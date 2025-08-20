Tajný rozhovor s Orbánem. Trump orodoval za Ukrajinu v Evropské unii

Evropští lídři v pondělí neřešili s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jen Rusko. Řeč přišla i na Maďarsko. Podle dostupných informací se zástupci Ukrajiny a členských zemí EU obrátili na Trumpa s prosbou, aby zatlačil na maďarského premiéra Viktora Orbána v otázce ukrajinského členství v Unii.
Podle informací agentury Bloomberg došlo během pondělních rozhovorů v Bílém domě k tomu, že evropští státníci v jistém okamžiku požádali Trumpa, aby uplatnil svůj vliv na Orbána a přesvědčil ho, aby přestal vzdorovat ukrajinskému členství v Evropské unii.
Budapešť i v průběhu plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu udržuje s Moskvou dobré diplomatické vztahy. V rámci unijních procesů opakovaně blokuje schvalování protiruských sankcí. Maďarsko na Rusko spoléhá i v energetické oblasti.
Orbán měl během hovoru s Trumpem nabídnout Budapešť jako dějiště jednání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Zelenskyj po pondělních rozhovorech v Bílém domě připustil, že je připraven setkat se s Putinem v jakékoli formě, tedy nebude klást podmínky k tomu, aby setkání vůbec mohlo proběhnout.
V úterý napsal Orbán na facebookovém profilu, že Ukrajině nepřinese případné členství v Evropské unii jakékoliv bezpečnostní záruky. Dal tak najevo, že Maďarsko pod jeho vedením nehodlá měnit svůj postoj k této otázce.
"Členství Ukrajiny v Evropské unii neposkytuje žádné bezpečnostní záruky. Proto je spojování členství s bezpečnostními zárukami zbytečné a nebezpečné," konstatoval maďarský premiér a zdůraznil svůj pohled, že válka na Ukrajině nemá vojenské řešení.
Viktor Orbán , Donald Trump , Maďarsko , Ukrajina , Rusko , válka na Ukrajině
Zdroj: Jakub Jurek