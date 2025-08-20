Trumpova administrativa dala svérázně najevo, že věří v zachování sociální sítě TikTok na americkém trhu. V úterý tam spustil svůj oficiální účet Bílý dům, přestože platforma v USA čelí možnému zákazu z bezpečnostních důvodů. Trump v červnu prodloužil její životnost o další tři měsíce.
"Ameriko, jsme zpět. Jak se máte?" píše se v doprovodném textu k prvnímu příspěvku, jímž je ani ne půlminutový klip, který zachycuje prezidenta Trumpa. Šéf Bílého domu má vlastní účet na TikToku již nějaký čas a sleduje ho 110 milionů uživatelů. Nový profil zatím sleduje jen asi 20 tisíc uživatelů.
TikTok v červnu dostal ve Spojených státech amerických další tři měsíce života na základě rozhodnutí prezidenta Trumpa, který prodloužil lhůtu na uskutečnění prodeje platformy. Pokud by k transakci nedošlo, hrozí TikToku zákaz.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová tehdy uvedla, že další prodloužení lhůty má zajistit uzavření dohody, která umožní americkým občanům nadále používat TikTok s vědomím, že jejich data jsou v bezpečí.
Lhůta se předtím prodlužovala na začátku dubna o 75 dní. Americký prezident tehdy tvrdil, že k uzavření dohody je potřeba více času na podepsání všech potřebných souhlasů. BBC v dubnu informovala, že dohoda byla blízko uzavření, než Spojené státy oznámily zavedení nových cel.
Sociální síť, která podle svých údajů eviduje přes 170 milionů uživatelů jen v USA, musí podle zákona schváleného Kongresem ukončit svou činnost ve Spojených státech, pokud se nenajde vhodný kupce.
Evropa se probouzí do nového světového pořádku, v němž Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa přehodnocují svou roli a ruská agrese vůči Ukrajině dál pokračuje. Evropská unie tak čelí výzvě, jak jako správná velmoc ochránit své bezpečnostní a hodnotové zájmy, aniž by zůstala jen pasivním pozorovatelem. Pokud se jí to nepodaří, hrozí, že se z velmocenského aktéra stane pouhý objekt cizí moci.
