Německo se hádá s Rubiem. Spor o AfD graduje

Rubio ve čtvrtek na síti X napsal: „Německo právě svým tajným službám poskytlo nové pravomoci ke sledování opozice. To není demokracie – to je tyranie v přestrojení.“ Dodal, že skutečně extremistickou je podle něj vládní politika otevřených hranic, proti níž se AfD vymezuje. „Německo by se mělo vrátit zpět,“ uzavřel.

Na jeho výroky reagovalo německé ministerstvo: „Tohle je demokracie. Toto rozhodnutí je výsledkem důkladného a nezávislého vyšetřování na ochranu naší ústavy a právního státu. Konečné slovo budou mít nezávislé soudy. Z vlastní historie víme, že pravicový extremismus je třeba zastavit.“

Federální úřad na ochranu ústavy (BfV) v pátek označil AfD za potvrzenou extremistickou sílu. Jde o výrazný krok oproti předchozímu označení strany jako „podezřelé“ z ohrožování demokratického řádu. Podle úřadu je ideologie strany, založená na „etnicko-původovém pojetí“ německé identity, neslučitelná s ústavními principy. AfD má podle zprávy snahu vyloučit určité skupiny obyvatel ze společnosti, podněcuje strach a nenávist a používá demagogickou a dehumanizující rétoriku.

AfD se v únorových volbách, poznamenaných i americkým vměšováním a podporou od osobností jako Elon Musk nebo senátor JD Vance, umístila na druhém místě se ziskem přibližně 21 % hlasů. Růst její popularity odpovídá širšímu trendu posilování krajní pravice napříč Evropou.

Ve Spojených státech přitom roste počet veřejných projevů, které koketují s nacistickou symbolikou – například Musk údajně vykonal fašistický pozdrav během inaugurace Donalda Trumpa, a kongresman Keith Self během slyšení citoval ministra propagandy Třetí říše Josepha Goebbelse.