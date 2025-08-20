Evropané pochopili, jak se jedná s Trumpem. Konfrontace nepomůže, je nutné mu pohladit ego

Jakub Jurek

Jakub Jurek

20. srpna 2025 11:21

Keir Starmer a Donald Trump
Keir Starmer a Donald Trump Foto: The White House

Evropští lídři se v pondělí neobvykle spojili a doprovodili prezidenta Volodymyra Zelenského do Bílého domu, aby znovu vymezili rámec mírových rozhovorů s Ruskem. Reagovali tím na krok Donalda Trumpa, který během předchozího jednání s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce změnil dříve dohodnuté podmínky. Summit odhalil novou evropskou taktiku – méně konfrontace, více apelu na city a ego amerického prezidenta. 

Summit, který se v pondělí uskutečnil v Bílém domě, přinesl výjimečné diplomatické uspořádání. Americký prezident Trump jednal s ukrajinským prezidentem Zelenským a zároveň se sedmi evropskými představiteli. Jejich návštěva přišla v reakci na Trumpovo předchozí jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které se odehrálo na Aljašce. Právě tam americký prezident podle ustoupil Moskvě a odklonil se od dosavadních zásad západní aliance.

Před cestou na Aljašku obdržel Trump od evropských partnerů společně formulovanou pětibodovou strategii, která jasně stanovovala podmínky pro případná mírová jednání. Dokument zdůrazňoval, že o jakékoli výměně území může rozhodovat výhradně Ukrajina, a že k rozhovorům může dojít teprve tehdy, pokud Rusko nejprve přistoupí na příměří. Trump tuto strategii oficiálně přijal a podepsal. O to větší rozčarování vyvolal jeho postoj po setkání s Putinem, kdy změnil tón a připustil zahájení mírových jednání ještě za pokračujících bojů – a dokonce popřel nutnost příměří.

V reakci na tento obrat přistoupili evropští lídři k mimořádnému kroku: rozhodli se doprovodit Zelenského při jeho návštěvě Bílého domu. Cílem bylo nejen vyjádřit jednotu Západu, ale především znovu a důrazně připomenout americkému prezidentovi společně dohodnutý rámec. Jak informoval americký list New York Times, evropská strategie byla založena na kombinaci taktické zdrženlivosti a cíleného osobního přístupu.

Evropané se vyvarovali konfrontace a vsadili na obezřetnost. Většina z nich volila smířlivý tón a vyhýbala se přímým výtkám. Nejblíže diplomatickému střetu byl německý kancléř Friedrich Merz, který znovu připomněl nezbytnost příměří jako podmínky pro jednání. Napětí se ale nakonec podařilo udržet pod kontrolou.

Součástí strategie byl i apel na Trumpovy emoce. Ukrajinský prezident Zelenskyj mu osobně předal dopis, který pro první dámu Spojených států Melanii Trumpovou napsala jeho manželka Olena Zelenská. Spolu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou poté otevřeli téma deportovaných ukrajinských dětí, jejichž návrat domů zůstává jednou z humanitárních priorit.

Trump nakonec v úterním rozhovoru pro stanici Fox News projevil určitý posun ve vnímání evropské pozice. „Chtějí se vrátit k vedení svých zemí. Trápí je to mnohem víc než nás,“ uvedl.

Případ aljašského obratu a následné evropské intervence ukazuje nejen křehkost mezinárodní diplomacie, ale i charakter samotného prezidenta Trumpa. Jeho jednání je nepředvídatelné, často motivované osobními impulzy a ochotou jednat mimo zavedené formální rámce. Zároveň však zůstává politickým aktérem, kterého nelze ignorovat – jeho rozhodnutí mohou měnit kurz světových událostí, byť i za cenu narušení důvěry tradičních spojenců.

Tajný rozhovor s Orbánem. Trump orodoval za Ukrajinu v Evropské unii

Viktor Orbán se setkal s Donaldem Trumpem.

Tajný rozhovor s Orbánem. Trump orodoval za Ukrajinu v Evropské unii

Evropští lídři v pondělí neřešili s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jen Rusko. Řeč přišla i na Maďarsko. Podle dostupných informací se zástupci Ukrajiny a členských zemí EU obrátili na Trumpa s prosbou, aby zatlačil na maďarského premiéra Viktora Orbána v otázce ukrajinského členství v Unii. 

Viktor Orbán se setkal s Donaldem Trumpem.

Keir Starmer a Donald Trump

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Kde bude summit Zelenskyj-Putin? Nabídka je široká, dvě varianty jsou nejpravděpodobnější

K historicky průlomovému jednání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem by mohlo dojít již v příštích dvou týdnech. Informaci oznámil americký prezident Donald Trump po pondělním setkání se Zelenským a sedmi evropskými lídry v Bílém domě. Přesto však zůstávají klíčové otázky nezodpovězené – především kdy a kde se očekávaný summit uskuteční.

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Švýcarsko se nabídlo, že uspořádá setkání Zelenského s Putinem

Švýcarsko se opět nabídlo, že se stane hostitelem mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Švýcarský ministr zahraničních věcí Ignazio Cassis pro televizi SRF uvedl, že země je připravena setkání uspořádat, a to i s účastí ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že je Švýcarsko vděčné za projevenou důvěru a opakovaně dalo najevo svou ochotu.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Co přinesla jednání v Bílém domě? Trump se ukázal v úplně novém světle

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno navštívil Bílý dům, kde se setkal s Donaldem Trumpem a dalšími evropskými politiky, aby jednali o ukončení války. Jednání se konala jen několik dní poté, co se Trump v odlehlé Aljašce sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Navzdory počátečnímu optimismu, se schůzka neposunula k žádným konkrétním závěrům ohledně bezpečnostních záruk nebo dosažení míru. Přesto se zdá, že se v některých oblastech přece jen něco změnilo.

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Když byl Zelenskyj v Bílém domě, Rusové opět útočili. Činili se i Ukrajinci

Rusko v noci na úterý zaútočilo proti ukrajinskému území celkem 270 drony a raketami, Ukrajinci odpověděli útokem proti rafinerii společnosti Lukoil ve Volgogradu. Informovali o tom ukrajinští a ruští představitelé jen několik hodin poté, co se prezident Volodymyr Zelenskyj a další evropští lídři setkali s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, aby hledali cestu k ukončení války na Ukrajině. 

David Svoboda

Válka asi potrvá ještě roky, varuje Svoboda. Evropa a USA jsou dva vyděšení v letadle, jímž zmítají turbulence

Historik a expert na soudobé dějiny Ukrajiny David Svoboda exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil aktuální vývoj jednání, která mají vést k ukončení války na Ukrajině, pozici Západu i vágní sliby bezpečnostních záruk ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozebral limity mírových dohod, varuje před falešným klidem výměnou za ústupky a tvrdí, že válka neskončí, dokud nebude zpochybněna samotná existence ruského impéria jako autoritářské mocnosti s jaderným arzenálem.

Sergej Lavrov

Rusové se nebrání jednání s Ukrajinci, deklaroval Lavrov

Rusové se nebrání dvoustrannému či trojstrannému jednání s ukrajinskými představiteli v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyplývá to ze slov ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Informovala o nich ruská státní agentura TASS. 

Prezident Trump

Trump a hrozba opakování Mnichova. Evropou rezonují obavy

Obavy z opakování Mnichova 1938 či Jalty 1945 rezonují napříč Evropou. Pokud by americký prezident Donald Trump donutil Ukrajinu k územním ústupkům, mohl by tím podkopat její obranyschopnost. Donbas, který chce Rusko získat, tvoří páteř ukrajinského obranného systému. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ústup odmítá, přesto roste nervozita, zda Trump bude respektovat ukrajinské červené linie, nebo upřednostní dohodu výměnou za rychlý mír.

Evropa pod tlakem. Jestli nechce ztratit relevanci, musí okamžitě zasáhnout jako velmoc

Evropa se probouzí do nového světového pořádku, v němž Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa přehodnocují svou roli a ruská agrese vůči Ukrajině dál pokračuje. Evropská unie tak čelí výzvě, jak jako správná velmoc ochránit své bezpečnostní a hodnotové zájmy, aniž by zůstala jen pasivním pozorovatelem. Pokud se jí to nepodaří, hrozí, že se z velmocenského aktéra stane pouhý objekt cizí moci.

