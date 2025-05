Fiala začne s výjezdy do krajů. Pomáhat mu bude známá herečka

Nový klip se objevil například na profilu premiéra na sociální síti X. Fialovi na záběrech volá herečka Iva Pazderková. "Dobrý den, pane premiére. Já jenom, že se blíží volby, tak jestli by to nechtělo udělat něco, aby to dobře dopadlo?" říká předsedovi vlády.

"To máte pravdu, teď jde o všechno. Udělám tour po Česku. Jdete do toho se mnou?" odpovídá Fiala. "No jasně. Naživo, osobně, diskuze s lidmi. To je skvělý," reaguje Pazderková.

Premiérovy výjezdy za občany odstartují ve čtvrtek 15. května v Jihlavě a vyvrcholí 25. června ve Zlíně. Dvojice se mezitím zastaví také v Olomouci, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liberci, Pardubicích, Ostravě, Praze, Hradci Králové, Brně a Plzni.

Koalice Spolu zatím zaostává v průzkumech za suverénním hnutím ANO, jehož podpora podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News činí 32,2 procenta. Na druhém místě by skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s podporou 19,5 procenta. Třetí příčku by obsadilo hnutí SPD s podporou PRO, Trikolory a Svobodných a ziskem 11,6 procenta. Starostové a nezávislí by o desetinu překonali 10 procent.

Další tři subjekty se drží jen lehce nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Piráty by aktuálně volilo 5,9 procenta voličů. Podpora hnutí Stačilo! je o desetinu nižší. Preference Motoristů činí 5,4 procenta.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.