Vražda na Šternbersku. Na místě činu se údajně střílelo

Policie od uplynulého víkendu vyšetřuje případ vraždy v Olomouckém kraji. Zemřela žena, jedna osoba byla zadržena. Podle dostupných informací se v domě na Šternbersku střílelo.
"Olomoučtí krajští kriminalisté se od brzkých ranních hodin zabývají násilným úmrtím ženy v rodinném domě na Šternbersku. V této souvislosti jsme zadrželi jednu osobu," uvedla policie v neděli odpoledne na sociální síti X. Čin prověřuje pro podezření z vraždy.
Podle informací stanice CNN Prima News došlo na místě činu ke střelbě. Sousedé popsali, že v domě je prostřelené okno. Policie pro tuto chvíli dodala, že více informací sdělí, jakmile to bude možné.
