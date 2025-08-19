Švýcarsko se nabídlo, že uspořádá setkání Zelenského s Putinem

Libor Novák

19. srpna 2025 20:23

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Švýcarsko se opět nabídlo, že se stane hostitelem mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Švýcarský ministr zahraničních věcí Ignazio Cassis pro televizi SRF uvedl, že země je připravena setkání uspořádat, a to i s účastí ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že je Švýcarsko vděčné za projevenou důvěru a opakovaně dalo najevo svou ochotu.

Švýcarsko se opět nabídlo, že se stane hostitelem mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Švýcarský ministr zahraničních věcí Ignazio Cassis pro televizi SRF uvedl, že země je připravena setkání uspořádat, a to i s účastí ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že je Švýcarsko vděčné za projevenou důvěru a opakovaně dalo najevo svou ochotu.

Cassis nicméně zdůraznil, že setkání je závislé na ochotě obou velmocí. Pokud by jednání skutečně proběhlo a Putin by se ho účastnil, švýcarská vláda by pro něj musela zařídit speciální opatření. Tato úprava by byla nutná kvůli zatykači, který na ruského prezidenta vydal Mezinárodní trestní soud (ICC).

Ministr zahraničí uvedl, že vláda právní situaci vyjasnila a že je takové setkání možné uspořádat. Je si vědom, co je nutné udělat, aby vše proběhlo hladce. Díky zvláštní roli země a faktu, že je Ženeva evropským sídlem OSN, je podle něj možné zorganizovat setkání i přes zatykač.

Na dotaz médií švýcarské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo, že je Švýcarsko připraveno nabídnout své služby, pokud budou užitečné a všemi stranami vítané. Dodalo, že jeho role by mohla být nejen hostitele, ale také zprostředkovatele. Pro novináře to je jasný signál, že země je na jednání připravená a čeká pouze na odpověď zúčastněných stran.

Dále Bílý dům potvrdil, že přípravy na bilaterální setkání mezi Putinem a Zelenským jsou v plném proudu. Tisková mluvčí Karoline Leavittová potvrdila, že se diskutuje o mnoha variantách. Vyhnula se ale konkrétním otázkám ohledně místa konání.

Leavittová uvedla, že oba lídři vyjádřili ochotu se sejít a americký tým pro národní bezpečnost oběma zemím pomůže se setkáním. Na dotaz novinářů, jak se změnil původní plán trilaterálního setkání, odpověděla, že se jednalo o myšlenku, která se vyvinula během Trumpových rozhovorů s Putinem, Zelenským a evropskými lídry. Ti všichni se prý shodli, že je bilaterální setkání skvělým prvním krokem.

Tisková mluvčí navíc dodala, že Trump souhlasí s myšlenkou bilaterálního setkání bez přítomnosti USA. Vysvětlila to tím, že prezident vždy zastával názor, že o oblastech neshod ve válce musí jednat a rozhodnout oba státy, a proto chce, aby se do přímé diplomacie zapojily. Tato myšlenka tak dává prostor pro přímější jednání mezi zúčastněnými státy.

Celá situace naznačuje, že se mezinárodní diplomatické úsilí skutečně zaměřuje na uspořádání přímého dialogu mezi ukrajinským a ruským prezidentem. Nabídka Švýcarska, které se tradičně profiluje jako neutrální země, je v této situaci ideální. I když se budou muset vyřešit právní a bezpečnostní detaily, zdá se, že se mírová jednání mohou posunout na další úroveň.

Místo konání zůstává klíčovým bodem a není jisté, zda Rusko a Ukrajina dají přednost Švýcarsku před Spojenými státy. Ale vzhledem k neutrální pozici, kterou Švýcarsko nabízí, by to mohlo být vhodným řešením pro obě strany. Bude zajímavé sledovat, jak se jednání vyvinou a jaký dopad budou mít na válku na Ukrajině. 

před 4 hodinami

Když byl Zelenskyj v Bílém domě, Rusové opět útočili. Činili se i Ukrajinci

Související

Donald Trump Komentář

Trump si vytváří nejhorší možné protivníky. USA na obchodní válku se Švýcarskem a Kanadou doplatí

Donald Trump opět ukazuje, že v jeho světě neexistují spojenci, pouze momentálně výhodní protivníci. Nová cla na Švýcarsko a Kanadu jsou nejen ekonomicky iracionální, ale především geopoliticky krátkozraká. Opatření, která by si možná zasloužila autoritářská Čína, nyní míří na země, které Spojeným státům důvěřovaly, a často pro ně dělaly víc, než samotní evropští spojenci z NATO.

Více souvisejících

Švýcarsko Vladimír Putin Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

Aktuálně se děje

před 31 minutami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Švýcarsko se nabídlo, že uspořádá setkání Zelenského s Putinem

Švýcarsko se opět nabídlo, že se stane hostitelem mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Švýcarský ministr zahraničních věcí Ignazio Cassis pro televizi SRF uvedl, že země je připravena setkání uspořádat, a to i s účastí ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že je Švýcarsko vděčné za projevenou důvěru a opakovaně dalo najevo svou ochotu.

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Co přinesla jednání v Bílém domě? Trump se ukázal v úplně novém světle

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno navštívil Bílý dům, kde se setkal s Donaldem Trumpem a dalšími evropskými politiky, aby jednali o ukončení války. Jednání se konala jen několik dní poté, co se Trump v odlehlé Aljašce sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Navzdory počátečnímu optimismu, se schůzka neposunula k žádným konkrétním závěrům ohledně bezpečnostních záruk nebo dosažení míru. Přesto se zdá, že se v některých oblastech přece jen něco změnilo.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Když byl Zelenskyj v Bílém domě, Rusové opět útočili. Činili se i Ukrajinci

Rusko v noci na úterý zaútočilo proti ukrajinskému území celkem 270 drony a raketami, Ukrajinci odpověděli útokem proti rafinerii společnosti Lukoil ve Volgogradu. Informovali o tom ukrajinští a ruští představitelé jen několik hodin poté, co se prezident Volodymyr Zelenskyj a další evropští lídři setkali s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, aby hledali cestu k ukončení války na Ukrajině. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

David Svoboda

Válka asi potrvá ještě roky, varuje Svoboda. Evropa a USA jsou dva vyděšení v letadle, jímž zmítají turbulence

Historik a expert na soudobé dějiny Ukrajiny David Svoboda exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil aktuální vývoj jednání, která mají vést k ukončení války na Ukrajině, pozici Západu i vágní sliby bezpečnostních záruk ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozebral limity mírových dohod, varuje před falešným klidem výměnou za ústupky a tvrdí, že válka neskončí, dokud nebude zpochybněna samotná existence ruského impéria jako autoritářské mocnosti s jaderným arzenálem.

před 6 hodinami

Sergej Lavrov

Rusové se nebrání jednání s Ukrajinci, deklaroval Lavrov

Rusové se nebrání dvoustrannému či trojstrannému jednání s ukrajinskými představiteli v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyplývá to ze slov ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Informovala o nich ruská státní agentura TASS. 

před 7 hodinami

Prezident Trump

Trump a hrozba opakování Mnichova. Evropou rezonují obavy

Obavy z opakování Mnichova 1938 či Jalty 1945 rezonují napříč Evropou. Pokud by americký prezident Donald Trump donutil Ukrajinu k územním ústupkům, mohl by tím podkopat její obranyschopnost. Donbas, který chce Rusko získat, tvoří páteř ukrajinského obranného systému. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ústup odmítá, přesto roste nervozita, zda Trump bude respektovat ukrajinské červené linie, nebo upřednostní dohodu výměnou za rychlý mír.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025)

Evropa pod tlakem. Jestli nechce ztratit relevanci, musí okamžitě zasáhnout jako velmoc

Evropa se probouzí do nového světového pořádku, v němž Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa přehodnocují svou roli a ruská agrese vůči Ukrajině dál pokračuje. Evropská unie tak čelí výzvě, jak jako správná velmoc ochránit své bezpečnostní a hodnotové zájmy, aniž by zůstala jen pasivním pozorovatelem. Pokud se jí to nepodaří, hrozí, že se z velmocenského aktéra stane pouhý objekt cizí moci.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trump slíbil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Dokud ale nebude dohoda, nedá se mu věřit

Americký prezident Donald Trump během setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími sedmi evropskými lídry naznačil, že Spojené státy jsou ochotné podpořit bezpečnostní garance, které chce Kyjevu poskytnout Evropa. Vyjádřil se ale tak vágně, že není vůbec jisté, zda mu Ukrajinci mohou věřit. To patrně bude možné až ve chvíli, kdy nepůjde o pouhé Trumpovy přísliby, nýbrž podpisem stvrzenou dohodu. 

před 11 hodinami

Zdeněk Hřib

Hřib nesouhlasí se zdražením jízdného v Praze nad náklady

V Praze od ledna zdraží jednorázové jízdenky pro cestování MHD. Muž, který má dopravu v hlavním městě na starosti, přitom se zvýšením cen nesouhlasí. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) není vhodná chvíle na zdražování už tak drahého života lidí. 

před 11 hodinami

Válka v Izraeli

Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž

Palestinské hnutí Hamás souhlasí s posledním návrhem příměří v Pásmu Gazy a propuštěním části rukojmích, uvedl zdroj z Hamásu pro britskou stanici BBC. Návrh egyptských a katarských mediátorů má vycházet z červnového rámce předloženého americkým speciálním vyslancem Stevem Witkoffem. 

před 12 hodinami

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je ochoten jednat s Putinem bez podmínek. Jednání evropských lídrů a Trumpa skončilo

Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, možnost summitu Zelenskyj–Putin a diplomatická přítomnost Evropy u klíčových jednání – to byly hlavní body večerní schůzky v Bílém domě, které se účastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři. Podle Keira Starmera panovala jednota, Emmanuel Macron vyzdvihl ochotu USA spolupracovat. Trump si během večera vyhradil čas na telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem.

před 13 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila

Fotbalistům Plzně bylo už před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů jasné, že je nečeká vzhledem k výsledku z prvního zápasu, kdy v Glasgow s Rangers prohráli jasně 0:3, nic jednoduchého. Přesto plzeňští v čele s koučem Miroslavem Koubkem slibovali, že na hřišti v odvetě nechají všechno a dají do odvety sto procent. Dá se říct, že to se nakonec vyplnilo a nad Rangers se nakonec Zápaodočechům podařilo i vyhrát, ovšem výsledek 2:1 pro Viktoriány znamená, že je na podzim místo vysněné Ligy mistrů čeká účast v Evropské lize.

včera

Policie vyšetřuje vraždu starší ženy na Kolínsku. Podezřelý měl autonehodu

Středočeští kriminalisté od odpoledních hodin vyšetřují násilné úmrtí starší ženy v mobilheimu v Ratenicích na Kolínsku. Informoval o tom web novinky.cz. Policie zadržela podezřelého po automobilové nehodě v nedaleké Vrbové Lhotě. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy