Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat

Výhrady prezidenta Petra Pavla k vládnímu angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé) trvají. Uvedl to Pražský hrad po pondělním jednání obou politiků. Prezident doporučil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby Turka na ministra nenavrhoval. Pavel dal najevo, že je jinak připraven poslance nejmenovat členem vlády.
Hrad zdůraznil, že pondělní jednání se konalo na žádost Turka, který přednesl své argumenty a postoje k otázkám, které jsou v souvislosti s jeho osobou předmětem veřejné debaty. "Předložená vysvětlení prezidenta nepřesvědčila a jeho výhrady k případné nominaci Filipa Turka na ministra přetrvávají," uvedla prezidentská kancelář.
Pavel podle spolupracovníků vychází z ústavy a rozhodnutí Ústavního soudu. "Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti," sdělil Pražský hrad.
Hlava státu má výhrady například k tomu, že Turek slovy i činy vytváří u veřejnosti přesvědčení, že bagatelizuje nacistické Německo. Podle Pavla tak zpochybňuje respekt k ústavou definovaným neměnným hodnotám rovnosti a lidské důstojnosti. Dalšími činy dal najevo neúctu k hodnotám právního státu.
"Prezident je hluboce přesvědčen, že člověk s tímto chováním a vystupováním nemůže být ministrem vlády ČR a předpokládá, že ho z těchto důvodů předseda vlády na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty. Pokud by toto očekávání nenaplnil, je povinností prezidenta tuto roli naplnit. Byť to prezident považuje za zcela krajní a mimořádný krok, který prezident může použít v ojedinělých a vážných případech," dodala kancelář.
Turek má podle přání Motoristů stanout v čele ministerstva životního prostředí, jehož vedením je zatím pověřen předseda zmíněné strany Petr Macinka. Ten je ve vládě ministrem zahraničí, kterým se původně měl stát Turek.
