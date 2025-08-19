Švýcarsko se nabídlo, že uspořádá setkání Zelenského s Putinem

Švýcarsko se opět nabídlo, že se stane hostitelem mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Švýcarský ministr zahraničních věcí Ignazio Cassis pro televizi SRF uvedl, že země je připravena setkání uspořádat, a to i s účastí ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že je Švýcarsko vděčné za projevenou důvěru a opakovaně dalo najevo svou ochotu.
Švýcarsko se opět nabídlo, že se stane hostitelem mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Švýcarský ministr zahraničních věcí Ignazio Cassis pro televizi SRF uvedl, že země je připravena setkání uspořádat, a to i s účastí ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že je Švýcarsko vděčné za projevenou důvěru a opakovaně dalo najevo svou ochotu.
Cassis nicméně zdůraznil, že setkání je závislé na ochotě obou velmocí. Pokud by jednání skutečně proběhlo a Putin by se ho účastnil, švýcarská vláda by pro něj musela zařídit speciální opatření. Tato úprava by byla nutná kvůli zatykači, který na ruského prezidenta vydal Mezinárodní trestní soud (ICC).
Ministr zahraničí uvedl, že vláda právní situaci vyjasnila a že je takové setkání možné uspořádat. Je si vědom, co je nutné udělat, aby vše proběhlo hladce. Díky zvláštní roli země a faktu, že je Ženeva evropským sídlem OSN, je podle něj možné zorganizovat setkání i přes zatykač.
Na dotaz médií švýcarské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo, že je Švýcarsko připraveno nabídnout své služby, pokud budou užitečné a všemi stranami vítané. Dodalo, že jeho role by mohla být nejen hostitele, ale také zprostředkovatele. Pro novináře to je jasný signál, že země je na jednání připravená a čeká pouze na odpověď zúčastněných stran.
Dále Bílý dům potvrdil, že přípravy na bilaterální setkání mezi Putinem a Zelenským jsou v plném proudu. Tisková mluvčí Karoline Leavittová potvrdila, že se diskutuje o mnoha variantách. Vyhnula se ale konkrétním otázkám ohledně místa konání.
Leavittová uvedla, že oba lídři vyjádřili ochotu se sejít a americký tým pro národní bezpečnost oběma zemím pomůže se setkáním. Na dotaz novinářů, jak se změnil původní plán trilaterálního setkání, odpověděla, že se jednalo o myšlenku, která se vyvinula během Trumpových rozhovorů s Putinem, Zelenským a evropskými lídry. Ti všichni se prý shodli, že je bilaterální setkání skvělým prvním krokem.
Tisková mluvčí navíc dodala, že Trump souhlasí s myšlenkou bilaterálního setkání bez přítomnosti USA. Vysvětlila to tím, že prezident vždy zastával názor, že o oblastech neshod ve válce musí jednat a rozhodnout oba státy, a proto chce, aby se do přímé diplomacie zapojily. Tato myšlenka tak dává prostor pro přímější jednání mezi zúčastněnými státy.
Celá situace naznačuje, že se mezinárodní diplomatické úsilí skutečně zaměřuje na uspořádání přímého dialogu mezi ukrajinským a ruským prezidentem. Nabídka Švýcarska, které se tradičně profiluje jako neutrální země, je v této situaci ideální. I když se budou muset vyřešit právní a bezpečnostní detaily, zdá se, že se mírová jednání mohou posunout na další úroveň.
Místo konání zůstává klíčovým bodem a není jisté, zda Rusko a Ukrajina dají přednost Švýcarsku před Spojenými státy. Ale vzhledem k neutrální pozici, kterou Švýcarsko nabízí, by to mohlo být vhodným řešením pro obě strany. Bude zajímavé sledovat, jak se jednání vyvinou a jaký dopad budou mít na válku na Ukrajině.
Související
Trump si vytváří nejhorší možné protivníky. USA na obchodní válku se Švýcarskem a Kanadou doplatí
Švýcarsko je zklamáno, Kanada znepokojena. Trumpova nová cla budí vášně po celém světě
Švýcarsko , Vladimír Putin , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Švýcarsko se nabídlo, že uspořádá setkání Zelenského s Putinem
před 2 hodinami
Co přinesla jednání v Bílém domě? Trump se ukázal v úplně novém světle
před 3 hodinami
Macron vidí příštích 15 dní jako kritických. Kvůli bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu
před 3 hodinami
EU připraví další sankce, kdyby Putin nechtěl válku ukončit, prozradil Fiala
před 4 hodinami
Když byl Zelenskyj v Bílém domě, Rusové opět útočili. Činili se i Ukrajinci
před 5 hodinami
Finsko zasáhla tragédie. Mladý poslanec si vzal život v parlamentu
před 6 hodinami
Válka asi potrvá ještě roky, varuje Svoboda. Evropa a USA jsou dva vyděšení v letadle, jímž zmítají turbulence
před 6 hodinami
Rusové se nebrání jednání s Ukrajinci, deklaroval Lavrov
před 7 hodinami
Trump a hrozba opakování Mnichova. Evropou rezonují obavy
před 8 hodinami
Předehra sněmovních voleb. Politici znají čísla, pod kterými budou kandidovat
před 9 hodinami
Evropa pod tlakem. Jestli nechce ztratit relevanci, musí okamžitě zasáhnout jako velmoc
před 9 hodinami
Medveděv se vysmívá podlézání Evropanů v Bílém domě. Zelenského označil za klauna
před 10 hodinami
Trump slíbil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Dokud ale nebude dohoda, nedá se mu věřit
před 11 hodinami
Hřib nesouhlasí se zdražením jízdného v Praze nad náklady
před 11 hodinami
Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž
před 12 hodinami
Zelenskyj je ochoten jednat s Putinem bez podmínek. Jednání evropských lídrů a Trumpa skončilo
před 13 hodinami
Výhled počasí do poloviny září. Přelom měsíce má být nadprůměrný
včera
V Bílém domě se mohla psát historie. S Trumpem jednal Zelenskyj i evropští lídři
včera
Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila
včera