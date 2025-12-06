Evropští lídři pojedou příští týden na Ukrajinu. Budou hledat způsob, jak obejít Orbána

6. prosince 2025 20:01

Viktor Orbán
Přední ministři členských států Evropské unie se příští týden chystají na Ukrajinu, aby Kyjevu veřejně vyjádřili silnou podporu pro jeho kandidaturu na členství v Unii.

Podle informací serveru Politico tento krok naznačuje, že spojenci usilovně hledají způsob, jak obejít maďarské blokování přístupového procesu. Neformální summit ministrů pro evropské záležitosti je naplánován na 10. a 11. prosince a uskuteční se v západoukrajinském městě Lvov.

Pozvánku na toto setkání rozeslalo společně Dánsko, které v současnosti předsedá Radě EU, a ukrajinský vicepremiér Taras Kačka. Hlavním tématem jednání bude zhodnocení reformního pokroku, kterého Ukrajina dosáhla na své cestě do Evropské unie. Cílem schůzky je potvrdit politickou podporu integračním a reformním snahám Kyjeva a prodiskutovat další kroky v procesu. Ministři mají vyslat „jasný a jednotný politický signál, že budoucnost Ukrajiny leží v Evropské unii,“ jak je uvedeno v pozvánce.

Plány na setkání ve Lvově se objevují v době, kdy Brusel čelí problémům s plněním slibů ohledně přímé finanční pomoci Ukrajině. Například návrh na půjčku ve výši 140 miliard dolarů, která by měla být kryta zmrazenými ruskými aktivy, je stále odkládán kvůli námitkám ze strany Belgie. I když Ukrajina získala kandidátský status již v roce 2022 a navzdory probíhající válce provedla rozsáhlé reformy v justiční, ekonomické a protikorupční oblasti, její plné členství vyžaduje jednomyslnou podporu všech členských států.

Otevření formálních vyjednávacích kapitol však v současnosti efektivně blokuje maďarský premiér Viktor Orbán, který se zavázal, že vstup Ukrajiny bude vetovat. Návrhy na změnu pravidel, které by umožnily pokračovat v procesu pouze s kvalifikovanou většinou, zatím nezískaly dostatečnou podporu. Místo toho se nyní prosazuje strategický přístup nazvaný „frontloading“.

Tento přístup má za úkol zajistit, aby Ukrajina a sousední Moldavsko mohly začít pracovat na další fázi reforem, aniž by musely čekat na formální maďarské schválení. Diplomaté vysvětlují, že cílem je udělat co nejvíce práce předem. Až Maďarsko ztratí možnost veta, bude možné se pohnout dál bez zbytečných zdržení.

Politická situace v Maďarsku by se mohla změnit již v parlamentních volbách v roce 2026, kde Orbánova strana Fidesz v průzkumech prohrává s proevropskou opoziční aliancí TISZA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po obdržení pozitivní zprávy o pokroku v reformách uvedl, že se Ukrajina stane plnoprávným členem „spravedlivou cestou, až se Ukrajina dokáže postavit sama za sebe a až skončí válka“.

před 2 hodinami

Ztráty ruské armády na Ukrajině jsou obrovské. Jak se jí přesto daří počty vojáků zvyšovat?

