Obětí povodní v Texasu je přes sto. Naděje na nalezení přeživších začíná být mizivá

Počet obětí ničivých bleskových povodní, které zasáhly oblast kolem řeky Guadalupe v Texasu, přesáhl hranici sta mrtvých. Další lidé jsou stále pohřešováni a záchranáři varují, že s každou další hodinou klesá šance na jejich nalezení živých.

Mezi oběťmi je i 27 dívek a členů personálu z křesťanského tábora Camp Mystic. „Naše srdce jsou zlomená spolu s rodinami, které prožívají tuto nepředstavitelnou tragédii,“ uvedli organizátoři tábora podle stanice BBC.

V okrese Kerr, který patří mezi nejhůře postižené oblasti, podle místních úřadů zahynulo 84 lidí – z toho 56 dospělých a 28 dětí. Kromě deseti dívek je stále nezvěstný i jeden táborový vedoucí. „Ti, kteří přežili smetení prudkou povodní, jsou obvykle nalezeni rychle, i když jsou kilometry daleko od místa, kde se dostali do vody. A často mají vážná zranění,“ uvedl Chris Boyer, výkonný ředitel Národní asociace pro pátrání a záchranu.

Záchranné týmy nadále pročesávají trosky a zaplavené oblasti, i když už od povodně uplynuly čtyři dny. V terénu pomáhají také státní i federální složky. „Speciální operační skupina DPS pokračuje ve spolupráci s místními a státními partnery v záchranných a obnovovacích pracích v oblasti Texas Hill Country, včetně prohledávání trosek a oblastí poškozených bouří. Naše týmy budou v okrese Kerr County pomáhat tak dlouho, jak bude potřeba,“ oznámilo texaské ministerstvo pro veřejnou bezpečnost (DPS).

Guvernér Greg Abbott potvrdil, že stát Texas je v plné pohotovosti. „Texas neúnavně pomáhá místním úředníkům při záchranných a obnovovacích pracích,“ napsal na síti X. Zároveň upozornil, že počasí zůstává nestabilní. „Hrozí další silné deště. Obyvatelé Texasu by měli sledovat předpověď počasí. Texas nepřestane, dokud nebudou nalezeni všichni pohřešovaní,“ uvedl.

Na likvidaci následků pracuje i texaské ministerstvo dopravy. „Vzhledem k tomu, že v některých částech státu se očekávají další srážky, buďte prosím opatrní a přizpůsobte jízdu aktuálním podmínkám. Naše týmy stále pracují na odklízení trosek a opravách,“ uvedlo v oficiálním sdělení.

Do zasažených oblastí směřuje pomoc i z jiných států. Kalifornský guvernér Gavin Newsom oznámil, že do Texasu vysílá pátrací a záchranné týmy s dlouholetými zkušenostmi. Podle listu New York Times se jedná o velmi zkušené jednotky, které zasahovaly například po útocích z 11. září nebo po hurikánu Katrina.

Bílý dům nyní čelí kritice za podfinancování Národní meteorologické služby (NWS). „Byla to vyšší moc. Není chyba vlády, že povodeň přišla právě v tu chvíli, ale varování byla vydána včas a opakovaně a Národní meteorologická služba opět splnila svou povinnost,“ uvedla mluvčí prezidentské administrativy Karoline Leavittová. NWS zároveň potvrdila, že měla dostatek pracovníků přímo v terénu už při prvních náznacích extrémního počasí.

Viceguvernér Texasu Dan Patrick prohlásil, že varovné sirény podél řeky Guadalupe mohly během nedávných bleskových povodní zachránit životy. Jejich instalace by podle něj měla být hotová nejpozději do příštího léta. „Pokud si to místní samosprávy nemohou dovolit, pak zasáhne stát,“ uvedl Patrick. Podle úředníků okresu Kerr se o instalaci sirén v minulosti skutečně uvažovalo, ale projekt byl nakonec odložen kvůli vysokým nákladům.

V zasažených oblastech mezitím pokračují záchranné a obnovovací práce, do nichž se zapojují státní, federální i dobrovolnické složky. Naděje na nalezení přeživších slábnou, ale pátrání neustává. Záchranářské úsilí však komplikují i technické problémy – v okrese Kerr musel jeden z vrtulníků nouzově přistát poté, co se srazil s civilním dronem, který neoprávněně vstoupil do zakázaného vzdušného prostoru.

„Prosím, přistaňte se svými drony. Důležitá část vybavení je nyní až do odvolání mimo provoz,“ uvedla místní správa okresu Kerr. Během takto citlivých situací existuje riziko, že i drobná neukázněnost může znamenat pro práci záchranářů v extrémně náročných podmínkách vážné ohrožení.