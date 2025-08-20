Trump připouští, že Putin možná nechce dohodu. Rusové už se ošívají

Americký prezident Donald Trump připustil, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin možná nestojí o uzavření dohody, která by zastavila boje na Ukrajině. Rusové už se ostatně ošívají, když je řeč o formátu případného jednání s Ukrajinci v čele s jejich prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Trump v úterý přiznal, že konflikt na Ukrajině je složité vyřešit, a připustil, že ruský protějšek možná nemá zájem o zastavení bojů. "Zjistíme to o prezidentu Putinovi v několika dalších týdnech. Je možné, že nechce uzavřít dohodu," řekl šéf Bílého domu podle BBC. Pokud by se to potvrdilo, Rusko by podle amerického prezidenta čelilo nepříjemnostem.
Trump dále konstatoval, že bude lepší, pokud se Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setkají bez něj. Chce podle svých slov vidět, co se stane. Sám by se schůzky zúčastnil jen v případě, že by to bylo nutné.
Moskva ale pomalu upravuje svůj postoj k jednáním. Zatímco Putin měl v pondělí Trumpovi říct, že je myšlence přímých rozhovorů s Kyjevem otevřený, ministr zahraničí Sergej Lavrov už o den později mluvil o tom, že takové setkání je třeba pečlivě připravit a začít na úrovni expertů. Zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrij Poljanskij sdělil BBC, že nikdo neodmítl přímé rozhovory, ale nesmí jít jen o schůzku pro schůzku.
Rusové také navrhli Trumpovi, aby Zelenskyj přicestoval na jednání do Moskvy, což by ukrajinský prezident s největší pravděpodobností odmítl. Podle britské stanice jde zřejmě o ruskou taktiku navrhnout takové věci, s nimiž Kyjev nemůže nikdy souhlasit.
Kdyby přece jen došlo k uzavření mírové dohody, Trump v úterý prohlásil, že Američané by pomohli Evropanům s dohledem na její dodržování ze vzduchu, pokud by evropské státy nasadily vojáky na zemi. Nijak ale nespecifikoval, jak si to přesně mají lidé představit.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pondělních rozhovorech v Bílém domě připustil, že je připraven setkat se s Putinem v jakékoli formě, tedy nebude klást podmínky k tomu, aby setkání vůbec mohlo proběhnout. Summit ve Washingtonu okomentoval i na sociální síti X.
"Byl to opravdu značný krok k ukončení války a k zajištění bezpečnosti Ukrajiny a našich lidí. Již pracujeme na konkrétním obsahu bezpečnostních záruk. Dnes pokračujeme v koordinaci na úrovni lídrů. Budou diskuze, připravujeme relevantní formáty. Budeme pracovat i zítra," napsal ukrajinský prezident v úterý.
Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, možnost summitu Zelenskyj–Putin a diplomatická přítomnost Evropy u klíčových jednání – to byly hlavní body večerní schůzky v Bílém domě, které se účastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři. Podle Keira Starmera panovala jednota, Emmanuel Macron vyzdvihl ochotu USA spolupracovat. Trump si během večera vyhradil čas na telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem.
