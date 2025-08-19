PŮVODNÍ ZPRÁVA | Válka asi potrvá ještě roky, varuje Svoboda. Evropa a USA jsou dva vyděšení v letadle, jímž zmítají turbulence

Jakub Jurek

Jakub Jurek

19. srpna 2025 14:45

David Svoboda
David Svoboda Foto: Reprofoto YouTube

Historik a expert na soudobé dějiny Ukrajiny David Svoboda exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil aktuální vývoj jednání, která mají vést k ukončení války na Ukrajině, pozici Západu i vágní sliby bezpečnostních záruk ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozebral limity mírových dohod, varuje před falešným klidem výměnou za ústupky a tvrdí, že válka neskončí, dokud nebude zpochybněna samotná existence ruského impéria jako autoritářské mocnosti s jaderným arzenálem.

Téma důvěryhodnosti bezpečnostních garancí, které Ukrajina očekává od Západu, se znovu dostává do popředí v souvislosti s vágními vyjádřeními amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten sice připustil možnou americkou účast na budoucím systému záruk, nicméně nezabíhal do detailů. Kreml mezitím nadále kategoricky odmítá jakoukoli přítomnost jednotek NATO na ukrajinském území.

„Víra Ukrajinců se upíná k nezlomnosti jejich ducha a ozbrojených sil. Skeptickým mementem, které provází všechny mírové iniciativy posledních dní, je pro ně ‚Budapešť‘ jako symbol klamavých garancí, jako tomu bylo v roce 1994,“ uvedl Svoboda s odkazem na Budapešťské memorandum, v němž se Kyjev vzdal jaderných zbraní výměnou za závazek respektování své územní celistvosti ze strany Ruské federace, Spojených států a Velké Británie.

Potvrdil zároveň, že Trump mluvil o zárukách nejasně. „Jedna věc však bije do očí: zcela nově připustil americký podíl na nich, což Spojené státy zatahuje do víru dění. Americká vojska na Ukrajině? Dosud nemyslitelné – pro Trumpa i pro Rusy. Ti ostatně stěží strpí přítomnost kontingentu, jenž by se skládal z členských států NATO,“ poznamenal.

Taková přítomnost by podle něj popírala i původní rétoriku Moskvy. „Budou přinejmenším naléhat na účast Číny, možná Indie a dalších zemí, čímž bude celý proces chaotizován a zpomalen,“ upozornil.

Za problematické označil Svoboda i samotné nastavení garancí. „Trump nenadále přijal základní Putinovo hledisko, podle nějž nemá cenu usilovat o příměří, ale dosáhnout trvalého mírového narovnání. To ovšem agresor podmiňuje vyřešením tzv. prvotních příčin války, které souvisejí – nemylme se – s existencí Ukrajiny a jejího hlavního étosu jako svéprávných subjektů,“ řekl.

„Trumpův obrat tedy obnáší dvě věci, které jdou proti sobě: maximalistickou snahu vyřešit problém jednou provždy a nezdržovat se ‚pouhým‘ příměřím, a přitom zas přitakání americké vojenské účasti na garancích,“ doplnil.

Podle něj nelze počítat s tím, že by spojenecké jednotky mohly být nasazeny dříve, než dojde alespoň k příměří. „A umlčení zbraní se zas nedobereme, nebude-li na Rusy zesílen sankční tlak i tlak prostřednictvím všestranné a důsledné podpory Ukrajiny. Tomuto se však Bílý dům vyhýbá, ba naopak na jaře dočasně pozastavil Ukrajincům zbrojní dodávky,“ upozornil. Připomněl také technické omezení pomoci ze strany Elona Muska, jenž dočasně přerušil provoz satelitní sítě Starlink.

Ani samotné postoje Kremlu se podle Svobody nezměnily. „Cesta k jejich naplnění může vést i přes jeho klamavé manévrování, které mu umožní předstírat dočasný ústup, aby mohlo vydechnout a přezbrojit,“ varoval.

V souvislosti s Trumpovým zasedáním se Zelenským a evropskými lídry dodal: „Trump společným zasedáním získal oddech po výstředních líbánkách s Putinem na Aljašce, které mu reputačně neprospěly. Prezident se nyní snaží tuto blamáž vyvážit rolí konstruktivního hostitele, který nepodléhá jedné straně a na srdci mu leží jen a pouze mír. Nobelova cena by se, dejme tomu, taky hodila.“

Evropu a Spojené státy Svoboda přirovnal k „dvěma vyděšeným, do sebe zaklesnutým cestujícím v letadle, kterým zmítají turbulence“. „Pravda, Evropa je tím vyděšenějším, protože ukrajinská tragédie ji přímo ohrožuje; Amerika si může umýt ruce,“ podotkl.

Trumpovu nevyzpytatelnost a jeho trvalou náklonnost k Rusku označil za faktor, který může „při jednáních obnažit, ba dokonce zostřit antagonismus obou stran Atlantiku“. Podle něj stále není známo, co přesně se probíralo na Aljašce ani jaké konkrétní výsledky přinesla následná jednání ve Washingtonu.

Možnost ukončení rusko-ukrajinské války prostřednictvím mírové dohody a případných územních ústupků zůstává krajně sporná. Konflikt, který v roce 2022 začal plnohodnotnou invazí, se během let přetavil ve vysoce brutální a hluboce ideologicky vedené střetnutí. Vedle geopolitických kalkulací do něj čím dál více vstupuje i vzájemné přesvědčení o existenčním ohrožení, které podkopává důvěru v jakoukoli trvalou dohodu.

Zásadní komplikací je také samotná dynamika vztahů mezi oběma národy. Nenávist mezi Ruskem a Ukrajinou sahá hluboko pod povrch vojenských linií – a zřejmě přetrvá i v případě, že se podaří dosáhnout příměří. Otázkou proto zůstává, zda případná dohoda, která by předpokládala ústupky ze strany Kyjeva, může vůbec přinést stabilní mír, nebo jen oddálí další, možná ještě ničivější fázi konfliktu.

„Územní ústupky jsou zde protimluv, neboť poškozeno by v takovém případě bylo mezinárodní právo, nemluvě o samotné ústavě Ukrajiny. Mírová dohoda je za daných okolností zastarale džentlmenským pojmem, o jehož naplňování se nakonec nedbalo ani v minulosti stále ještě nedávné – vzpomeňme zrádnost míru mezi Severním a Jižním Vietnamem v roce 1973,“ uvedl Svoboda.

Válka podle něj navíc rozhodně neskončila – a žádné známky ústupků ze strany Moskvy se zatím neobjevují. „Potrvá zřejmě léta. Neuplatňoval bych tu ale při charakterizování probíhající tragédie slovo nenávist. Nenávist může přetrvat, ale nemusí zabíjet. Tím, co zabíjí, je přetrvávající existence ruského impéria jako diktatury s jaderným arzenálem. Současná válka může být počátkem jeho konce – budeme-li zmužilí tak jako Ukrajina,“ uzavřel.

před 1 hodinou

Rusové se nebrání jednání s Ukrajinci, deklaroval Lavrov

Související

David Svoboda Rozhovor

Mír na Ukrajině může nastat jediným způsobem, říká ukrajinista Svoboda pro EZ

Ukrajinista David Svoboda v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz varuje, že mír na Ukrajině může nastat jedině „kolapsem jedné ze stran“. „Není o čem jednat s někým, kdo vás chce zničit,“ říká s odkazem na ideologické pozadí ruské agrese. V rozhovoru rozebírá také ruský propagandistický konstrukt takzvané „denacifikace“ Ukrajiny, který podle něj ztratil veškerou relevanci – nejen v politickém diskurzu, ale i v očích administrativy Donalda Trumpa.

Více souvisejících

David Svoboda (ukrajinista) válka na Ukrajině Ukrajina Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Rusko Donald Trump USA (Spojené státy americké) NATO Vladimír Putin

Aktuálně se děje

před 28 minutami

David Svoboda

Válka asi potrvá ještě roky, varuje Svoboda. Evropa a USA jsou dva vyděšení v letadle, jímž zmítají turbulence

Historik a expert na soudobé dějiny Ukrajiny David Svoboda exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil aktuální vývoj jednání, která mají vést k ukončení války na Ukrajině, pozici Západu i vágní sliby bezpečnostních záruk ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozebral limity mírových dohod, varuje před falešným klidem výměnou za ústupky a tvrdí, že válka neskončí, dokud nebude zpochybněna samotná existence ruského impéria jako autoritářské mocnosti s jaderným arzenálem.

před 1 hodinou

Sergej Lavrov

Rusové se nebrání jednání s Ukrajinci, deklaroval Lavrov

Rusové se nebrání dvoustrannému či trojstrannému jednání s ukrajinskými představiteli v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyplývá to ze slov ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Informovala o nich ruská státní agentura TASS. 

před 1 hodinou

Prezident Trump

Trump a hrozba opakování Mnichova. Evropou rezonují obavy

Obavy z opakování Mnichova 1938 či Jalty 1945 rezonují napříč Evropou. Pokud by americký prezident Donald Trump donutil Ukrajinu k územním ústupkům, mohl by tím podkopat její obranyschopnost. Donbas, který chce Rusko získat, tvoří páteř ukrajinského obranného systému. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ústup odmítá, přesto roste nervozita, zda Trump bude respektovat ukrajinské červené linie, nebo upřednostní dohodu výměnou za rychlý mír.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025)

Evropa pod tlakem. Jestli nechce ztratit relevanci, musí okamžitě zasáhnout jako velmoc

Evropa se probouzí do nového světového pořádku, v němž Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa přehodnocují svou roli a ruská agrese vůči Ukrajině dál pokračuje. Evropská unie tak čelí výzvě, jak jako správná velmoc ochránit své bezpečnostní a hodnotové zájmy, aniž by zůstala jen pasivním pozorovatelem. Pokud se jí to nepodaří, hrozí, že se z velmocenského aktéra stane pouhý objekt cizí moci.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trump slíbil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Dokud ale nebude dohoda, nedá se mu věřit

Americký prezident Donald Trump během setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími sedmi evropskými lídry naznačil, že Spojené státy jsou ochotné podpořit bezpečnostní garance, které chce Kyjevu poskytnout Evropa. Vyjádřil se ale tak vágně, že není vůbec jisté, zda mu Ukrajinci mohou věřit. To patrně bude možné až ve chvíli, kdy nepůjde o pouhé Trumpovy přísliby, nýbrž podpisem stvrzenou dohodu. 

před 5 hodinami

Zdeněk Hřib

Hřib nesouhlasí se zdražením jízdného v Praze nad náklady

V Praze od ledna zdraží jednorázové jízdenky pro cestování MHD. Muž, který má dopravu v hlavním městě na starosti, přitom se zvýšením cen nesouhlasí. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) není vhodná chvíle na zdražování už tak drahého života lidí. 

před 6 hodinami

Válka v Izraeli

Hamás souhlasí s příměřím v Pásmu Gazy. Navrhl ho Trumpův muž

Palestinské hnutí Hamás souhlasí s posledním návrhem příměří v Pásmu Gazy a propuštěním části rukojmích, uvedl zdroj z Hamásu pro britskou stanici BBC. Návrh egyptských a katarských mediátorů má vycházet z červnového rámce předloženého americkým speciálním vyslancem Stevem Witkoffem. 

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je ochoten jednat s Putinem bez podmínek. Jednání evropských lídrů a Trumpa skončilo

Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, možnost summitu Zelenskyj–Putin a diplomatická přítomnost Evropy u klíčových jednání – to byly hlavní body večerní schůzky v Bílém domě, které se účastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři. Podle Keira Starmera panovala jednota, Emmanuel Macron vyzdvihl ochotu USA spolupracovat. Trump si během večera vyhradil čas na telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem.

před 8 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila

Fotbalistům Plzně bylo už před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů jasné, že je nečeká vzhledem k výsledku z prvního zápasu, kdy v Glasgow s Rangers prohráli jasně 0:3, nic jednoduchého. Přesto plzeňští v čele s koučem Miroslavem Koubkem slibovali, že na hřišti v odvetě nechají všechno a dají do odvety sto procent. Dá se říct, že to se nakonec vyplnilo a nad Rangers se nakonec Zápaodočechům podařilo i vyhrát, ovšem výsledek 2:1 pro Viktoriány znamená, že je na podzim místo vysněné Ligy mistrů čeká účast v Evropské lize.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj těsně po 19. hodině středoevropského času dorazil do Bílého domu, s nečekaně vřelým přivítáním na něj čekal americký prezident Donald Trump. Úvodní tisková konference byla poklidná, oba lídři zodpověděli otázky novinářů a asi po pětačtyřiceti minutách se odebrali na jednání bez pozornosti médií. 

včera

včera

Dmytro Zolotukhin

Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ

Ukrajinský expert na národní bezpečnost a bývalý náměstek ministra informační politiky Dmytro Zolotukhin exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak vnímá jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, které proběhlo v pátek na Aljašce s nečekaně vřelým přivítáním pro Putina. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout,“ řekl. 

včera

včera

včera

Pes měl stahovací pásky na čumáku a svázané nohy. Majiteli hrozí až tři roky vězení

Týráním zvířat se od nedělního odpoledne zabývají policisté z Ústeckého kraje. Žena našla v obci na Lounsku podvyživeného psa se svázanými předními končetinami. Majiteli zvířeti hrozí až tři roky za mřížemi. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy