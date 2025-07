Nové informace o smrti ministra, jehož odvolal Putin. Tělo se nenašlo v domě

Zatímco původní informace tvrdily, že Starovojt byl nalezen bez známek života ve svém domě, podle státní agentury TASS se tělo našlo v jeho osobním autě, které stálo ve městě Odincovo u Moskvy. Na těle bylo patrné smrtelné střelné poranění.

Na místě činu v pondělí pracovali vyšetřovatelé z Moskevské oblasti. "Okolnosti události se zjišťují. Sebevražda je hlavní verzí," řekla mluvčí Světlana Petrenková pro agenturu TASS.

Starovojta včera odvolal ruský prezident Vladimir Putin z funkce ministra obrany. Informovala o tom státní agentura TASS. Příslušný prezidentský dekret se objevil na webových stránkách. Politik byl členem vládního kabinetu od loňského května. Vedením ministerstva byl pověřen náměstek Andrej Nikitin.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že důvodem odvolání nebyla ztráta důvěry. Pokud by tomu tak bylo, stálo by to napsáno v dekretu. "Nemám, co víc bych k tomu řekl," reagoval mluvčí na dotaz, zda k odvolání ministra došlo kvůli zpožděním v letecké dopravě či kvůli jeho předchozímu působení ve vedení Kurské oblasti.

Starovojt byl před jmenováním do vládní funkce od roku 2019 gubernátorem Kurské oblasti u hranic s Ukrajinou, na jejíž území loni vtrhly ukrajinské oddíly. Podle mediálních informací proti němu svědčil stíhaný nástupce ve funkci gubernátora Alexej Smirnov ve věci zpronevěry více než miliardy rublů z regionálního rozpočtu. Peníze byly určeny k vybudování opevnění na hranici.