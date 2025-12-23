Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky

Libor Novák

23. prosince 2025 10:54

Sergej Rjabkov
Sergej Rjabkov Foto: Wikimedia Commons

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov během debaty v mezinárodním diskusním klubu Valdaj prohlásil, že Moskva nemá v úmyslu zaútočit na členské státy Evropské unie ani NATO. Podle jeho slov Rusko nesleduje žádné agresivní cíle, které mu jsou některými západními představiteli připisovány. Rjabkov zdůraznil, že tyto obavy jsou neopodstatněné a neodpovídají skutečným záměrům ruského vedení v oblasti mezinárodní bezpečnosti.

Diplomat v této souvislosti připomněl dřívější slova prezidenta Vladimira Putina, který vyjádřil ochotu Ruska k právnímu ukotvení těchto záruk. Moskva by podle něj byla připravena takový závazek stvrdit v rámci širšího řešení současné bezpečnostní krize. Podmínkou by však bylo uznání principu rovné a nedělitelné bezpečnosti, který by platil pro všechny zúčastněné strany bez rozdílu.

Rjabkov si v rámci debaty postěžoval, že v Evropě je jen velmi málo ochoty budovat novou bezpečnostní architekturu společně s Ruskem. Podle jeho názoru se evropské země NATO a státy EU snaží vytvářet prostor bezpečnosti pouze pro takzvaný kolektivní Západ. Tento přístup Rusko vnímá jako snahu o izolaci a budování struktur zaměřených proti jeho zájmům.

Ruský diplomat rovněž vyjádřil skepsi ohledně budoucího vývoje vzájemných vztahů. I když se podle něj může politika Washingtonu vůči Rusku stát vyváženější, rizika přímé konfrontace mezi Moskvou a Aliancí zůstávají vysoká. Za hlavní příčinu označil nepřátelské a neadekvátní kroky evropských vlád, které podle něj eskalují napětí.

Podle Rjabkova je klíčem k budoucí stabilitě uznání, že bezpečnost jedné země nemůže být budována na úkor bezpečnosti země druhé. Pokud Západ neakceptuje ruské požadavky na nedělitelný bezpečnostní prostor, hrozí podle něj další prohlubování nedůvěry. Rusko proto i nadále vyzývá k diplomatickému dialogu, který by zohlednil geopolitickou realitu roku 2025.

Putin se už v minulém týdnu vyjádřil k budoucím vojenským ambicím Ruska. Na otázku reportéra BBC, zda plánuje v budoucnu zahájit další „speciální vojenské operace“, odpověděl, že to závisí na chování Západu. Podle Putina k novým konfliktům nedojde, pokud bude k Rusku přistupováno s „respektem“ a budou zohledněny jeho bezpečnostní zájmy.

Prezident opětovně kritizoval rozšiřování NATO směrem na východ, které označil za podvod na Rusku. Citoval dřívější sliby o tom, že se aliance neposune ani o píď, a dodal, že Moskva byla v tomto ohledu „podvedena“. NATO přitom udržuje politiku otevřených dveří, přičemž posledními členy se po ruské agresi staly Finsko a Švédsko, které tak hledaly ochranu před možným útokem.

Zatímco Putin mluví o respektu a míru, ruská invaze, která měla být bleskovou kampaní, se protáhla na téměř čtyřletý krvavý konflikt. Západní analytici varují, že jakékoli Putinovy sliby o je nutné brát s velkou rezervou vzhledem k dosavadnímu porušování mezinárodních dohod.

I nová ředitelka britské tajné služby MI6, Blaise Metreweli, ve svém prvním veřejném projevu varovala před rostoucí hrozbou ze strany Ruska a zdůraznila, že Spojené království čelí nové „éře nejistoty“, kde se přepisují pravidla konfliktu. Metreweli, která je první ženou v čele britské tajné služby, označila ruský přístup k mezinárodním vztahům za hluboce znepokojivý.

"Export chaosu je charakteristickým rysem, nikoli chybou, ruského přístupu k mezinárodnímu zapojení," prohlásila Metreweli. Očekává, že tato politika bude pokračovat, "dokud nebude Putin nucen změnit svůj kalkul."

Šéfka MI6 uvedla, že ruský prezident Vladimir Putin se snaží "protahovat jednání" o Ukrajině. To je v souladu s dlouhodobým hodnocením tajné služby, že Putin není vážně odhodlán ukončit válku, pokud by to nebylo za pro Kreml velmi výhodných podmínek.

Metreweli zároveň obvinila Putina z používání „historických zkreslení“, ale trvala na tom, že podpora Spojeného království pro Ukrajinu bude trvalá, protože je "zásadní nejen pro evropskou suverenitu a bezpečnost, ale i pro globální stabilitu".

včera

Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci

Související

Ruská armáda, ilustrační fotografie. Analýza

Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka

Nejnovější zprávy o masivním soustřeďování ruských sil u hranic Evropské unie byly rychle zpochybněny jako neověřené a přehnané. Zkušenost posledních let – a zejména ta ukrajinská – však ukazuje, že podobné varovné signály nelze jednoduše smést ze stolu. Otázkou je, zda Moskva zůstane u hybridního nátlaku na NATO, nebo přejde k otevřené agresi, jak odolná by byla Evropa bez americké opory a jak zásadně by plné zapojení USA změnilo rovnováhu sil. 

Více souvisejících

válka na Ukrajině Rusko Vladimír Putin Sergej Rjabkov

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Sergej Rjabkov

Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov během debaty v mezinárodním diskusním klubu Valdaj prohlásil, že Moskva nemá v úmyslu zaútočit na členské státy Evropské unie ani NATO. Podle jeho slov Rusko nesleduje žádné agresivní cíle, které mu jsou některými západními představiteli připisovány. Rjabkov zdůraznil, že tyto obavy jsou neopodstatněné a neodpovídají skutečným záměrům ruského vedení v oblasti mezinárodní bezpečnosti.

před 1 hodinou

Prezident Trump

Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum

Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém floridském sídle Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump“. Tato „zlatá flota“, jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Stephen Collinson ve své analýze pro CNN upozorňuje, že tento krok zapadá do širšího trendu, kdy prezident dává své jméno řadě nových institucí a projektů, od John F. Kennedy Center po budoucí farmaceutickou značku TrumpRx.

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump oznámil plány na vybudování "zlaté flotily". Třída Trump mají být největší lodě na světě

Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém sídle v Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump“. Tato „zlatá flota“, jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Podle Trumpových slov budou nová plavidla největšími a nejvýkonnějšími bitevními loděmi, jaké kdy byly postaveny.

před 4 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek

Nejsledovanější český sportovní příběh letošního podzimu je u konce. Více než dvouměsíční hledání trenéra české fotbalové reprezentace skončilo krátce před začátkem astronomické zimy, konkrétně v pátek 19. prosince. Právě tehdy byl Fotbalovou asociací ČR (FAČR) oznámen a uveden tak do funkce hlavního trenéra národního A-týmu jeden z nejzkušenějších tuzemských fotbalových trenérů Miroslav Koubek. Svaz se s ním dohodl na dvou a půlleté spolupráci s tím, že jeho nejbližším úkolem je nyní zvládnout březnovou baráž o mistrovství světa, v jejíž úvodu se doma Češi utkají s Irskem.

včera

Andrej Babiš přichází na zasedání nové vlády

Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky

Úřad vlády a ministerstva od ledna zeštíhlí v součtu o 322 úřednických míst. Počítá s tím nová systemizace služebních a pracovních míst, kterou schválila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Kabinet mimo jiné podpořil senátní návrh na posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat i veřejnoprávní média a poslanecký návrh na změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vláda se zabývala i výdaji na obranu a zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Aktualizováno včera

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025) Prohlédněte si galerii

Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat

Výhrady prezidenta Petra Pavla k vládnímu angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé) trvají. Uvedl to Pražský hrad po pondělním jednání obou politiků. Prezident doporučil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby Turka na ministra nenavrhoval. Pavel dal najevo, že je jinak připraven poslance nejmenovat členem vlády. 

včera

Chris Rea

Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci

Světovou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel britský hitmaker Chris Rea, který opakovaně zavítal i do České republiky. Hudebník podle rodiny podlehl krátkému onemocnění. 

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci

Nynější premiéři Česka, Slovenska a Maďarska dlouhodobě vystupují v domácí politice výrazně kriticky vůči Evropské unii, zatímco na jednáních v Bruselu volí umírněnější a pragmatičtější přístup. Rozdíl mezi domácí rétorikou a evropskou praxí je patrný zejména v otázkách podpory Ukrajiny či Evropské zelené dohody. Nakonec je nutné položit si otázku, jestli jsou Slovensko a Maďarsko skutečně našimi nejbližšími státy, nebo bychom se konečně mohli začít chovat rozumně a následovat Německo a Polsko?

včera

Jaromír Zůna na zasedání nové vlády

Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude i nadále členem vlády, potvrdilo hnutí, které jej do kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) nominovalo. Zůnova pozice se zdála být ohrožena po jeho slovech o pokračování podpory Kyjeva a nákupu stíhaček F-35. Ministra se zastal i prezident Petr Pavel. 

včera

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka

Nejnovější zprávy o masivním soustřeďování ruských sil u hranic Evropské unie byly rychle zpochybněny jako neověřené a přehnané. Zkušenost posledních let – a zejména ta ukrajinská – však ukazuje, že podobné varovné signály nelze jednoduše smést ze stolu. Otázkou je, zda Moskva zůstane u hybridního nátlaku na NATO, nebo přejde k otevřené agresi, jak odolná by byla Evropa bez americké opory a jak zásadně by plné zapojení USA změnilo rovnováhu sil. 

včera

včera

včera

včera

Vražda na Šternbersku. Na místě činu se údajně střílelo

Policie od uplynulého víkendu vyšetřuje případ vraždy v Olomouckém kraji. Zemřela žena, jedna osoba byla zadržena. Podle dostupných informací se v domě na Šternbersku střílelo. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy