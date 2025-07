Duda je naposledy jako prezident v Praze. Na Hradě ho přijal Pavel

Poláci si v prvním kole nového prezidenta, který se funkce ujme po vypršení dvou funkčních období Andrzeje Dudy, nevybrali. Naznačují to první odhady po uzavření volebních místností. Do druhého kola, které by proběhlo za dva týdny, mají postoupit starosta Varšavy Rafał Trzaskowski a nacionalistický historik Karol Nawrocki.