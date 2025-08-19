Spojené státy své vojáky na Ukrajinu rozhodně nepošlou, vyloučil Trump

Donald Trump jednoznačně vyloučil, že by Spojené státy vyslaly své vojáky na Ukrajinu jako součást bezpečnostních garancí. Tím do značné míry zmírnil svůj předchozí slib, který evropští spojenci označili za významný pokrok ve snaze ukončit ruskou invazi.
V rozhovoru pro Fox News byl americký prezident dotázán, zda může ujistit své voliče, že se vojáci Spojených států neobjeví na ukrajinské půdě. Na tuto otázku odpověděl s jistotou a řekl: „Ujišťuji vás, a já jsem prezidentem.“ Tím uklidnil svou voličskou základnu, která podporuje izolacionistickou politiku.
Připustil však, že by Washington mohl být ochoten poskytnout Kyjevu podporu ze vzduchu, aby zajistil dodržení mírové dohody. Takový krok by znamenal značnou změnu v dosavadní politice jeho administrativy. Trump rovněž vyloučil vstup Ukrajiny do NATO a prohlásil, že bezpečnostní záruky nebudou mít podobu spojenectví.
Mluvčí Bílého domu uvedla, že jak Vladimir Putin, tak Volodymyr Zelenskyj projevili ochotu k osobnímu setkání. Podle jejích slov probíhají přípravy na uskutečnění takové schůzky. Zprávy naznačují, že Bílý dům zvažuje jako první volbu Budapešť, zatímco Francie navrhla Ženevu, kde by byl Putinovi zaručen klid.
Generální tajemník NATO Mark Rutte označil Trumpův závazek poskytnout bezpečnostní garance za velký průlom. Evropští představitelé se sešli se Zelenským v Bílém domě, aby prodiskutovali další kroky. Bylo však poznamenáno, že Putinova ochota k jednání s ukrajinským prezidentem zůstává nejistá.
Zdroje blízké jednání uvedly, že Putin navrhl setkání v Moskvě, což ovšem Zelenskyj odmítl. Přesný termín schůzky zůstává nejasný, protože Putina čeká koncem srpna bezpečnostní konference v Číně, která by mohla plány zkomplikovat.
Evropští lídři, včetně Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera, usilují o to, aby Trump zaujal vůči Putinovi přísnější postoj. Uvedli, že Putin souhlasil s přímými rozhovory se Zelenským v nadcházejících týdnech, ovšem Moskva zatím schůzku nepotvrdila.
Během rozhovoru pro Fox News Trump přiznal, že je možné, že Putin ve skutečnosti žádnou dohodu uzavřít nechce. Podle něj se to ukáže v nadcházejících týdnech. Zároveň dodal, že pokud to tak dopadne, Putinovi se situace pořádně zkomplikuje.
Zelenskyj označil bezpečnostní garance za klíčový bod pro ukončení konfliktu a ocenil, že USA jsou ochotny být součástí této dohody. Podle něj by měly být tyto garance formalizovány během jednoho až dvou týdnů.
Mezi dalšími návrhy na zajištění bezpečnosti Ukrajiny je poskytnutí ochrany na principu článku 5, který by zavazoval západní země k pomoci v případě, že by byla Ukrajina znovu napadena. Italská premiérka Giorgia Meloniová uvedla, že se sice Ukrajina nestane součástí NATO, ale země se zaváží k „dohodě o kolektivní bezpečnosti“, která by jí zajistila podporu partnerů.
