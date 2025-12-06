Klíčový summit v Británii: Zelenskyj pojede do Londýna, setká se s Macronem, Starmerem a Merzem

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že se v pondělí v Londýně setká s lídry Ukrajiny, Německa a Spojeného království, aby zhodnotili stav probíhajících mírových jednání, která zprostředkovávají Spojené státy. Macron tuto informaci sdělil na sociálních sítích, kde zároveň ostře odsoudil nejnovější ruské raketové a dronové útoky na Ukrajinu. Zdůraznil, že Moskva „nehledá mír“.
Francouzský prezident uvedl, že se v pondělí setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, britským premiérem Keirem Starmerem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Cílem setkání je „zhodnotit situaci a probíhající jednání pod americkým zprostředkováním,“ napsal Macron v sobotu na síti X. Znovu odsoudil „eskalující přístup“ Ruska a zdůraznil: „Musíme nadále vyvíjet tlak na Rusko, abychom ho přinutili k míru.“
Tento summit následuje po konstruktivním telefonátu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
Zelenskyj rozhovor označil za „dlouhý a konstruktivní“ a potvrdil, že Ukrajina je „odhodlána nadále jednat v dobré víře s americkou stranou s cílem skutečně dosáhnout míru.“ Prezident dále dodal, že se dohodli na dalších krocích a formátech rozhovorů se Spojenými státy.
Zelenskyj dnes také označil poslední rozsáhlé ruské útoky na civilní cíle za zcela nesmyslné z vojenského hlediska. Zatímco probíhají složitá mírová jednání, Moskva se podle něj soustředí na to, aby „způsobovala utrpení milionům Ukrajinců“. Zelenskyj uvedl, že při tomto nočním bombardování, které primárně cílilo na energetickou infrastrukturu, bylo použito více než 650 dronů a 51 raket.
Ukrajinské vzdušné síly informovaly, že se jim podařilo zneškodnit 585 dronů a 30 raket. Přesto bylo zasaženo celkem 29 různých lokalit. Ministr vnitra Ihor Klymenko potvrdil, že při těchto útocích bylo zraněno nejméně osm lidí, a státní energetický operátor Ukrenergo oznámil rozsáhlé škody na elektrárnách a další infrastruktuře v několika regionech. Například v Kyjevské oblasti útok dronu zasáhl nádraží ve Fastově a způsobil jeho vypálení, což Zelenskyj odsoudil jako akci, jejíž nesmyslnosti si Rusové museli být vědomi.
Zatímco Moskva se snaží ochromit ukrajinskou elektrickou síť, Kyjev pokračuje v ofenzivní kampani. Ukrajinská armáda potvrdila úspěšný úder na ruskou ropnou rafinerii Rjazaň. Tyto akce mají za cíl omezit ropné příjmy Moskvy, které jsou klíčové pro financování války. Kyjev a západní spojenci vnímají ruské ničení elektrické sítě jako snahu připravit civilisty o teplo a světlo i během čtvrté zimy konfliktu.
