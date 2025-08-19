Trump slíbil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Dokud ale nebude dohoda, nedá se mu věřit

Jakub Jurek

Jakub Jurek

19. srpna 2025 10:27

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025) Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump během setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími sedmi evropskými lídry naznačil, že Spojené státy jsou ochotné podpořit bezpečnostní garance, které chce Kyjevu poskytnout Evropa. Vyjádřil se ale tak vágně, že není vůbec jisté, zda mu Ukrajinci mohou věřit. To patrně bude možné až ve chvíli, kdy nepůjde o pouhé Trumpovy přísliby, nýbrž podpisem stvrzenou dohodu. 

Šéf Bílého domu už při úvodním setkání s ukrajinským prezidentem řekl, že se Spojené státy budou podílet na bezpečnostních garancích. Neupřesnil však, jak přesně to bude vypadat. „Zajistíme, aby to fungovalo. A myslím, že pokud se nám podaří dosáhnout míru, bude to fungovat. O tom nepochybuji,“ prohlásil během úvodní tiskové konference poté, co Zelenskyj dorazil do Bílého domu. 

Když se poté oba muži setkali také se sedmi evropskými lídry, panovala poměrně přátelská atmosféra. Evropané hodnotili setkání velice optimisticky. Jenže jak upozornil americký list New York Times, problém zůstává v tom, že Trump nijak neupřesnil, jak se Spojené státy na garancích budou podílet a není jasné, zda mu Zelenskyj vůbec může věřit. 

Zelenskyj je v náročné situaci už kvůli tomu, že se z běžného prezidenta, který startoval svou kariéru jako komediant-herec, stal válečný vůdce. Totéž platí pro celý ukrajinský národ, který není běžným národem, ale národem, co poslední více než tři roky tráví v permanentním strachu „Nemají zájem o žádné takové záruky. Nezajímá je, když prezident Trump řekne: ‚Můžete se na mě spolehnout‘. Nebudou souhlasit ani s přijetím záruk, politických záruk. To jim nedává bezpečnost, kterou potřebují,“ vysvětlil někdejší velvyslanec USA na Ukrajině William B. Taylor.

Podle Zelenského diskuze o bezpečnostních zárukách vyžaduje, aby Ukrajina koupila přes Evropu americké zbraně v hodnotě 90 miliard dolarů a také, aby USA od Ukrajiny koupily bezpilotní letouny. „Je ještě třeba uzavřít formální dohodu,“ podotkl ukrajinský prezident. 

Skepse, s níž Ukrajinci mohou k Trumpovým slibům přistupovat, však tolik neznamená třeba pro generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Ten neskrýval obrovské nadšení z toho, že Trump vůbec o bezpečnostních zárukách promluvil. „Jsem opravdu nadšený. Skutečnost, že jste řekl, že jste ochoten se podílet na bezpečnostních zárukách, je velkým krokem. Je to opravdu průlom,“ chválil Rutte amerického prezidenta. 

Také bývalý velvyslanec USA v Polsku Daniel Fried zdůraznil, že jednou z možností, která by mohla získat podporu ukrajinského národa, je souhlas evropských zemí s poskytnutím vojenských prostředků na území Ukrajiny v případě budoucího ruského útoku. Trump by pak mohl souhlasit s jejich podporou prostřednictvím obranných prostředků rozmístěných v sousedních zemích.

„Nemyslím si, že Zelenskyj se spokojí s pouhým ústním ujištěním prezidenta. Pokud Zelenskyj řekne Trumpovi, že to, co řekl, je důležité a skvělé, pak se musí zjistit, jaké jsou mechanismy,“ popsal Fried.

Trump v rámci svého druhého mandátu předvedl značně proměnlivý přístup k Ukrajině a Rusku – od pozastavení vojenské pomoci a zpravodajství po návrat americké podpory a uvolnění diplomatického napětí ve prospěch dialogu. V březnu 2025 po nepřátelské schůzce s prezidentem Zelenským Spojené státy nejprve pozastavily vojenskou a zpravodajskou pomoc, ale o několik dní později Washington obnovil dodávky poté, co Ukrajina souhlasila s navrhovaným příměřím.

Ve světle nedávných událostí – zejména Trumpova úsilí zprostředkovat schůzku mezi Putinem a Zelenským, výrazné váhání s vojenskou angažovaností a návrhy míru pod pochybnými podmínkami pro Ukrajinu – je namístě vyjadřovat vůči jeho závazkům opatrnost. Americká média i experti upozorňují, že Trumpovi mohou chybět pevné mechanismy a právní rámce pro vynucení slibů, které by překročily jeho momentální politické naladění.

Jinými slovy: důvěru lze udržovat, ale jen pokud budou požadovány jasné, smluvně zakotvené záruky, které Trump nezmění svým dalším gestem.

včera

Zelenskyj může ukončit válku okamžitě, prohlásil Trump před jednáním

Související

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je ochoten jednat s Putinem bez podmínek. Jednání evropských lídrů a Trumpa skončilo

Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, možnost summitu Zelenskyj–Putin a diplomatická přítomnost Evropy u klíčových jednání – to byly hlavní body večerní schůzky v Bílém domě, které se účastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři. Podle Keira Starmera panovala jednota, Emmanuel Macron vyzdvihl ochotu USA spolupracovat. Trump si během večera vyhradil čas na telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem.

Více souvisejících

Donald Trump Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) USA (Spojené státy americké) Ukrajina válka na Ukrajině Rusko

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trump slíbil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Dokud ale nebude dohoda, nedá se mu věřit

Americký prezident Donald Trump během setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími sedmi evropskými lídry naznačil, že Spojené státy jsou ochotné podpořit bezpečnostní garance, které chce Kyjevu poskytnout Evropa. Vyjádřil se ale tak vágně, že není vůbec jisté, zda mu Ukrajinci mohou věřit. To patrně bude možné až ve chvíli, kdy nepůjde o pouhé Trumpovy přísliby, nýbrž podpisem stvrzenou dohodu. 

před 1 hodinou

Zdeněk Hřib

Hřib nesouhlasí se zdražením jízdného v Praze nad náklady

V Praze od ledna zdraží jednorázové jízdenky pro cestování MHD. Muž, který má dopravu v hlavním městě na starosti, přitom se zvýšením cen nesouhlasí. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) není vhodná chvíle na zdražování už tak drahého života lidí. 

před 1 hodinou

Válka v Izraeli

Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž

Palestinské hnutí Hamás souhlasí s posledním návrhem příměří v Pásmu Gazy a propuštěním části rukojmích, uvedl zdroj z Hamásu pro britskou stanici BBC. Návrh egyptských a katarských mediátorů má vycházet z červnového rámce předloženého americkým speciálním vyslancem Stevem Witkoffem. 

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je ochoten jednat s Putinem bez podmínek. Jednání evropských lídrů a Trumpa skončilo

Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, možnost summitu Zelenskyj–Putin a diplomatická přítomnost Evropy u klíčových jednání – to byly hlavní body večerní schůzky v Bílém domě, které se účastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři. Podle Keira Starmera panovala jednota, Emmanuel Macron vyzdvihl ochotu USA spolupracovat. Trump si během večera vyhradil čas na telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem.

před 3 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila

Fotbalistům Plzně bylo už před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů jasné, že je nečeká vzhledem k výsledku z prvního zápasu, kdy v Glasgow s Rangers prohráli jasně 0:3, nic jednoduchého. Přesto plzeňští v čele s koučem Miroslavem Koubkem slibovali, že na hřišti v odvetě nechají všechno a dají do odvety sto procent. Dá se říct, že to se nakonec vyplnilo a nad Rangers se nakonec Zápaodočechům podařilo i vyhrát, ovšem výsledek 2:1 pro Viktoriány znamená, že je na podzim místo vysněné Ligy mistrů čeká účast v Evropské lize.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj těsně po 19. hodině středoevropského času dorazil do Bílého domu, s nečekaně vřelým přivítáním na něj čekal americký prezident Donald Trump. Úvodní tisková konference byla poklidná, oba lídři zodpověděli otázky novinářů a asi po pětačtyřiceti minutách se odebrali na jednání bez pozornosti médií. 

včera

včera

Dmytro Zolotukhin

Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ

Ukrajinský expert na národní bezpečnost a bývalý náměstek ministra informační politiky Dmytro Zolotukhin exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak vnímá jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, které proběhlo v pátek na Aljašce s nečekaně vřelým přivítáním pro Putina. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout,“ řekl. 

včera

včera

včera

včera

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

Den, kdy Spojené státy natáhly Putinovi červený koberec a jako „morální autorita“ definitivně skončily

Americké bombardéry nad hlavami účastníků summitu měly působit jako symbol moci, ale vše skončilo fiaskem. Administrativa Donalda Trumpa místo demonstrace síly předvedla geopolitický ústup. Šéf Kremlu Vladimir Putin přijel do Anchorage jako vítěz, před jehož letadlem poklekli američtí vojáci, aby pateticky natáhli červený koberec. Spojené státy přijaly roli tlumočníka ruských zájmů, zatímco Ukrajina zůstává osamocena. Svět sleduje novodobý Mnichov v přímém přenosu.š

včera

Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025)

Fiala chce jasné bezpečnostní garance pro Ukrajinu

Ukrajina musí dostat jasné bezpečnostní garance od USA a Evropy, konstatoval premiér Petr Fiala (ODS) po nedělní videokonferenci evropských lídrů, která předcházela dnešní schůzce v Bílém domě, kde americký prezident Donald Trump přivítá ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského a několik vybraných evropských státníků. 

včera

včera

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil páteční schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem na Aljašce. Putin se podle něj díky tomu stal znovu nepostradatelným účastníkem jednání. „Diktuje si podmínky, americký prezident nyní hází odpovědnost za další krok na Ukrajince,“ popisuje Kraus. 

včera

Předpověď slibuje příjemné letní počasí. Přes 30 stupňů bude ve středu

Česko v uplynulém týdnu zažilo návrat tropických teplot, které vystoupaly až nad 35 stupňů. Právě začínající týden tak teplé počasí nepřinese. Teplejší bude jeho první polovina, srážky se jen místy očekávají ve čtvrtek, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy