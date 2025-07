V Rusku pohřbili odvolaného ministra Starovojta. Putin na obřad nepřišel

Pohřeb se uskutečnil ve čtvrtek ve smuteční síni moskevské centrální nemocnice, která je pod přísným dohledem ruské prezidentské kanceláře. Podle očitých svědků leželo tělo zesnulého v otevřené rakvi, informovala Meduza.

Ruská agentura RIA Novosti původně uvedla, že Putin poslal na pohřeb věnec. Později ale informaci stáhla s tím, že byla chybná. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl ve čtvrtek novinářům, že prezident se obřadu nezúčastnil, protože měl jiný program.

Kreml již dříve označil sebevraždu exministra za šokující. "Šokovalo to i nás," uvedl Peskov pro TASS a zmínil, že probíhá vyšetřování okolností tragédie. "Jeden by mohl spekulovat, ale to je něco pro média a politické analytiky, ale ne pro nás," dodal.

Ruská policie vyšetřuje údajnou sebevraždu Starovojta od pondělí. Zatímco původní informace tvrdily, že byl nalezen bez známek života ve svém domě, později se ukázalo, že se tělo našlo v jeho osobním autě, které stálo ve městě Odincovo u Moskvy. Na těle bylo patrné smrtelné střelné poranění.

Starovojta v pondělí odvolal prezident Putin z funkce ministra obrany. Příslušný prezidentský dekret se objevil na webových stránkách. Politik byl členem vládního kabinetu od loňského května. Vedením ministerstva byl pověřen náměstek Andrej Nikitin.

Peskov k odvolání řekl, že jeho důvodem nebyla ztráta důvěry. Pokud by tomu tak bylo, stálo by to napsáno v dekretu. "Nemám, co víc bych k tomu řekl," reagoval mluvčí na dotaz, zda k odvolání ministra došlo kvůli zpožděním v letecké dopravě či kvůli jeho předchozímu působení ve vedení Kurské oblasti.

Starovojt byl před jmenováním do vládní funkce od roku 2019 gubernátorem Kurské oblasti u hranic s Ukrajinou, na jejíž území loni vtrhly ukrajinské oddíly. Podle mediálních informací proti němu svědčil stíhaný nástupce ve funkci gubernátora Alexej Smirnov ve věci zpronevěry více než miliardy rublů z regionálního rozpočtu. Peníze byly určeny k vybudování opevnění na hranici.