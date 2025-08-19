Trump slíbil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Dokud ale nebude dohoda, nedá se mu věřit

Americký prezident Donald Trump během setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími sedmi evropskými lídry naznačil, že Spojené státy jsou ochotné podpořit bezpečnostní garance, které chce Kyjevu poskytnout Evropa. Vyjádřil se ale tak vágně, že není vůbec jisté, zda mu Ukrajinci mohou věřit. To patrně bude možné až ve chvíli, kdy nepůjde o pouhé Trumpovy přísliby, nýbrž podpisem stvrzenou dohodu.
Šéf Bílého domu už při úvodním setkání s ukrajinským prezidentem řekl, že se Spojené státy budou podílet na bezpečnostních garancích. Neupřesnil však, jak přesně to bude vypadat. „Zajistíme, aby to fungovalo. A myslím, že pokud se nám podaří dosáhnout míru, bude to fungovat. O tom nepochybuji,“ prohlásil během úvodní tiskové konference poté, co Zelenskyj dorazil do Bílého domu.
Když se poté oba muži setkali také se sedmi evropskými lídry, panovala poměrně přátelská atmosféra. Evropané hodnotili setkání velice optimisticky. Jenže jak upozornil americký list New York Times, problém zůstává v tom, že Trump nijak neupřesnil, jak se Spojené státy na garancích budou podílet a není jasné, zda mu Zelenskyj vůbec může věřit.
Zelenskyj je v náročné situaci už kvůli tomu, že se z běžného prezidenta, který startoval svou kariéru jako komediant-herec, stal válečný vůdce. Totéž platí pro celý ukrajinský národ, který není běžným národem, ale národem, co poslední více než tři roky tráví v permanentním strachu „Nemají zájem o žádné takové záruky. Nezajímá je, když prezident Trump řekne: ‚Můžete se na mě spolehnout‘. Nebudou souhlasit ani s přijetím záruk, politických záruk. To jim nedává bezpečnost, kterou potřebují,“ vysvětlil někdejší velvyslanec USA na Ukrajině William B. Taylor.
Podle Zelenského diskuze o bezpečnostních zárukách vyžaduje, aby Ukrajina koupila přes Evropu americké zbraně v hodnotě 90 miliard dolarů a také, aby USA od Ukrajiny koupily bezpilotní letouny. „Je ještě třeba uzavřít formální dohodu,“ podotkl ukrajinský prezident.
Skepse, s níž Ukrajinci mohou k Trumpovým slibům přistupovat, však tolik neznamená třeba pro generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Ten neskrýval obrovské nadšení z toho, že Trump vůbec o bezpečnostních zárukách promluvil. „Jsem opravdu nadšený. Skutečnost, že jste řekl, že jste ochoten se podílet na bezpečnostních zárukách, je velkým krokem. Je to opravdu průlom,“ chválil Rutte amerického prezidenta.
Také bývalý velvyslanec USA v Polsku Daniel Fried zdůraznil, že jednou z možností, která by mohla získat podporu ukrajinského národa, je souhlas evropských zemí s poskytnutím vojenských prostředků na území Ukrajiny v případě budoucího ruského útoku. Trump by pak mohl souhlasit s jejich podporou prostřednictvím obranných prostředků rozmístěných v sousedních zemích.
„Nemyslím si, že Zelenskyj se spokojí s pouhým ústním ujištěním prezidenta. Pokud Zelenskyj řekne Trumpovi, že to, co řekl, je důležité a skvělé, pak se musí zjistit, jaké jsou mechanismy,“ popsal Fried.
Trump v rámci svého druhého mandátu předvedl značně proměnlivý přístup k Ukrajině a Rusku – od pozastavení vojenské pomoci a zpravodajství po návrat americké podpory a uvolnění diplomatického napětí ve prospěch dialogu. V březnu 2025 po nepřátelské schůzce s prezidentem Zelenským Spojené státy nejprve pozastavily vojenskou a zpravodajskou pomoc, ale o několik dní později Washington obnovil dodávky poté, co Ukrajina souhlasila s navrhovaným příměřím.
Ve světle nedávných událostí – zejména Trumpova úsilí zprostředkovat schůzku mezi Putinem a Zelenským, výrazné váhání s vojenskou angažovaností a návrhy míru pod pochybnými podmínkami pro Ukrajinu – je namístě vyjadřovat vůči jeho závazkům opatrnost. Americká média i experti upozorňují, že Trumpovi mohou chybět pevné mechanismy a právní rámce pro vynucení slibů, které by překročily jeho momentální politické naladění.
Jinými slovy: důvěru lze udržovat, ale jen pokud budou požadovány jasné, smluvně zakotvené záruky, které Trump nezmění svým dalším gestem.
Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , USA (Spojené státy americké) , Ukrajina , válka na Ukrajině , Rusko
