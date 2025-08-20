Evropané pochopili, jak se jedná s Trumpem. Konfrontace nepomůže, je nutné mu pohladit ego

Evropští lídři se v pondělí neobvykle spojili a doprovodili prezidenta Volodymyra Zelenského do Bílého domu, aby znovu vymezili rámec mírových rozhovorů s Ruskem. Reagovali tím na krok Donalda Trumpa, který během předchozího jednání s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce změnil dříve dohodnuté podmínky. Summit odhalil novou evropskou taktiku – méně konfrontace, více apelu na city a ego amerického prezidenta.
Summit, který se v pondělí uskutečnil v Bílém domě, přinesl výjimečné diplomatické uspořádání. Americký prezident Trump jednal s ukrajinským prezidentem Zelenským a zároveň se sedmi evropskými představiteli. Jejich návštěva přišla v reakci na Trumpovo předchozí jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které se odehrálo na Aljašce. Právě tam americký prezident podle ustoupil Moskvě a odklonil se od dosavadních zásad západní aliance.
Před cestou na Aljašku obdržel Trump od evropských partnerů společně formulovanou pětibodovou strategii, která jasně stanovovala podmínky pro případná mírová jednání. Dokument zdůrazňoval, že o jakékoli výměně území může rozhodovat výhradně Ukrajina, a že k rozhovorům může dojít teprve tehdy, pokud Rusko nejprve přistoupí na příměří. Trump tuto strategii oficiálně přijal a podepsal. O to větší rozčarování vyvolal jeho postoj po setkání s Putinem, kdy změnil tón a připustil zahájení mírových jednání ještě za pokračujících bojů – a dokonce popřel nutnost příměří.
V reakci na tento obrat přistoupili evropští lídři k mimořádnému kroku: rozhodli se doprovodit Zelenského při jeho návštěvě Bílého domu. Cílem bylo nejen vyjádřit jednotu Západu, ale především znovu a důrazně připomenout americkému prezidentovi společně dohodnutý rámec. Jak informoval americký list New York Times, evropská strategie byla založena na kombinaci taktické zdrženlivosti a cíleného osobního přístupu.
Evropané se vyvarovali konfrontace a vsadili na obezřetnost. Většina z nich volila smířlivý tón a vyhýbala se přímým výtkám. Nejblíže diplomatickému střetu byl německý kancléř Friedrich Merz, který znovu připomněl nezbytnost příměří jako podmínky pro jednání. Napětí se ale nakonec podařilo udržet pod kontrolou.
Součástí strategie byl i apel na Trumpovy emoce. Ukrajinský prezident Zelenskyj mu osobně předal dopis, který pro první dámu Spojených států Melanii Trumpovou napsala jeho manželka Olena Zelenská. Spolu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou poté otevřeli téma deportovaných ukrajinských dětí, jejichž návrat domů zůstává jednou z humanitárních priorit.
Trump nakonec v úterním rozhovoru pro stanici Fox News projevil určitý posun ve vnímání evropské pozice. „Chtějí se vrátit k vedení svých zemí. Trápí je to mnohem víc než nás,“ uvedl.
Případ aljašského obratu a následné evropské intervence ukazuje nejen křehkost mezinárodní diplomacie, ale i charakter samotného prezidenta Trumpa. Jeho jednání je nepředvídatelné, často motivované osobními impulzy a ochotou jednat mimo zavedené formální rámce. Zároveň však zůstává politickým aktérem, kterého nelze ignorovat – jeho rozhodnutí mohou měnit kurz světových událostí, byť i za cenu narušení důvěry tradičních spojenců.
Související
Tajný rozhovor s Orbánem. Trump orodoval za Ukrajinu v Evropské unii
Bílý dům vstoupil na TikTok. Navzdory tomu, že platformě pořád hrozí zákaz
Donald Trump , EU (Evropská unie) , evropa , USA (Spojené státy americké) , Ukrajina , Velká Británie
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Tajný rozhovor s Orbánem. Trump orodoval za Ukrajinu v Evropské unii
před 1 hodinou
Evropané pochopili, jak se jedná s Trumpem. Konfrontace nepomůže, je nutné mu pohladit ego
před 2 hodinami
Bílý dům vstoupil na TikTok. Navzdory tomu, že platformě pořád hrozí zákaz
před 2 hodinami
Ještě není vyhráno. Rusku se do jednání se Zelenským nechce, pro Putina by znamenaly prohru
před 3 hodinami
Případ vraždy na Kolínsku začal autonehodou, uvedla policie. Podezřelým je cizinec
před 4 hodinami
Kde bude summit Zelenskyj-Putin? Nabídka je široká, dvě varianty jsou nejpravděpodobnější
před 4 hodinami
Trump připouští, že Putin možná nechce dohodu. Rusové už se ošívají
před 5 hodinami
Počasí: Dnes si naposledy v tomto týdnu užijeme tropické teploty
včera
Spojené státy své vojáky na Ukrajinu rozhodně nepošlou, vyloučil Trump
včera
Švýcarsko se nabídlo, že uspořádá setkání Zelenského s Putinem
včera
Co přinesla jednání v Bílém domě? Trump se ukázal v úplně novém světle
včera
Macron vidí příštích 15 dní jako kritických. Kvůli bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu
včera
EU připraví další sankce, kdyby Putin nechtěl válku ukončit, prozradil Fiala
včera
Když byl Zelenskyj v Bílém domě, Rusové opět útočili. Činili se i Ukrajinci
včera
Finsko zasáhla tragédie. Mladý poslanec si vzal život v parlamentu
včera
Válka asi potrvá ještě roky, varuje Svoboda. Evropa a USA jsou dva vyděšení v letadle, jímž zmítají turbulence
včera
Rusové se nebrání jednání s Ukrajinci, deklaroval Lavrov
včera
Trump a hrozba opakování Mnichova. Evropou rezonují obavy
včera
Předehra sněmovních voleb. Politici znají čísla, pod kterými budou kandidovat
včera
Evropa pod tlakem. Jestli nechce ztratit relevanci, musí okamžitě zasáhnout jako velmoc
Evropa se probouzí do nového světového pořádku, v němž Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa přehodnocují svou roli a ruská agrese vůči Ukrajině dál pokračuje. Evropská unie tak čelí výzvě, jak jako správná velmoc ochránit své bezpečnostní a hodnotové zájmy, aniž by zůstala jen pasivním pozorovatelem. Pokud se jí to nepodaří, hrozí, že se z velmocenského aktéra stane pouhý objekt cizí moci.
Zdroj: Jakub Jurek