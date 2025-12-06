Klíčový summit v Británii: Zelenskyj pojede do Londýna, setká se s Macronem, Starmerem a Merzem

Libor Novák

6. prosince 2025 21:13

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že se v pondělí v Londýně setká s lídry Ukrajiny, Německa a Spojeného království, aby zhodnotili stav probíhajících mírových jednání, která zprostředkovávají Spojené státy. Macron tuto informaci sdělil na sociálních sítích, kde zároveň ostře odsoudil nejnovější ruské raketové a dronové útoky na Ukrajinu. Zdůraznil, že Moskva „nehledá mír“.

Deník Shopaholičky

Francouzský prezident uvedl, že se v pondělí setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, britským premiérem Keirem Starmerem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Cílem setkání je „zhodnotit situaci a probíhající jednání pod americkým zprostředkováním,“ napsal Macron v sobotu na síti X. Znovu odsoudil „eskalující přístup“ Ruska a zdůraznil: „Musíme nadále vyvíjet tlak na Rusko, abychom ho přinutili k míru.“

Tento summit následuje po konstruktivním telefonátu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.

Zelenskyj rozhovor označil za „dlouhý a konstruktivní“ a potvrdil, že Ukrajina je „odhodlána nadále jednat v dobré víře s americkou stranou s cílem skutečně dosáhnout míru.“ Prezident dále dodal, že se dohodli na dalších krocích a formátech rozhovorů se Spojenými státy.

Zelenskyj dnes také označil poslední rozsáhlé ruské útoky na civilní cíle za zcela nesmyslné z vojenského hlediska. Zatímco probíhají složitá mírová jednání, Moskva se podle něj soustředí na to, aby „způsobovala utrpení milionům Ukrajinců“. Zelenskyj uvedl, že při tomto nočním bombardování, které primárně cílilo na energetickou infrastrukturu, bylo použito více než 650 dronů a 51 raket.

Ukrajinské vzdušné síly informovaly, že se jim podařilo zneškodnit 585 dronů a 30 raket. Přesto bylo zasaženo celkem 29 různých lokalit. Ministr vnitra Ihor Klymenko potvrdil, že při těchto útocích bylo zraněno nejméně osm lidí, a státní energetický operátor Ukrenergo oznámil rozsáhlé škody na elektrárnách a další infrastruktuře v několika regionech. Například v Kyjevské oblasti útok dronu zasáhl nádraží ve Fastově a způsobil jeho vypálení, což Zelenskyj odsoudil jako akci, jejíž nesmyslnosti si Rusové museli být vědomi.

Zatímco Moskva se snaží ochromit ukrajinskou elektrickou síť, Kyjev pokračuje v ofenzivní kampani. Ukrajinská armáda potvrdila úspěšný úder na ruskou ropnou rafinerii Rjazaň. Tyto akce mají za cíl omezit ropné příjmy Moskvy, které jsou klíčové pro financování války. Kyjev a západní spojenci vnímají ruské ničení elektrické sítě jako snahu připravit civilisty o teplo a světlo i během čtvrté zimy konfliktu.

před 5 hodinami

Slovenský policista bez služebního čísla zbil Čecha na ubytovně, útok vysílal na TikToku

Deník Shopaholičky

Související

Volodymyr Zelenskyj

Letadlo se Zelenským pronásledovaly záhadné vojenské drony

Letadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bylo podle zpráv sledováno čtyřmi drony vojenského typu těsně před přistáním na dublinském letišti v pondělí. Zdroje deníku The Journal uvedly, že drony vzlétly z místa na severovýchodě irské metropole. Tyto bezpilotní stroje pak letěly směrem k letové trase ukrajinského prezidenta, čímž narušily bezletovou zónu, která byla zavedena irským úřadem pro civilní letectví (IAA) pro dobu jeho návštěvy.
Volodymyr Zelenskyj a Emmanuel Macron

Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj zahájili v pondělí v Paříži v Elysejském paláci rozsáhlou diplomatickou aktivitu během několikahodinových rozhovorů. Macron vyjádřil naději, že probíhající jednání o ukončení války na Ukrajině by mohla být „bodem obratu“ jak pro Ukrajince, tak pro bezpečnostní situaci samotné Evropy.

Více souvisejících

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Keir Starmer (labouristi) Friedrich Merz (CDU) Emmanuel Macron

Aktuálně se děje

před 29 minutami

Volodymyr Zelenskyj

Klíčový summit v Británii: Zelenskyj pojede do Londýna, setká se s Macronem, Starmerem a Merzem

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že se v pondělí v Londýně setká s lídry Ukrajiny, Německa a Spojeného království, aby zhodnotili stav probíhajících mírových jednání, která zprostředkovávají Spojené státy. Macron tuto informaci sdělil na sociálních sítích, kde zároveň ostře odsoudil nejnovější ruské raketové a dronové útoky na Ukrajinu. Zdůraznil, že Moskva „nehledá mír“.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Ceny mobilů příští rok stoupnou. Zdraží i tablety a chytré hodinky

Ceny chytrých telefonů by mohly v příštím roce vzrůst, přestože za vyšší náklady obvykle stojí pokročilé fotoaparáty, velké displeje nebo obrovská kapacita úložiště. Tentokrát by se důvodem pro zdražování mohla stát běžná komponenta, konkrétně paměť. Dražší by mohly být i další spotřební přístroje, které paměť využívají, jako jsou tablety nebo chytré hodinky.

před 4 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie

Ztráty ruské armády na Ukrajině jsou obrovské. Jak se jí přesto daří počty vojáků zvyšovat?

Válka na Ukrajině se pro ruské muže stala inzerovanou pracovní příležitostí, srovnatelnou s jakoukoli jinou profesí. Náborové nabídky pro službu na frontě se objevují na komunikační platformě Telegram, kde slibují náborové bonusy až do výše padesáti tisíc dolarů (milion korun). To jsou v zemi s průměrnými měsíčními platy pod tisíc dolarů (20 tisíc korun) život měnící částky. K finančním pobídkám se přidávají i přísliby úlev od dluhů, bezplatné péče o děti pro rodiny vojáků a garantované univerzitní vzdělání pro jejich potomky.

před 5 hodinami

Napadení Čecha na ubytovně

Slovenský policista bez služebního čísla zbil Čecha na ubytovně, útok vysílal na TikToku

Na slovenské ubytovně v obci Slovenská Ľupča u Banské Bystrice došlo 29. listopadu k brutálnímu útoku policisty na českého občana, který byl navíc živě vysílán na sociální síti TikTok. Napadený muž, Ardian Bobaj, který má původ v Albánii, ale je české národnosti, po zásahu vykašlával a zvracel krev. Podle Bobajova vyjádření pro deník SME zaútočil na ubytovně policista, který neměl viditelné služební číslo.

před 5 hodinami

sport

Skupiny fotbalového MS rozlosovány. Češi mohou hrát proti Mexiku, Jižní Koreji a JAR

V americkém Washingtonu D.C. byly v pátek rozlosovány základní skupiny jednoho z nejočekávanějších sportovních svátků příštího roku, tedy fotbalového mistrovství světa, které se bude v létě konat v USA, Kanadě a Mexiku. Poprvé se světového šampionátu zúčastní hned 48 týmů, avšak v osudí bylo známo dosud jen 42 mužstev. O zbylých šesti účastnících se ještě rozhodne jak v rámci mezikontinentální baráže, tak i v rámci evropské baráže. A právě v jedné z jejích čtyř větví figuruje i Česko. To tak koncem března bude bojovat o to, aby se mohlo na závěrečném turnaji utkat ve skupině A s domácím Mexikem, Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou.

před 5 hodinami

David Svoboda

Trump Rusům ustupuje, Putin nemá zájem polevit. Na Evropu může zaútočit dřív než porazí Ukrajinu, varuje Svoboda

Rusko může podniknout agresi proti Evropě ještě dříve, než zdolá své nesnáze s Ukrajinou, tak jako Adolf Hitler zaútočil na Sovětský svaz, aniž by zlomil Británii, řekl historik a expert na soudobé dějiny Ukrajiny David Svoboda v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz. V něm zhodnotil současný průběh „mírového procesu“, roli Spojených států a také Evropy. „Evropa si už nemůže dovolit přihlížet východnímu dramatu z pozice přežvykujícího pozorovatele, a dozajista jsou to její protesty, co drží Trumpa na uzdě, aby nepřekročil hranici, za níž začíná otevřená zrada,“ upozornil.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Jindřich Rajchl

Jindřich Rajchl obhájil post předsedy strany PRO. Chce z ní vybudovat „vůdčí sílu“ Česka

Na republikovém sněmu strany PRO (Právo Respekt Odbornost) byl jejím předsedou opět zvolen zakladatel a současný poslanec Jindřich Rajchl. Ve volbě neměl žádného protikandidáta a získal jednomyslnou podporu všech 101 hlasujících. Rajchl si klade ambiciózní cíl: chce z PRO učinit sebevědomou, suverénní a vůdčí sílu v České republice do příštích sněmovních voleb.

před 8 hodinami

Maďarsko - Hévíz

Financování Ukrajiny se zaseklo. Maďarsko vetovalo další plán EU na podporu Kyjeva

Maďarsko v pátek oficiálně vyloučilo možnost vydání eurobondů na podporu Ukrajiny. Tímto krokem Evropskou unii připravilo o potenciální záložní plán pro případ, že se nepodaří najít způsob, jak využít zmrazená ruská státní aktiva k financování půjčky ve výši 165 miliard eur pro Kyjev. Evropská komise usiluje o to, aby se 27 členských zemí EU na summitu koncem měsíce dohodlo na podpoře kolísající ukrajinské ekonomiky. To by mělo proběhnout prostřednictvím půjčky zajištěné znehybněnými rezervami ruské centrální banky.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Steve Witkoff

USA hlásí pokrok v jednáních s Ukrajinou o plánu na ukončení války

Vysoce postavení vyjednavači z Ukrajiny a Spojených států společně vyzvali Rusko, aby prokázalo „vážné odhodlání k dlouhodobému míru“. Tato výzva přichází poté, co rozhovory v Moskvě na začátku týdne nepřinesly žádný průlom. Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a tajemník ukrajinské Rady pro národní bezpečnost Rustem Umerov vedli na Floridě dvoudenní „konstruktivní jednání“, jak uvádí společné prohlášení.

před 12 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie

Provokace Kremlu se zvyšují. Švédské námořnictvo hlásí nárůst aktivity ruských ponorek

Švédské námořnictvo se v Baltském moři setkává s ruskými ponorkami „téměř každý týden“, uvedl jeho náčelník operací, kapitán Marko Petkovic. Námořnictvo se rovněž připravuje na další nárůst těchto střetů v případě, že v ukrajinské válce dojde k příměří nebo klidu zbraní. Kapitán Petkovic prohlásil, že Moskva „neustále posiluje“ svou přítomnost v oblasti. Zpozorování ruských plavidel je tak pro švédské námořnictvo pravidelnou součástí každodenního života a je „velmi běžné“. Dodal, že počet těchto pozorování se v posledních letech zvýšil.

před 13 hodinami

před 14 hodinami

před 19 hodinami

včera

Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus.

Experti rozebrali chování prince Harryho. Návrat domů není vyloučen

Může se princ Harry ještě někdy vrátit do Velké Británie? Poslední roky se to nezdálo být moc pravděpodobné, mladší ze synů krále Karla III. totiž žije s rodinou v USA. Pro tuto chvíli se na tom nic nemění, ale začíná se řešit, zda se princ nevrátí alespoň v budoucnosti. 

včera

Důchody

Papír s informací o růstu důchodů už nepřijde každému, upozornil úřad

Důchody budou od ledna po pravidelné valorizaci vypláceny v nové výši, ale nejde o jedinou změnu. Česká správa sociálního zabezpečení od ledna na základě změny zákona přestává automaticky zasílat valorizační oznámení v listinné podobě. Změna směřuje k modernizaci a zefektivnění komunikace s klienty a ke snížení množství listinných dokumentů. 

včera

včera

Nedorozumění vedlo k policejnímu zásahu ve škole v Praze

Policie ve čtvrtek dopoledne vyjížděla kvůli možné hrozbě do jedné z pražských škol. Nakonec se ale ukázalo, že žákům ani učitelům nehrozilo nebezpečí. Podle zjištění policistů došlo k nedorozumění. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy