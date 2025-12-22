Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude i nadále členem vlády, potvrdilo hnutí, které jej do kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) nominovalo. Zůnova pozice se zdála být ohrožena po jeho slovech o pokračování podpory Kyjeva a nákupu stíhaček F-35. Ministra se zastal i prezident Petr Pavel.
"Myslím, že křeslo pana Zůny je pevné. Vůbec o tom neuvažujeme," řekl místopředseda hnutí SPD Radim Fiala podle webu iDnes.cz na dotaz ohledně možné výměny ministra obrany. Odpoledne se nicméně sejdou poslanci uskupení vedeného předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou. Zúčastnit se má i šéf ministerstva obrany.
Strany nové vládní koalice, tedy ANO, které má největší slovo, Motoristé a právě SPD, se dnes dohodly, že Zůna se již nebude vyjadřovat k tématům ohledně Ukrajiny, ale bude se zabývat čistě českou armádou. Okamura podpořil ministra slovy, že je ve funkci krátce a zatím nemá politické zkušenosti.
Zůny se zároveň zastal i prezident Pavel. "Neřekl nic jiného, než to, k čemu se sama SPD přihlásila hned po zahájení agrese v roce 2022. Takže vlastně není jediný důvod k tomu, aby teď kritizovali to, co říká Jaromír Zůna jako ministr obrany," citoval hlavu státu již zmíněný web.
Podle prezidenta byla Zůnova slova také v souladu s politikou premiéra Babiše ohledně Ukrajiny. "Nemyslím, že by ta debata měla vést k jakémukoliv odvolávání nebo přehodnocování postojů ministra obrany," dodal.
Zůna má za sebou dlouholetou armádní kariéru, která započala již v 80. letech za minulého režimu. Dotáhl to až na pozici prvního zástupce náčelníka Generálního štábu, přičemž se poté neúspěšně ucházel i o nejvyšší armádní post. Od minulého pondělí je ministrem obrany a místopředsedou vlády.
20. prosince 2025 19:24
Zdroj: Libor Novák