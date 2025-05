Snad nebudeme na Ukrajině muset použít jaderné zbraně, prohlásil Putin

Vystoupil v rámci dokumentu „Rusko, Kreml, Putin, 25 let“, který se věnuje jeho čtvrtstoletí u moci. Putin, hovořící vedle portrétu cara Alexandra III., uvedl, že Rusko čelí snaze Západu jej vyprovokovat: „Chtěli, abychom chybovali. Dosud jsme nemuseli použít tyto zbraně – a doufám, že to tak zůstane.“

Putin rozpoutal invazi na Ukrajinu v únoru 2022, čímž způsobil největší vojenský konflikt v Evropě od druhé světové války a největší střet mezi Ruskem a Západem od studené války. Boje si vyžádaly statisíce mrtvých a zraněných vojáků. Prezident Donald Trump dlouhodobě označuje konflikt za „krvavé šílenství“ a opakuje, že chce válku ukončit.

Zatímco Ukrajina a její západní spojenci považují invazi za neoprávněnou snahu o ovládnutí cizího území, Putin konflikt rámuje jako obranu proti rozšiřování NATO a pokusům Západu ovlivňovat dění v postsovětském prostoru. Podle něj je válka důsledkem dlouhodobého ponižování Ruska od pádu Berlínské zdi a rozšiřování vojenské aliance směrem na východ.

Trump v posledních týdnech kritizuje neochotu Moskvy a Kyjeva najít společné řešení, ale Kreml tvrdí, že válka je příliš složitá na to, aby se rychle ukončila. Putin nicméně věří, že Rusko dokáže naplnit své cíle: „Máme dostatek sil a prostředků na to, abychom dokončili to, co jsme začali v roce 2022.“

Zároveň reagoval i na obavy z možného jaderného konfliktu. Západní představitelé, včetně bývalého ředitele CIA Williama Burnse, v minulosti varovali, že by Moskva mohla k jaderné eskalaci sáhnout. Putin tato varování bagatelizuje.

Dokument odvysílaný státní televizí ukazuje Putina i v neformálním prostředí – například ve chvíli, kdy nabízí novináři Pavlu Zarubinovi sladkosti a tradiční kysaný nápoj ve své kuchyni v Kremlu. Vzpomíná také na chvíle, kdy se poprvé modlil – během dramatického teroristického útoku v moskevském divadle Nord-Ost v roce 2002, při kterém zemřelo přes 130 rukojmích.

„Necítím se jako politik,“ prohlásil Putin o svém působení ve vedení země. „Dýchám stejný vzduch jako ostatní Rusové. Je to důležité – a pokud Bůh dá, ať to tak zůstane co nejdéle.“

Putin stojí v čele Ruska od konce roku 1999, kdy ho do funkce jmenoval tehdejší prezident Boris Jelcin. Dnes je nejdéle vládnoucím lídrem Kremlu od dob Stalina. Zatímco kritici ho označují za autokrata, který vytvořil systém závislý na loajalitě a strachu, jeho stoupenci ho vidí jako muže, který znovuobnovil ruskou stabilitu a vliv.