Macron vidí příštích 15 dní jako kritických. Kvůli bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu

Jakub Jurek

Jakub Jurek

19. srpna 2025 17:42

Emmanuel Macron a Donald Trump
Emmanuel Macron a Donald Trump Foto: The White House

Francouzský prezident Emmanuel Macron upozornil, že následujících patnáct dní je kritických pro vytvoření konkrétní podoby bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Evropští spojenci se na nich budou podílet také s Američany. Podle Macrona se na provedení potřebných operací připravují mimo jiné Britové, Francouzi, Němci a Turci. 

„Je třeba předem vykonat veškerou práci týkající se bezpečnostních záruk. Následujících 15 dní je pro nás naprosto kritických, abychom dokončili práci s Američany a dali těmto bezpečnostním zárukám konkrétní podobu,“ vysvětlil Macron podle serveru Politico. Francouzský lídr ocenil Trumpovo rozhodnutí poskytnout Ukrajině „velmi dobré bezpečnostní záruky“. „Velkou změnou posledních dnů je, že uznal nutnost zaručit Ukrajině bezpečnost,“ přiblížil. 

Připravena „provést operace“ je ne jedna země. „Britové, Francouzi, Němci, Turci a další jsou připraveni provést operace, nikoli na frontě, nikoli provokativně, ale operace na uklidnění situace ve vzduchu, na moři i na zemi,“ informoval Macron. 

Zároveň však varoval před tím, aby se Kremlu věřilo „každé slovo“. „Rusko je destabilizující silou a dravcem, obrem u našich dveří. Chceme zajistit, aby tento mír, a tedy i tato dohoda umožnily Ukrajincům obnovit svou zemi a žít v míru, aby měli jistotu, že po uzavření mírové dohody budou mít dostatečnou odstrašující sílu, aby nebyli znovu napadeni, a aby Evropané měli jistotu, že budou žít v míru a bezpečí,“ shrnul. 

Šéf Bílého domu Donald Trump už při pondělním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským řekl, že se Spojené státy budou podílet na bezpečnostních garancích pro Ukrajinu. Neupřesnil však, jak přesně to bude vypadat. „Zajistíme, aby to fungovalo. A myslím, že pokud se nám podaří dosáhnout míru, bude to fungovat. O tom nepochybuji,“ prohlásil během úvodní tiskové konference poté, co Zelenskyj dorazil do Bílého domu. 

Když se poté oba muži setkali také se sedmi evropskými lídry, panovala poměrně přátelská atmosféra. Evropané hodnotili setkání velice optimisticky. Jenže jak upozornil americký list New York Times, problém zůstává v tom, že Trump nijak neupřesnil, jak se Spojené státy na garancích budou podílet a není jasné, zda mu Zelenskyj vůbec může věřit. 

Podle Zelenského diskuze o bezpečnostních zárukách vyžaduje, aby Ukrajina koupila přes Evropu americké zbraně v hodnotě 90 miliard dolarů a také, aby USA od Ukrajiny koupily bezpilotní letouny. „Je ještě třeba uzavřít formální dohodu,“ podotkl ukrajinský prezident. 

Skepse, s níž Ukrajinci mohou k Trumpovým slibům přistupovat, však tolik neznamená třeba pro generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Ten neskrýval obrovské nadšení z toho, že Trump vůbec o bezpečnostních zárukách promluvil. „Jsem opravdu nadšený. Skutečnost, že jste řekl, že jste ochoten se podílet na bezpečnostních zárukách, je velkým krokem. Je to opravdu průlom,“ chválil Rutte amerického prezidenta. 

před 3 hodinami

Finsko zasáhla tragédie. Mladý poslanec si vzal život v parlamentu

Související

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů

Po videokonferenci s lídry evropských zemí a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským promluvil francouzský prezident Emmanuel Macron k novinářům. Setkání trvalo více než dvě hodiny a cílem bylo dohodnout se na prioritách pro jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Více souvisejících

Emmanuel Macron válka na Ukrajině Ukrajina Rusko

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Když byl Zelenskyj v Bílém domě, Rusové opět útočili. Činili se i Ukrajinci

Rusko v noci na úterý zaútočilo proti ukrajinskému území celkem 270 drony a raketami, Ukrajinci odpověděli útokem proti rafinerii společnosti Lukoil ve Volgogradu. Informovali o tom ukrajinští a ruští představitelé jen několik hodin poté, co se prezident Volodymyr Zelenskyj a další evropští lídři setkali s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, aby hledali cestu k ukončení války na Ukrajině. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

David Svoboda

Válka asi potrvá ještě roky, varuje Svoboda. Evropa a USA jsou dva vyděšení v letadle, jímž zmítají turbulence

Historik a expert na soudobé dějiny Ukrajiny David Svoboda exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil aktuální vývoj jednání, která mají vést k ukončení války na Ukrajině, pozici Západu i vágní sliby bezpečnostních záruk ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozebral limity mírových dohod, varuje před falešným klidem výměnou za ústupky a tvrdí, že válka neskončí, dokud nebude zpochybněna samotná existence ruského impéria jako autoritářské mocnosti s jaderným arzenálem.

před 4 hodinami

Sergej Lavrov

Rusové se nebrání jednání s Ukrajinci, deklaroval Lavrov

Rusové se nebrání dvoustrannému či trojstrannému jednání s ukrajinskými představiteli v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyplývá to ze slov ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Informovala o nich ruská státní agentura TASS. 

před 5 hodinami

Prezident Trump

Trump a hrozba opakování Mnichova. Evropou rezonují obavy

Obavy z opakování Mnichova 1938 či Jalty 1945 rezonují napříč Evropou. Pokud by americký prezident Donald Trump donutil Ukrajinu k územním ústupkům, mohl by tím podkopat její obranyschopnost. Donbas, který chce Rusko získat, tvoří páteř ukrajinského obranného systému. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ústup odmítá, přesto roste nervozita, zda Trump bude respektovat ukrajinské červené linie, nebo upřednostní dohodu výměnou za rychlý mír.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025)

Evropa pod tlakem. Jestli nechce ztratit relevanci, musí okamžitě zasáhnout jako velmoc

Evropa se probouzí do nového světového pořádku, v němž Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa přehodnocují svou roli a ruská agrese vůči Ukrajině dál pokračuje. Evropská unie tak čelí výzvě, jak jako správná velmoc ochránit své bezpečnostní a hodnotové zájmy, aniž by zůstala jen pasivním pozorovatelem. Pokud se jí to nepodaří, hrozí, že se z velmocenského aktéra stane pouhý objekt cizí moci.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trump slíbil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Dokud ale nebude dohoda, nedá se mu věřit

Americký prezident Donald Trump během setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími sedmi evropskými lídry naznačil, že Spojené státy jsou ochotné podpořit bezpečnostní garance, které chce Kyjevu poskytnout Evropa. Vyjádřil se ale tak vágně, že není vůbec jisté, zda mu Ukrajinci mohou věřit. To patrně bude možné až ve chvíli, kdy nepůjde o pouhé Trumpovy přísliby, nýbrž podpisem stvrzenou dohodu. 

před 9 hodinami

Zdeněk Hřib

Hřib nesouhlasí se zdražením jízdného v Praze nad náklady

V Praze od ledna zdraží jednorázové jízdenky pro cestování MHD. Muž, který má dopravu v hlavním městě na starosti, přitom se zvýšením cen nesouhlasí. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) není vhodná chvíle na zdražování už tak drahého života lidí. 

před 9 hodinami

Válka v Izraeli

Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž

Palestinské hnutí Hamás souhlasí s posledním návrhem příměří v Pásmu Gazy a propuštěním části rukojmích, uvedl zdroj z Hamásu pro britskou stanici BBC. Návrh egyptských a katarských mediátorů má vycházet z červnového rámce předloženého americkým speciálním vyslancem Stevem Witkoffem. 

před 10 hodinami

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je ochoten jednat s Putinem bez podmínek. Jednání evropských lídrů a Trumpa skončilo

Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, možnost summitu Zelenskyj–Putin a diplomatická přítomnost Evropy u klíčových jednání – to byly hlavní body večerní schůzky v Bílém domě, které se účastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři. Podle Keira Starmera panovala jednota, Emmanuel Macron vyzdvihl ochotu USA spolupracovat. Trump si během večera vyhradil čas na telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem.

před 11 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila

Fotbalistům Plzně bylo už před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů jasné, že je nečeká vzhledem k výsledku z prvního zápasu, kdy v Glasgow s Rangers prohráli jasně 0:3, nic jednoduchého. Přesto plzeňští v čele s koučem Miroslavem Koubkem slibovali, že na hřišti v odvetě nechají všechno a dají do odvety sto procent. Dá se říct, že to se nakonec vyplnilo a nad Rangers se nakonec Zápaodočechům podařilo i vyhrát, ovšem výsledek 2:1 pro Viktoriány znamená, že je na podzim místo vysněné Ligy mistrů čeká účast v Evropské lize.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj těsně po 19. hodině středoevropského času dorazil do Bílého domu, s nečekaně vřelým přivítáním na něj čekal americký prezident Donald Trump. Úvodní tisková konference byla poklidná, oba lídři zodpověděli otázky novinářů a asi po pětačtyřiceti minutách se odebrali na jednání bez pozornosti médií. 

včera

Poláci odhalili dalšího sabotéra ze zahraničí. Plánoval žhářské útoky

Polsko odhalilo dalšího cizince, který měl v zemi podle pokynů ze zahraničí podnikat sabotážní útoky. Po Kolumbijci tentokrát dopadli Bělorusa, podle ministra vnitra Jacka Dobrzyńského muž plánoval žhářské útoky. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy