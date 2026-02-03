Koalice nepustí opozici ke slovu, Macinkovým SMSkám se ale záměrně vyhýbá. Sněmovna může jednat i v noci

Jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu Andreje Babiše se ve Sněmovně proměnilo v maraton vládních projevů. Ačkoliv pětice opozičních stran schůzi iniciovala s cílem svrhnout vládu, v prvních hodinách se k mikrofonu prakticky nedostaly. Jediným zástupcem opozice, který mohl představit důvody pro svolání schůze, byl předseda ODS Martin Kupka. Od té chvíle však řečniště ovládli držitelé přednostních práv z řad vládní koalice.
Premiér Andrej Babiš si pro své vystoupení vyhradil celou hodinu, během které se věnoval obhajobě dosavadních kroků svého týmu a kritice politických oponentů. Podobně prostor využil i předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), jehož projev trval rovněž přes hodinu. Strategie koalice ANO, SPD a Motoristů je zřejmá – zaplnit čas diskuse vlastními tématy a nenechat opozici prostor pro kritiku aktuálních kauz, jako jsou například kontroverzní SMS zprávy ministra zahraničí Petra Macinky.
Za stranu Motoristé sobě vystoupil ministr pro sport Boris Šťastný, který omluvil nepřítomnost šéfa diplomacie Macinky. Ve svém projevu se vrátil k napětí mezi vládou a Hradem, když připomněl, že prezident Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. Šťastný zdůraznil, že nesouhlas Motoristů s tímto postupem je logický. Kromě politických šarvátek se však věnoval i svému resortu, zejména kritice dosavadního fungování Národní sportovní agentury.
Tradiční ekonomický souboj s minulostí předvedla ministryně financí Alena Schillerová. Ta se ostře pustila do svého předchůdce Zbyňka Stanjury a jeho hospodaření označila za „podvodné“. Schillerová obhajovala aktuální vládní návrh rozpočtu se schodkem ve výši 310 000 000 000 korun, který je podle ní konečně realistický a očištěný od chyb minulé vlády.
Ministr průmyslu Karel Havlíček se pokusil do sálu vnést klidnější tón, když prohlásil, že se vládní tým nenechá vyprovokovat k hádce. Podle jeho slov útoky opozice koaliční vztahy mezi ANO, SPD a Motoristy spíše utužují. Podobně jako jeho kolegové však i on využil čas u pultíku především k prezentaci vládní agendy, nikoliv k reakci na výtky, které proti vládě vznáší opoziční pětikoalice.
Vojenskou problematiku otevřel ministr obrany Jaromír Zůna. Ten se ve svém proslovu držel priorit vládního prohlášení, ale zjevně s ohledem na koaličního partnera SPD takticky vynechal zmínky o kontroverzním nákupu letounů F-35, který hnutí Tomia Okamury dlouhodobě odmítá. Zůna připustil, že zavádění nových technologií do armády je v českých podmínkách proces na několik let, a výše výdajů na obranu se bude odvíjet od aktuálních potřeb.
Průběh schůze jasně ukazuje, že se vládní tábor rozhodl pro taktiku zahlcení. Šéf poslanců SPD Radim Fiala pokračoval v nastoleném trendu a místo odpovědí na otázky opozice se věnoval kritice předešlého kabinetu Petra Fialy. Vzhledem k očekávané délce debat navrhl, aby Sněmovna mohla jednat a hlasovat i v noci po 21. hodině, s čímž vládní většina v sále bez problémů souhlasila.
Další členové vlády, jako ministr vnitra Lubomír Metnar či ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, se u pultíku střídali spíše s opakováním svých priorit než s novými informacemi. Tejc otevřeně přiznal, že od hlasování o důvěře před necelým měsícem nemá k agendě svého resortu mnoho co dodat, a tak poslancům pouze shrnul aktuální body, kterým se na ministerstvu věnuje.
Konkrétnější přísliby zazněly od ministra dopravy Ivana Bednárika. Ten slibuje, že po schválení rozpočtu dojde k rekordním investicím do dálniční sítě. Státní fond dopravní infrastruktury má pro Ředitelství silnic a dálnic vyčleněno 81 100 000 000 korun. Bednárik upřesnil, že ŘSD má již nyní podepsané smlouvy za 17 500 000 000 korun na deset velkých akcí, mezi které patří dostavba dálnic D11, D35, D7 či dostavba pražského okruhu.
První blok vládních vystoupení uzavřel ministr školství Robert Plaga, který nešetřil chválou na adresu svou i celého kabinetu. Podle něj vláda za pouhý měsíc od získání důvěry prokázala, že své práci rozumí a na rozdíl od opozice se vyhýbá prázdným gestům a novinovým titulkům. Po něm se slova ujal ministr práce Aleš Juchelka, zatímco opoziční poslanci stále čekají v dlouhém pořadníku na svou příležitost promluvit.
Každý rok se povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se týká statisíců poplatníků. Letos je poslední den lhůty pro podání přiznání dnes, tedy v pondělí 2. února. Finanční správa doporučuje využít portál MOJE daně, který umožňuje automatické předvyplnění formuláře.
Zdroj: Jan Hrabě