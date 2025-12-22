Witkoff jednal o míru s Kyjevem i Moskvou. Bylo to produktivní a konstruktivní, řekl

Diplomatická jednání o míru na Ukrajině pokračují i krátce před Vánocemi. Rozhovory americké a ukrajinské delegace v Miami byly podle zveřejněného prohlášení produktivní a konstruktivní. Nevypadá to však, že by došlo k jakémukoliv zásadnímu posunu, uvedla britská BBC.
Prohlášení vydal Trumpův speciální vyslanec Steve Witkoff, pod textem je podepsaný i nejvýše postavený ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Zároveň proběhlo také další kolo rozhovorů mezi Američany a ruským diplomatem Kirillem Dmitrijevem, upozornila BBC.
Witkoff a Umerov uvedli, že jednání se soustředilo na vytříbení pozic ohledně dvacetibodového mírového plánu, multilaterálních bezpečnostních záruk, amerických bezpečnostních záruk pro Ukrajinu a ekonomického plánu. "Naší sdílenou prioritou je zastavit zabíjení, zajistit garantovanou bezpečnost a vytvořit podmínky pro obnovu Ukrajiny, její stabilitu a dlouhodobou prosperitu," píše se v textu.
Witkoff také sdělil, že se společně s dalšími americkými diplomaty, mezi nimiž byl i Jared Kushner, sešel s ruskými zástupci. Za produktivní i konstruktivní označil i rozhovory s delegací vedenou Dmitrijevem.
Americký prezident Donald Trump tlačí na obě válčící strany, aby se dohodly na ukončení války, ale zatím se marně hledá shoda ohledně zásadních témat. Moskva totiž požaduje, aby si udržela ty části ukrajinského území, kterých se již vojensky zmocnila.
Američtí zpravodajci nadále upozorňují, že ruský prezident Vladimir Putin stále chce obsadit celou Ukrajinu a obnovit ruský vliv v evropských zemích, které se za dob Sovětského svazu řadily k východnímu bloku a byly pod vlivem Kremlu. K těmto zemím patří i Česko a Slovensko.
Válka na Ukrajině trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
