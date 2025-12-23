Trump oznámil plány na vybudování "zlaté flotily". Třída Trump mají být největší lodě na světě

Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém sídle v Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump“. Tato „zlatá flota“, jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Podle Trumpových slov budou nová plavidla největšími a nejvýkonnějšími bitevními loděmi, jaké kdy byly postaveny.
Nové bitevní lodě mají dosahovat hmotnosti mezi 30 000 a 40 000 tunami, což je výrazně více než u současných torpédoborců. Prvním plavidlem této třídy se stane loď pojmenovaná USS Defiant, jejíž výstavba má podle dostupných plánů začít počátkem třicátých let. Trump během projevu zdůraznil, že se hodlá osobně podílet na estetické stránce designu, neboť se považuje za vizuálně založeného člověka a současné lodě mu připadají nevzhledné.
Výzbroj „třídy Trump“ má zahrnovat špičkové technologie včetně elektromagnetických děl, hypersonických střel a vysoce výkonných laserových systémů. Lodě budou rovněž vybaveny řízenými střelami s jadernými hlavicemi, které jsou momentálně ve vývoji. Podle oficiálních specifikací ponesou plavidla přes 120 odpalovacích šachet pro různé typy raket, což jim umožní zasahovat cíle na obrovské vzdálenosti s extrémní přesností.
Prezidentův plán počítá s počáteční výrobou dvou kusů, na které by mělo v rychlém sledu navázat dalších osm plavidel. Celkově Trump hovořil o flotile čítající 20 až 25 těchto lodí, které se stanou novými vlajkovými loděmi amerického námořnictva. Tento masivní stavební program má být realizován výhradně v amerických loděnicích, což má přinést oživení domácího průmyslu a tisíce pracovních míst.
Zlatá flota není jen o bitevních lodích, ale zahrnuje i modernizaci letadlových lodí a zavedení nových tříd fregat. Tyto kroky mají zajistit, aby americké námořnictvo dokázalo efektivně čelit rostoucímu vlivu Číny a dalších protivníků. Trump uvedl, že lodě budou disponovat vysokou úrovní automatizace a řízení pomocí umělé inteligence, ačkoliv podrobnosti o fungování těchto systémů zatím nebyly zveřejněny.
Oznámení přichází ve chvíli, kdy Spojené státy posilují svou námořní přítomnost v Karibském moři a vyvíjejí tlak na venezuelského vůdce Nicoláse Madura. V oblasti dochází k častým záchytům tankerů a pokusům o odstřihnutí tamního režimu od příjmů z ropy. Podle administrativy je budování nové floty jasným signálem síly, který má odstrašit nepřátele po celém světě a zajistit americkou námořní dominanci.
Ačkoliv historicky bitevní lodě ztratily svůj prim po druhé světové válce ve prospěch letadlových nosičů, Trump se k této koncepci vrací jako k symbolu národní moci. Projekt však pravděpodobně narazí na rozpočtové debaty v Kongresu, neboť odhadované náklady na jedno plavidlo se pohybují v miliardách dolarů. Přesto prezident věří, že investice do esteticky krásných a technologicky nadřazených lodí je pro budoucnost země nezbytná.
