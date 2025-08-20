Bílý dům vstoupil na TikTok. Navzdory tomu, že platformě pořád hrozí zákaz

Lucie Podzimková

20. srpna 2025 10:44

Donald Trump
Donald Trump Foto: defense.gov

Trumpova administrativa dala svérázně najevo, že věří v zachování sociální sítě TikTok na americkém trhu. V úterý tam spustil svůj oficiální účet Bílý dům, přestože platforma v USA čelí možnému zákazu z bezpečnostních důvodů. Trump v červnu prodloužil její životnost o další tři měsíce. 

"Ameriko, jsme zpět. Jak se máte?" píše se v doprovodném textu k prvnímu příspěvku, jímž je ani ne půlminutový klip, který zachycuje prezidenta Trumpa. Šéf Bílého domu má vlastní účet na TikToku již nějaký čas a sleduje ho 110 milionů uživatelů. Nový profil zatím sleduje jen asi 20 tisíc uživatelů. 

TikTok v červnu dostal ve Spojených státech amerických další tři měsíce života na základě rozhodnutí prezidenta Trumpa, který prodloužil lhůtu na uskutečnění prodeje platformy. Pokud by k transakci nedošlo, hrozí TikToku zákaz.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová tehdy uvedla, že další prodloužení lhůty má zajistit uzavření dohody, která umožní americkým občanům nadále používat TikTok s vědomím, že jejich data jsou v bezpečí. 

Lhůta se předtím prodlužovala na začátku dubna o 75 dní. Americký prezident tehdy tvrdil, že k uzavření dohody je potřeba více času na podepsání všech potřebných souhlasů. BBC v dubnu informovala, že dohoda byla blízko uzavření, než Spojené státy oznámily zavedení nových cel. 

Sociální síť, která podle svých údajů eviduje přes 170 milionů uživatelů jen v USA, musí podle zákona schváleného Kongresem ukončit svou činnost ve Spojených státech, pokud se nenajde vhodný kupce. 

