bezpečnostních záruk pro Ukrajinu nutné pracovat i na dalších protiruských sankcích pro případ, že Moskva nebude chtít válku ukončit. Fiala to uvedl na sociální síti po pondělních jednáních v Bílém domě.
Takzvaná Koalice ochotných se bude podle Fialy v dalších dnech soustředit na otázku bezpečnostních garancí pro Ukrajinu, aby mohlo být dosaženo skutečně trvalého míru. "V rámci Evropské unie vypracujeme další sankční balíček pro případ, že by Vladimir Putin nebyl ochoten válku ukončit," uvedl premiér s tím, že oba procesy budou probíhat v úzké spolupráci se Spojenými státy americkými.
Ministr zahraničí Jan Lipavský už o víkendu naznačil, co by v rámci sankcí prosazovalo Česko. "Podle Medveděva může Rusko současně vést válku i diplomatická jednání o míru. Z toho vychází jediné: ruští diplomaté si zaslouží omezit pohyb po Schengenu, protože otevřeně pracují na podpoře agrese. Česko opět navrhne toto opatření do 19. sankčního balíku," napsal v neděli na síti X.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pondělních rozhovorech v Bílém domě připustil, že je připraven setkat se s Putinem v jakékoli formě, tedy nebude klást podmínky k tomu, aby setkání vůbec mohlo proběhnout. Summit ve Washingtonu okomentoval i na sociální síti X.
"Byl to opravdu značný krok k ukončení války a k zajištění bezpečnosti Ukrajiny a našich lidí. Již pracujeme na konkrétním obsahu bezpečnostních záruk. Dnes pokračujeme v koordinaci na úrovni lídrů. Budou diskuze, připravujeme relevantní formáty. Budeme pracovat i zítra," uvedl ukrajinský prezident v úterý.
Rusové se podle ministra zahraničí Sergeje Lavrova nebrání dvoustrannému či trojstrannému jednání s ukrajinskými představiteli. "Budeme vždy podporovat seriózní přístup," prohlásil ministr a zmínil, že jakákoliv interakce nejvýše postavených figur, zejména prezidentů obou válčících zemí, musí být extrémně dobře naplánovaná.
Petr Fiala (ODS) , Jan Lipavský , protiruské sankce , Rusko , válka na Ukrajině , Ukrajina , Vladimír Putin
Ukrajinský expert na národní bezpečnost a bývalý náměstek ministra informační politiky Dmytro Zolotukhin exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak vnímá jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, které proběhlo v pátek na Aljašce s nečekaně vřelým přivítáním pro Putina. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout,“ řekl.
Zdroj: Jakub Jurek