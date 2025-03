Toulová dostala Langmajera na vrchol

Lukáš Langmajer měl během natáčení nového filmu Deník shopaholičky doslova nebe v hubě. „Myslím, že tohle je nejlepší catering, jaký jsem zažil,“ smál se herec, který si pochvaloval nejen gurmánský zážitek, ale i spolupráci s režisérkou Evou Toulovou. Ta ho do svého filmu obsadila už podruhé.

Štáb si tentokrát dal dostaveníčko v restauraci Oblaca na Žižkovské věži, 66 metrů nad zemí. „Myslím, že v té chvíli si každý přál být Lukášem, protože tříchodové menu bylo pro herecký pár jen jedno. Scénu jsme natáčeli před naším pizza obědem, takže kromě hromadného slintání bylo ve zvuku slyšet i kolektivní kručení v břiše,“ smála se Toulová.

Režisérka se tentokrát rozhodla pro ryze ženský film. „Často poznám, když ženskou postavu píše muž, protože si řeknu – tohle by přece žena neudělala. Už dlouho jsem si říkala, jaké by to bylo natočit film jen se ženami, pro ženy – a konečně na to uzrál ten správný čas,“ vysvětluje svou vizi.

Hlavní roli ztvárnila Bára Seidlová, která se jako posedlá shopaholička Klára dostane do svízelné situace. „Nákupy jsou pro ni životním stylem, ale když si její muž během jejího nákupního maratonu najde mladší model, Klára se ocitá na dně. Bez kreditky úspěšného manžela musí začít znovu od píky. Hledá práci, nový vztah a především samu sebe. Když se se svou ekologicky smýšlející sestrou vsadí, že vydrží žít s denním rozpočtem 100 korun, netuší, do jakého extrému ji to zavede,“ přibližuje Toulová děj filmu.

Ve snímku se kromě Seidlové a Langmajera objeví také Veronika Žilková, Václav Vydra, Igor Bareš, Jaromír Nosek, Zuzana Bubílková, Václav Upír Krejčí nebo Petr Jančařík.

Diváci se mohou těšit na premiéru už 11. prosince, kdy film uvede do kin distribuční společnost Bontonfilm.