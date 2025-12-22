Moskvou otřásla v pondělí ráno exploze, kterou nepřežil generál Fanil Sarvarov. Potvrdil to Vyšetřovací výbor Ruské federace. Na událost upozornila britská BBC, podle které není vyloučeno, že za smrtící výbuch jsou zodpovědní Ukrajinci.
Sarvarov zemřel v pondělí ráno v Moskvě, když explodovalo výbušné zařízení umístěné pod jeho automobilem. Šestapadesátiletý generál byl šéfem jednoho z armádních oddělení, které je zodpovědné za výcvik vojáků.
Podle zveřejněných fotografií utrpělo bílé vozidlo při explozi značné poškození. Podle jedné z vyšetřovací verzí mohlo být výbušné zařízení nastraženo s pomocí příslušníků ukrajinských tajných služeb. Kyjev se zatím k události nijak nevyjádřil. Na místě činu od rána pracovali kriminalisté.
Od začátku války na Ukrajině jde o několikátý útok na ruské představitele v Moskvě. Letos zemřel při bombovém útoku generál Jaroslav Moskalik. Loni v prosinci zabila exploze generála Igora Kirillova. Podle zdrojů BBC se o likvidaci druhého jmenovaného postaraly ukrajinské tajné služby. Kyjev se ale oficiálně k podobným činům nehlásí.
Válka na Ukrajině trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Související
Fanouškům Baníku explodovala pyrotechnika. Policie hlásí několik zraněných
Výbuchy balíků v kurýrních skladech: Polsko zjistilo, která země za nimi stojí
exploze , Rusko , Policie Rusko
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident
před 1 hodinou
Tragédie v Českých Budějovicích. Chodkyně nepřežila střet s autem
před 2 hodinami
Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka
před 2 hodinami
Exploze v Moskvě. Generál je po smrti, mluví se o podílu Ukrajinců
před 3 hodinami
Podnikatel Karel Kadlec zemřel. Z CarTec Group udělal respektovanou firmu
před 4 hodinami
Witkoff jednal o míru s Kyjevem i Moskvou. Bylo to produktivní a konstruktivní, řekl
před 5 hodinami
Vražda na Šternbersku. Na místě činu se údajně střílelo
před 6 hodinami
Počasí tento týden: Dorazí na Vánoce a o svátcích sníh?
včera
Rutte: Putin je ochoten obětovat obrovské množství lidí. Na Ukrajině se zranilo nebo zemřelo milion Rusů
včera
Turecko se chce vrátit k projektu F-35. Zvažuje, že se zbaví ruských zbraní
včera
"Jeden z největších pokusů o utajování v historii." Z Epsteinových dokumentů zmizela fotografie s Trumpem
včera
Americké jednotky u břehů Venezuely zadržely třetí tanker. Brazílie mluví o opakování války o Falklandy
včera
Kreml popřel trojstranná jednání s USA a Ukrajinou. Macron přivítal ochotu Putina s ním mluvit
včera
Česko si připomíná druhé výročí tragické střelby na Filozofické fakultě
včera
Na USA není spoleh, obává se Francie. Chystá se na vůdčí roli v obraně Evropy před Ruskem
včera
Víkendová jednání na Floridě jsou nadějná, tvrdí ruští vyjednavači. Kreml ale stupňuje požadavky
včera
Rusko: Evropské změny v mírovém plánu naději na konec války nezvýšily. Možnost nalezení řešení zkomplikovaly
včera
Na záchranu v první linii čekal měsíc. Pak zraněného vojáka zachránil robot
včera
Amerika stupňuje tlak na Madura. Zabavila další tanker
včera
Americké ponorky jsou v Pacifiku v menšině. Jižní Korea má plán, jak to změnit
Nedávno oznámený záměr Jižní Koreje postavit ponorky s jaderným pohonem představuje zásadní obrat v pacifické bezpečnostní politice. Tento ambiciózní plán získal v říjnu 2025 veřejnou podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, což pro Soul znamená průlom v desetiletí trvajících snahách. Jádrem dohody je strategický obchod, v němž Jižní Korea přislíbila investice ve výši 350 miliard dolarů výměnou za americkou pomoc s jadernou technologií.
Zdroj: Libor Novák