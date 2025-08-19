Macron vidí příštích 15 dní jako kritických. Kvůli bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu

Francouzský prezident Emmanuel Macron upozornil, že následujících patnáct dní je kritických pro vytvoření konkrétní podoby bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Evropští spojenci se na nich budou podílet také s Američany. Podle Macrona se na provedení potřebných operací připravují mimo jiné Britové, Francouzi, Němci a Turci.
„Je třeba předem vykonat veškerou práci týkající se bezpečnostních záruk. Následujících 15 dní je pro nás naprosto kritických, abychom dokončili práci s Američany a dali těmto bezpečnostním zárukám konkrétní podobu,“ vysvětlil Macron podle serveru Politico. Francouzský lídr ocenil Trumpovo rozhodnutí poskytnout Ukrajině „velmi dobré bezpečnostní záruky“. „Velkou změnou posledních dnů je, že uznal nutnost zaručit Ukrajině bezpečnost,“ přiblížil.
Připravena „provést operace“ je ne jedna země. „Britové, Francouzi, Němci, Turci a další jsou připraveni provést operace, nikoli na frontě, nikoli provokativně, ale operace na uklidnění situace ve vzduchu, na moři i na zemi,“ informoval Macron.
Zároveň však varoval před tím, aby se Kremlu věřilo „každé slovo“. „Rusko je destabilizující silou a dravcem, obrem u našich dveří. Chceme zajistit, aby tento mír, a tedy i tato dohoda umožnily Ukrajincům obnovit svou zemi a žít v míru, aby měli jistotu, že po uzavření mírové dohody budou mít dostatečnou odstrašující sílu, aby nebyli znovu napadeni, a aby Evropané měli jistotu, že budou žít v míru a bezpečí,“ shrnul.
Šéf Bílého domu Donald Trump už při pondělním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským řekl, že se Spojené státy budou podílet na bezpečnostních garancích pro Ukrajinu. Neupřesnil však, jak přesně to bude vypadat. „Zajistíme, aby to fungovalo. A myslím, že pokud se nám podaří dosáhnout míru, bude to fungovat. O tom nepochybuji,“ prohlásil během úvodní tiskové konference poté, co Zelenskyj dorazil do Bílého domu.
Když se poté oba muži setkali také se sedmi evropskými lídry, panovala poměrně přátelská atmosféra. Evropané hodnotili setkání velice optimisticky. Jenže jak upozornil americký list New York Times, problém zůstává v tom, že Trump nijak neupřesnil, jak se Spojené státy na garancích budou podílet a není jasné, zda mu Zelenskyj vůbec může věřit.
Podle Zelenského diskuze o bezpečnostních zárukách vyžaduje, aby Ukrajina koupila přes Evropu americké zbraně v hodnotě 90 miliard dolarů a také, aby USA od Ukrajiny koupily bezpilotní letouny. „Je ještě třeba uzavřít formální dohodu,“ podotkl ukrajinský prezident.
Skepse, s níž Ukrajinci mohou k Trumpovým slibům přistupovat, však tolik neznamená třeba pro generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Ten neskrýval obrovské nadšení z toho, že Trump vůbec o bezpečnostních zárukách promluvil. „Jsem opravdu nadšený. Skutečnost, že jste řekl, že jste ochoten se podílet na bezpečnostních zárukách, je velkým krokem. Je to opravdu průlom,“ chválil Rutte amerického prezidenta.
