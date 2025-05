OBRAZEM: Plzeň oslavuje 80. výročí osvobození města

Plzeň se od 2. do 6. května 2025 stává centrem vzpomínek a oslav u příležitosti 80. výročí osvobození města americkou armádou na konci druhé světové války. Tento významný milník historie přitahuje tisíce návštěvníků, kteří se účastní pestrého programu plného historických připomínek, kulturních akcí a pietních ceremonií.

Oslavy byly zahájeny pietním aktem u památníku 2. pěší divize, kterého se zúčastnil 99letý americký veterán Harry Humason. Tento hrdina se do Plzně vrátil poprvé od svého působení v roce 1945, aby uctil památku svých padlých spolubojovníků a přispěl k připomínce hrdinských činů. Spolu s ním dorazilo kolem 170 rodinných příslušníků amerických a belgických vojáků, kteří se podíleli na osvobození města, a kteří během tohoto týdne dostali možnost navštívit místa spojená s osudem jejich blízkých.

Mezi nejvýznamnější události oslav patří tradiční Convoy of Liberty, který se uskuteční v neděli 4. května mezi 11:00 a 13:00 hodinou. Tento spektakulární průvod historických vojenských vozidel po Klatovské třídě připomene příjezd amerických jednotek do Plzně a nabídne divákům možnost nahlédnout do historie zblízka. Mnoho z těchto vozidel, jež jsou pečlivě restaurována a udržována, se účastnilo samotného osvobození města.

Kulturní program slavností svobody je rovněž bohatý a různorodý. Kromě historických expozic, které jsou rozestavěny po městě, si návštěvníci užívají koncerty a vystoupení.

Slavnosti svobody v Plzni nejsou jen okamžikem historické vzpomínky, ale také jedinečnou příležitostí pro všechny generace se spojit v oslavách svobody, kterou dnešní svět vnímá s vděčností a úctou. Oslavy přenášejí návštěvníky do atmosféry květnových dnů roku 1945 a ukazují klíčové momenty, které vedly k osvobození města a k vítězství nad nacismem.