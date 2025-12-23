Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum

Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém floridském sídle Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump“. Tato „zlatá flota“, jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Stephen Collinson ve své analýze pro CNN upozorňuje, že tento krok zapadá do širšího trendu, kdy prezident dává své jméno řadě nových institucí a projektů, od John F. Kennedy Center po budoucí farmaceutickou značku TrumpRx.
Nové bitevní lodě mají dosahovat hmotnosti mezi 30 000 a 40 000 tunami, což je zhruba trojnásobek velikosti dnešních torpédoborců třídy Arleigh Burke. První z těchto plavidel ponese jméno USS Defiant a podle námořních údajů by mělo měřit přibližně 260 metrů na délku. Prezident zdůraznil, že se hodlá osobně podílet na jejich designu, aby zajistil, že budou vypadat reprezentativně.
Výzbroj těchto plavidel má zahrnovat nejmodernější technologie, jako jsou elektromagnetická děla, hypersonické střely a vysoce výkonné lasery. Lodě budou vybaveny více než 120 odpalovacími šachtami pro různé typy raket, včetně těch s jadernými hlavicemi. Námořnictvo plánuje, že tato třída bude sloužit jako vlajková loď americké floty a bude schopna operovat zcela samostatně nebo vést celé úderné skupiny.
Program počítá s okamžitou výstavbou prvních dvou kusů, přičemž cílový počet lodí této třídy by se měl pohybovat mezi 20 a 25. Náklady na výrobu jednoho plavidla se odhadují na 10 až 15 miliard dolarů a celá produkce má probíhat výhradně v amerických loděnicích. Trump věří, že tento krok nejen posílí vojenskou dominanci USA, ale také oživí domácí loďařský průmysl a vytvoří tisíce nových pracovních míst.
Zatímco zastánci plánu mluví o návratu k „míru skrze sílu“, kritici varují před vysokými náklady a zpochybňují praktičnost obřích bitevních lodí v éře dronů a hypersonických zbraní. Collinson poznamenává, že tradičně se třídy lodí pojmenovávají po prvním vyrobeném kusu nebo po státech USA, nikoliv po úřadujících prezidentech. Tento odklon od tradice podle něj podtrhuje Trumpovu snahu o budování trvalého osobního odkazu.
Oznámení přichází v době zvýšeného napětí v Karibiku, kde Spojené státy vyvíjejí tlak na venezuelský režim Nicoláse Madura. Americké námořnictvo v poslední době zintenzivnilo blokádu ropných tankerů směřujících do Venezuely, což Trump označil za součást širší strategie zajištění bezpečnosti. Prezident uvedl, že tato nová plavidla budou „inspirovat strach v nepřátelích Ameriky po celém světě“.
Podle Stephena Collinsona je tato iniciativa dalším krokem v přetváření Spojených států k obrazu „Trumpovy Ameriky“. Prezidentova posedlost estetickou stránkou vojenské techniky a snaha vtisknout svou značku do historie námořnictva vyvolává diskuse o tom, zda půjde o vizionářský počin, nebo o nákladný symbol osobní moci. Budoucnost „Zlaté floty“ tak bude záviset nejen na technologickém vývoji, ale i na politické podpoře v Kongresu.
Zarážející je ale i fakt, že Trump se chystá pojmenovat třídu lodí po sobě. Jedním z nejvíce diskutovaných kroků v poslední době přitom je přejmenování prestižního kulturního stánku v hlavním městě. Správní rada, do které prezident dosadil své spojence, odhlasovala změnu názvu na Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts (známá jako Kennedyho centrum). Přestože kritici a rodina Kennedyových namítají, že takovou změnu může posvětit pouze Kongres, na fasádě budovy se již v prosinci objevily stříbrné nápisy s Trumpovým jménem.
Podobný osud potkal i nezávislý institut zaměřený na řešení konfliktů. Původní název U.S. Institute of Peace byl změněn na Donald J. Trump Institute of Peace. Vláda tento krok odůvodnila tím, že prezident je největším „vyjednavačem dohod“ v historii země a zaslouží si uznání za ukončení několika světových konfliktů během prvního roku své druhé administrativy.
V Bílém domě vzniká nový sál pro oficiální recepce a plesy, který se má jmenovat President Donald J. Trump Ballroom. Tento prostor vzniká přestavbou a rozšířením východního křídla rezidence. Trump také plánuje vytvořit Prezidentský chodník slávy mezi Bílým domem a jeho sídlem, kde budou kromě portrétů předchůdců i tabulky s popisy jejich vládnutí, psané stylem prezidentových příspěvků na sociálních sítích.
Expanze jména Trump zasahuje i do sféry služeb a imigrace. Bohatí cizinci mohou nově žádat o Trump Gold Card, což je investiční vízum, které za příspěvek ve výši jednoho milionu dolarů nabízí zrychlenou cestu k trvalému pobytu. Pro rodiče novorozenců byly zavedeny daňově zvýhodněné Trump Accounts a lidé hledající levnější léky mohou využít vládní portál TrumpRx.com.
