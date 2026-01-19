Okamura: Ministr Zůna prodej armádních L-159 Ukrajině odmítá

Vládní hnutí SPD se ostře postavilo proti záměru prodat české bitevníky L-159 Alca na Ukrajinu. Předseda Sněmovny Tomio Okamura před jednáním koaliční rady potvrdil, že stejný názor zastává i ministr obrany Jaromír Zůna. Podle nich jsou tyto stroje nezbytnou součástí výzbroje naší armády a jejich odprodej by ohrozil obranyschopnost země.
Ačkoliv je účetní hodnota letounů v současnosti nízká, Okamura zdůrazňuje, že jejich skutečný bojový přínos zůstává velmi vysoký. Argumentuje tím, že letadla mohou českému letectvu sloužit ještě mnoho let. Pokud by se jich stát zbavil, musel by za obrovské částky nakupovat moderní náhradu, což by podle SPD bylo pro státní rozpočet nevýhodné.
Prezident Petr Pavel přitom po své návštěvě Ukrajiny informoval, že Kyjev má zájem o odkup čtyř strojů z celkových čtyřiadvaceti, které naše armáda využívá. Podle hlavy státu jde o přijatelné riziko a zároveň o šanci pro domácího výrobce, firmu Aero Vodochody. Okamura však oponuje, že ani armádní špičky si v minulosti nebyly jisté, zda je rozumné tyto bitevníky postrádat.
Postoj hnutí SPD a současného kabinetu složeného z ANO, SPD a Motoristů se v otázce vojenské pomoci zásadně liší od politiky předchozí vlády Petra Fialy. Současná koalice odmítá další financování zbraní pro ukrajinskou stranu. Ministr obrany Zůna navíc vidí v zachování letounů L-159 klíčový prvek pro plánované posilování protivzdušné obrany České republiky.
Dřívější debaty o bitevnících se točily kolem možnosti daru nebo půjčky, ale tyto varianty zatím nenašly u všech zúčastněných stran pochopení. Nyní však nastal zásadní posun, protože ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přišel s návrhem, že by Ukrajina letouny L-159 od České republiky odkoupila. O takovém postupu nyní musí rozhodnout česká vláda, ale Pavel v něm vidí obrovskou šanci pro tuzemský zbrojní průmysl.
Pokud by se letouny v reálném boji osvědčily, byla by to pro Aero Vodochody ta nejlepší možná reference na světovém trhu. Prezident věří, že úspěšné nasazení na Ukrajině by mohlo vyvolat vlnu zájmu o tyto stroje i u dalších zemí. Místo kritiky bychom se proto podle něj měli snažit najít cestu, jak tuto příležitost realizovat a podpořit české firmy.
Svoboda a přímá demokracie (SPD) , Tomio Okamura , Jaromír Zůna (armáda ČR)
17. ledna 2026 21:59
Trump chce rozhodnout o tom, zda může Netflix koupit Warner Bros
Americký prezident Donald Trump investoval nejméně milion dolarů do nákupu dluhopisů společností Netflix a Warner Bros Discovery (WBD). Vyplývá to z finanční zprávy, kterou Bílý dům zveřejnil tento pátek. Na celé transakci je nejvíce kontroverzní její načasování; k nákupům totiž došlo jen několik dní poté, co Trump veřejně prohlásil, že hodlá osobně zasahovat do schvalovacího procesu plánovaného spojení těchto dvou mediálních gigantů.
Zdroj: Libor Novák