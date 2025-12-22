Podnikatel Karel Kadlec zemřel. Z CarTec Group udělal respektovanou firmu

Českou podnikatelskou scénu zasáhla smutná zpráva během předvánočního víkendu. Ve věku nedožitých 66 let zemřel Karel Kadlec, zakladatel a majitel společnosti CarTec Group. Podle dostupných informací podlehl krátké a těžké nemoci.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po krátké a těžké nemoci opustil zakladatel a majitel společnosti CarTec Group, pan Karel Kadlec," uvedla firma v neděli na facebooku, jehož prostřednictvím zároveň vyjádřila upřímnou soustrast pozůstalým.
Kadlec založil CarTec Group jako rodinnou firmu, připomněli jeho spolupracovníci. Postupem času si získala renomé respektované společnosti s pevným místem na českém automobilovém trhu. Vedením byznysu s automobily se nyní ujme dcera zesnulého Karin Kadlecová.
"Po celou dobu kladl důraz na lidský přístup, důvěru a dlouhodobé vztahy – hodnoty, které tvoří základ všeho, co CarTec Group představuje. Jeho krédo 'Rozdíl je v přístupu' zůstává trvalou součástí DNA naší společnosti a jasným závazkem do budoucna. Děkujeme za vše, co vytvořil, a za inspiraci, kterou po sobě zanechal," dodala firma na Kadlecovu adresu.
CarTec Group je skupina autorizovaných dealerství, která nabízí vozy značek BMW, Mini, Rolls-Royce a Aston Martin. Dnes má pobočky v Praze, Liberci, Brně, Olomouci a Ostravě.
Zdroj: Libor Novák