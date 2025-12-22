Tragédie v Českých Budějovicích. Chodkyně nepřežila střet s autem

Tragickou srážkou auta s chodkyní se od pátečního večera zabývá jihočeská policie. Žena, která šla po přechodu, podlehla zraněním v nemocnici. Případem se tak zabývají i kriminalisté.
Nehoda se stala v pátek před 19. hodinou v ulici Milady Horákové. "Řidička (narozena 2006) jela vozidlem značky Mercedes ve směru k ulici Evžena Rošického a pravděpodobně nedala přednost chodkyni (narozena 1964), která přecházela po přechodu pro chodce," uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Jednašedesátiletá žena utrpěla vážná zranění, kterým podlehla v českobudějovické nemocnici, kam byla po nehodě převezena.
Příčinami a okolnostmi havárie se od pátečního večera zabývají českobudějovičtí dopravní policisté, kteří na místě střetu provedli řidičce dechovou zkoušku. Měla negativní výsledek. Případem se budou zabývat rovněž českobudějovičtí kriminalisté.
19. prosince 2025
