Počasí zase začne připomínat zimu, ukazuje dlouhodobý výhled

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. prosince 2025 7:00

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče
Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Zimní počasí v Česku zatím moc nepanovalo, ale situace by se výhledově mohla změnit k lepšímu. Meteorologové očekávají, že se sníh vrátí alespoň na hory. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Již tento týden přinese změnu po více než dvou týdnech inverzního počasí, protože se po vpádu studeného vzduchu od severu ochladí. Meteorologové očekávají, že období do 18. ledna bude jako celek teplotně normální nebo slabě podnormální. 

Průměrné teploty už během vánočního týdne klesnou pod bod mrazu. Noční minima se ve druhé polovině týdne mají pohybovat kolem -5 °C, zatímco maxima se budou držet na celém území republiky kolem nebo lehce nad bodem mrazu.

"Setrvalý nebo slabě sestupný trend průměrných teplot lze očekávat i ve druhém a třetím týdnu, kdy by se průměrné teploty měly pohybovat nejčastěji mezi -2 až -3 °C, přechodně nelze vyloučit i teploty nižší. Minimální teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi -2 až -8 °C, maxima pak mezi -3 až +1 °C. V posledním týdnu se průměrné teploty vrátí k bodu mrazu, noční mrazy zůstanou, nicméně přes den se vrátíme k teplotám pravidelněji již nad 0 °C (nejčastěji -1 až +4 °C)," uvedl ústav. 

Co se týká srážek, více než milimetr jich v tomto týdnu spadne na větším území pouze na Štědrý den. V příštím týdnu je v předpovědi patrná postupná tendence k vyšším, tedy průměrným úhrnům, i když ji stále provází velká nejistota. Celkově má být období do 18. ledna srážkově průměrné nebo slabě podprůměrné.

"V celkovém kontextu se zdá, že první a druhý týden budou spíše stále sušší, bohatší na srážky. Pak budou dva následující týdny, kdy by se při chladném počasí měla na naše hory vrátit mocnější sněhová pokrývka. Občasné sněhové epizody s ležícím sněhem v tomto období nelze vyloučit i v ostatních, zejména středních a vyšších polohách," dodali meteorologové. 

včera

Konečně zimní počasí. Letošní Vánoce budou jiné, potvrdili meteorologové

