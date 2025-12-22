Počasí tento týden: Dorazí na Vánoce a o svátcích sníh?

Tento týden přinese do Česka postupný přechod od sychravého podzimu k pravé zimní atmosféře. Zatímco pondělí a úterý se ponesou v duchu šedé oblohy a mírných teplot, od středy začne do země proudit studený vzduch, který s sebou přinese sněžení i do nížin a mrazivé noci.
Pondělí bude ve znamení nízké oblačnosti a ranních mlh. Teploty se vyšplhají na 2 až 6 °C, ale pocitovou teplotu může zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě snižovat čerstvý jihovýchodní vítr s nárazy až 55 km/h. Ojediněle se může objevit mrholení, které se k večeru začne měnit ve slabé sněžení.
V úterý zůstane zataženo a dešťové přeháňky se budou během dne od vyšších poloh postupně měnit ve sněhové. K večeru už by mělo sněžit ve všech polohách. Teploty se budou stále držet mezi 2 a 6 °C, ale noční mrazy už se začnou hlásit o slovo s hodnotami kolem nuly.
Středa, tedy Štědrý den, přinese definitivní ochlazení a zimní ráz počasí. Na většině území bude občasně sněžit, přičemž nejvíce srážek očekává Šumava, kde může napadnout až 10 cm nového sněhu. Teploty se budou pohybovat v rozmezí -2 až +2 °C a čerstvý severovýchodní vítr může místy tvořit sněhové jazyky.
Boží hod vánoční (čtvrtek) by mohl potěšit milovníky slunečného zimního počasí. Od severu bude oblačnosti ubývat až na jasno, ovšem za cenu citelného mrazu. Noční teploty klesnou na -2 až -6 °C, při vyjasnění až k -8 °C. Přes den se rtuť teploměru udrží pod bodem mrazu, mezi -4 a 0 °C.
Pátek a následující víkend slibují zpočátku jasnou oblohu s ranními mrazy až -8 °C. Postupně však začne oblačnosti opět přibývat a v závěru období se mohou vrátit sněhové přeháňky, zejména na horách. Denní teploty se budou pohybovat kolem bodu mrazu, v místech s nízkou oblačností zůstane celodenní mráz.
Zdroj: Libor Novák